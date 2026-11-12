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"Не хватило ума": российский генерал высмеял Путина и признал поражение в войне

Юрий Берендий
12 ноября 2026, 13:20
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Генерал заявил, что Путин уже проиграл войну против Украины, и объяснил, почему Кремль вынужден сокращать расходы на социальную сферу ради армии.
Российский генерал высмеял Путина и признал поражение в войне - что он сказал / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Кратко:

  • Ивашов считает, что Путин уже проиграл войну против Украины
  • Генерал раскритиковал рекордный военный бюджет РФ на 2027 год
  • Деньги на войну, по его словам, заберут у образования и пенсионеров

Отставной генерал-полковник страны-агрессора России Леонид Ивашов заявил, что диктатор и военный преступник Владимир Путин уже проиграл развязанную им войну против Украины, поскольку не смог предвидеть ее последствий. Об этом он сказал в эфире у российского блогера Павла Иванова, передает британское издание Daily Express.

Ивашов в своё время работал в секретариате министра обороны СССР маршала Дмитрия Устинова. По его словам, в Кремле рассчитывали, что война станет лёгкой операцией с быстрой победой Москвы.

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"Ты уже проиграл. Ты абсолютно ничего не смог предвидеть. Неужели тебе не хватило ума понять, что эта война не будет какой-то легкой операцией, когда ты просто взлетишь, где-то ударишь - и все, победил?" - заявил Ивашов.

По мнению генерала, в этом году у Кремля уже нет шансов на победу. Он предположил, что какое-то урегулирование может наступить в следующем году, однако проблема восстановления никуда не исчезнет.

"Мы можем заключить мирное соглашение и подписать его, но неизбежно встанет вопрос о том, что виновные будут обязаны восстановить разрушенное", - сказал он.

На чём Россия экономит ради войны

Ивашов обратил внимание, что в России уже утвердили бюджет с существенным увеличением расходов на армию. Деньги на это, по его словам, возьмут из гражданского сектора.

"Бюджет утвержден. Оборонный бюджет на следующий год увеличен на 27% по сравнению с прошлым годом. Военный бюджет, деньги на войну - откуда они их возьмут? Уже начался процесс так называемого секвестра, то есть сокращения бюджета", - пояснил генерал.

По данным Reuters, в 2027 году Россия планирует потратить на оборону 17,1 трлн рублей - примерно на 27% больше, чем закладывалось изначально (13,5 трлн). То есть речь идет о росте по сравнению с предыдущим планом на 2027 год, а не по сравнению с прошлым годом. В то же время финансирование социальной политики, по данным агентства, сократится на 7%, образования - на 6%, а здравоохранения - на 6,8% по сравнению с первоначальным планом.

Генерал убежден, что такой курс остановит развитие страны. "Они заберут деньги из гражданских программ, которые поддерживают жизнь людей, из образования и других сугубо гуманитарных сфер, в частности из пенсионной системы. То есть развития страны в целом не будет - ни в образовании, ни в культуре, практически нигде. Зато Россия будет и дальше милитаризироваться", - подчеркнул Ивашов.

Кто обещал победу за три дня

Отдельно генерал раскритиковал полковника Игоря Коротченко - главного редактора прокремлевского журнала "Национальная оборона". По данным Daily Express, тот продвигал тезис о победе над Украиной за три дня или, самое большее, за две недели.

"Пять кровавых лет я говорю это тем, кто продвигал идею, что всё закончится за три дня или две недели. Какие две недели? А теперь он снова рассказывает обо всём этом. Такого просто нельзя допускать", - возмутился Ивашов.

Почему Украине важно наносить удары по российским НПЗ
Почему Украине важно наносить удары по российским НПЗ / Инфографика: Главред

Способна ли экономика России выдержать затяжную войну?

О стратегическом просчете Кремля говорит и президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар. В интервью Главреду он напомнил, что в начале вторжения в Москве рассчитывали на молниеносную победу и лишь впоследствии осознали свою ошибку.

"Тогда они рассчитывали захватить Киев за три дня, поэтому об этом особо не задумывались. Но впоследствии, переосмыслив ситуацию, поняли, что допустили стратегический просчет", - отметил эксперт.

В то же время, по словам Гончара, возможности России имеют четкие пределы, ведь страна расходует оружие почти сразу после производства.

"При этом нужно понимать, что их ресурсы не безграничны. Значительная часть ракет и дронов, которые они производят, фактически "с конвейера" идет на применение", - пояснил он.

Война РФ против Украины - последние новости по теме

Как сообщал Главред, после трехсторонних переговоров в Абу-Даби посланцы Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву на встречу с Путиным. Раунд переговоров в Абу-Даби завершился договоренностью о масштабном обмене пленными, но не привел к прорыву ни в вопросе прекращения огня, ни в вопросе территорий. Беседа в Кремле, по данным российских СМИ, должна была начаться в 11:00 по киевскому времени.

Между тем аналитики отмечают, что аппетиты Кремля не ограничиваются Донбассом. В Институте изучения войны отметили, что Россия претендует на территории Украины далеко за пределами Донбасса. Аналитики предполагают, что речь идет о северных районах Сумской и Харьковской областей, которые Кремль представляет как "буферную зону".

Украинская сторона при этом не соглашается на территориальные уступки. Как говорилось в материале об отклоненном Украиной плане США по Донбассу, Россия настаивает на передаче около 2 тысяч квадратных миль территории в Донецкой и Луганской областях. Украинская делегация заявила, что никогда не обсуждала никаких уступок в отношении территорий, оккупированных Россией.

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