В Украине смягчили отключения света: какими будут графики 12 ноября

Для промышленности будут действовать ограничения по мощности, а энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденные в результате атак сети.

https://glavred.info/energy/do-3-cherg-bez-svitla-yak-vimikatimut-elektroenergiyu-12-listopada-10811312.html Ссылка скопирована

Отключение электричества в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, freepik.com

Кратко:

12 ноября в части областей будут перебои с электроснабжением

Для всех потребителей - от 1 до 3 очередей круглосуточно

Причина - последствия вражеских атак на энергосистему

В четверг, 12 ноября, в части областей Украины круглосуточно будут действовать почасовые отключения света для всех категорий потребителей. Объем отключений - от 1 до 3 очередей. Об этом сообщила НЭК Укрэнерго в Telegram.

Причиной ограничений в компании назвали последствия атак страны-агрессора РФ на энергосистему. Ремонтные бригады работают без перерывов.

видео дня

"Энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев", - отметили в Укрэнерго.

Для промышленности будут применяться графики ограничения мощности. Накануне, 11 ноября, почасовые отключения охватывали от 1,5 до 4 очередей.

Очереди отключений электроэнергии / Инфографика: Главред

Где проверить графики отключений на 12 ноября

В Укрэнерго подчеркнули, что время отключений для конкретного адреса следует проверять на официальных страницах своего оператора системы распределения. Речь идет об облэнерго, а в ряде регионов, в частности в Киеве, - о компании ДТЭК.

Актуальные графики обычно публикуются:

сайты облэнерго и их страницы в соцсетях;

официальные чат-боты и приложения операторов систем распределения;

региональные каналы ДТЭК там, где работает компания.

Во время длительных отключений можно воспользоваться пунктами устойчивости - там должны быть свет, тепло, связь и питьевая вода. Адреса ближайших пунктов обнародуют местные органы власти, а общую информацию о сети пунктов устойчивости публикует Министерство развития общин и территорий Украины.

Будут ли отключения света в Украине всю зиму

Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар в интервью "Главред" предупреждал, что Россия не откажется от ударов по энергетике, а украинцам придется жить с ограничениями.

"Удары будут и в дальнейшем. Графики отключений тоже будут - и всю зиму, и, вероятно, в дальнейшем", - подчеркнул эксперт.

В то же время он призвал не поддаваться панике, ведь энергосистема уже пережила не одну волну атак.

"Итак, мы пережили очередную волну ударов. Поэтому все, что сейчас происходит, не является поводом для отчаяния", - отметил Гончар.

По словам эксперта, точно спрогнозировать ситуацию в энергосистеме могут только специалисты, которые ею управляют.

"Объективный ответ на этот вопрос может дать только диспетчер "Укрэнерго", который видит, как всё скоммутировано и как может быть перекоммутировано в случае необходимости", - пояснил он.

Отключения света - новости по теме

Как сообщал Главред, 11 ноября в части областей действовали почасовые отключения в объеме от 1,5 до 4 очередей. Накануне Укрэнерго предупредило об отключениях для всех категорий потребителей и ограничении мощности для промышленности.

В тот же день часть потребителей в восьми областях осталась без света из-за атак РФ. По данным Минэнерго, в нескольких регионах пришлось прибегнуть к аварийным отключениям. В большинстве других областей действовали графики почасовых отключений для населения.

Еще раньше украинцев предупреждали об отключениях 10 ноября. Тогда ограничения для всех категорий потребителей предусматривали от 2 до 4 очередей. С тех пор нижний предел отключений постепенно снижался.

Читайте также:

Об источнике: Укрэнерго ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, выполняющий функции оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред