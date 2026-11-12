Диверсия в глубоком тылу РФ: "Атеш" сорвал поставки топлива оккупантам

Кратко:
- Партизаны уничтожили грузовой тепловоз в Самаре
- На Куйбышевской железной дороге начались задержки поездов
- Узел поставляет топливо армии РФ на юг и восток
Активисты движения "Атеш" устроили диверсию в Самаре и сожгли грузовой тепловоз, который полностью выведен из строя. Об этом сообщило движение "Атеш" в Telegram.
В результате диверсии российский тепловоз полностью выведен из строя. На важном участке Куйбышевской железной дороги начались перебои и задержки движения поездов, а поставки топлива для оккупационной армии РФ затруднились.
Почему Самарский железнодорожный узел важен для армии РФ
По данным партизан, узел играет ключевую роль в транспортировке нефтепродуктов с Новокуйбышевского, Куйбышевского и Сизранского НПЗ. Туда поступает сырье с Урала и Сибири, а оттуда отправляются эшелоны с топливом для российских группировок на южном и восточном направлениях.
В "Атеш" подчеркнули, что уничтожение локомотива на фоне проблем с поставками горюче-смазочных материалов может дополнительно затруднить доставку топлива на фронт.
"В случае дефицита локомотивов это усугубляет топливный голод и мешает ВС РФ вести активные боевые действия", - говорится в сообщении движения.
Партизаны не впервые наносят удары по локомотивному парку РФ. В апреле 2026 года движение заявляло об уничтожении локомотива возле станции Лиховская в Ростовской области и оценивало ущерб в более чем 150 тысяч долларов, писало издание Euromaidan Press.
Как топливный кризис в РФ сказывается на фронте
Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду обращал внимание на то, что проблемы с топливом в России носят не только производственный, но и логистический характер.
"Кроме того, есть проблема - доставить топливо из Сибири в европейскую часть РФ, поскольку железная дорога там работает на пределе возможностей", - подчеркнул специалист.
Говоря об ударах по нефтепереработке, эксперт отметил, что российские заводы подвергаются повторным атакам и быстрого восстановления они не дождутся.
"Например, сейчас наносятся повторные удары по российским НПЗ, и ремонтировать их уже никто не будет", - пояснил Загородний.
В то же время, оценивая перспективы отрасли, аналитик подчеркнул, что последствия для России будут длительными даже после завершения боевых действий.
"И даже если сейчас Россия прекратит войну, вопрос с топливом она не решит. Потребуется не менее года, чтобы отремонтировать разрушенное, да и то при условии, что снимут санкции", - подытожил эксперт.
Взрывы в России - новости по теме
Как сообщал Главред, 11 ноября в Омске несколько часов не утихали взрывы. Под ударом беспилотников оказался крупнейший НПЗ России, где вспыхнул пожар. Завод принадлежит компании "Газпром нефть", его мощность составляет около 22 млн тонн нефти в год.
Эксперт Тарас Загородний считает, что удары по нефтепереработке РФ преследуют далеко идущую цель. Он раскрыл тайную цель ударов по НПЗ, о которой вслух не говорят.
Партизаны "Атеш" уже атаковали железнодорожную логистику оккупантов в Крыму. Агенты движения вывели из строя тепловоз под Симферополем, заблокировав снабжение армии РФ. Тогда движение сообщало, что удар затронул логистику на Запорожском направлении.
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Об источнике: движение "Атеш"
"Атеш" - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.
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