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Диверсия в глубоком тылу РФ: "Атеш" сорвал поставки топлива оккупантам

Руслана Заклинская
12 ноября 2026, 09:38
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Через Самарский узел доставляют топливо с трёх НПЗ для российских формирований на юге и востоке.
Диверсия в глубоком тылу РФ:
"Атеш" устроил диверсию в Самаре / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео АТЕШ

Кратко:

  • Партизаны уничтожили грузовой тепловоз в Самаре
  • На Куйбышевской железной дороге начались задержки поездов
  • Узел поставляет топливо армии РФ на юг и восток

Активисты движения "Атеш" устроили диверсию в Самаре и сожгли грузовой тепловоз, который полностью выведен из строя. Об этом сообщило движение "Атеш" в Telegram.

В результате диверсии российский тепловоз полностью выведен из строя. На важном участке Куйбышевской железной дороги начались перебои и задержки движения поездов, а поставки топлива для оккупационной армии РФ затруднились.

видео дня

Почему Самарский железнодорожный узел важен для армии РФ

По данным партизан, узел играет ключевую роль в транспортировке нефтепродуктов с Новокуйбышевского, Куйбышевского и Сизранского НПЗ. Туда поступает сырье с Урала и Сибири, а оттуда отправляются эшелоны с топливом для российских группировок на южном и восточном направлениях.

В "Атеш" подчеркнули, что уничтожение локомотива на фоне проблем с поставками горюче-смазочных материалов может дополнительно затруднить доставку топлива на фронт.

"В случае дефицита локомотивов это усугубляет топливный голод и мешает ВС РФ вести активные боевые действия", - говорится в сообщении движения.

Партизаны не впервые наносят удары по локомотивному парку РФ. В апреле 2026 года движение заявляло об уничтожении локомотива возле станции Лиховская в Ростовской области и оценивало ущерб в более чем 150 тысяч долларов, писало издание Euromaidan Press.

Как топливный кризис в РФ сказывается на фронте

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду обращал внимание на то, что проблемы с топливом в России носят не только производственный, но и логистический характер.

"Кроме того, есть проблема - доставить топливо из Сибири в европейскую часть РФ, поскольку железная дорога там работает на пределе возможностей", - подчеркнул специалист.

Говоря об ударах по нефтепереработке, эксперт отметил, что российские заводы подвергаются повторным атакам и быстрого восстановления они не дождутся.

"Например, сейчас наносятся повторные удары по российским НПЗ, и ремонтировать их уже никто не будет", - пояснил Загородний.

Почему Украине важно наносить удары по российским НПЗ
Почему Украине важно наносить удары по российским НПЗ / Инфографика: Главред

В то же время, оценивая перспективы отрасли, аналитик подчеркнул, что последствия для России будут длительными даже после завершения боевых действий.

"И даже если сейчас Россия прекратит войну, вопрос с топливом она не решит. Потребуется не менее года, чтобы отремонтировать разрушенное, да и то при условии, что снимут санкции", - подытожил эксперт.

Взрывы в России - новости по теме

Как сообщал Главред, 11 ноября в Омске несколько часов не утихали взрывы. Под ударом беспилотников оказался крупнейший НПЗ России, где вспыхнул пожар. Завод принадлежит компании "Газпром нефть", его мощность составляет около 22 млн тонн нефти в год.

Эксперт Тарас Загородний считает, что удары по нефтепереработке РФ преследуют далеко идущую цель. Он раскрыл тайную цель ударов по НПЗ, о которой вслух не говорят.

Партизаны "Атеш" уже атаковали железнодорожную логистику оккупантов в Крыму. Агенты движения вывели из строя тепловоз под Симферополем, заблокировав снабжение армии РФ. Тогда движение сообщало, что удар затронул логистику на Запорожском направлении.

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Об источнике: движение "Атеш"

"Атеш" - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

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железная дорога Самара НПЗ партизаны
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