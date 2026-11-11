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Крысы могут быть совсем рядом: 8 признаков появления грызунов в доме

Дарья Пшеничник
11 ноября 2026, 18:34обновлено 11 ноября, 19:13
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Специалисты по дератизации советуют действовать немедленно, как только появятся первые подозрения.
Крысы
Какие следы выдают крыс в доме / Коллаж: Главред, фото: magnific, pixabay

Вы узнаете:

  • Какие следы оставляют крысы в доме и саду
  • Как отличить отпечатки лап крысы от других животных
  • О чем свидетельствует запах аммиака в помещении

видео дня

Появление крыс в доме - это не только неприятное соседство, но и реальная угроза здоровью, поэтому при первых подозрениях нужно действовать немедленно. Немецкие компании по борьбе с вредителями Puschmann и APEX назвали восемь признаков, по которым можно понять, что грызуны поселились в доме или на участке, сообщает CHIP.

Самый очевидный признак - экскременты. Если найденные экскременты имеют длину примерно от 0,6 до 1,3 см (1/4–1/2 дюйма), мягкие на ощупь и блестят, это часто указывает именно на крыс.

Выдать незваных гостей могут и отпечатки лап, которые остаются в запыленных или грязных уголках. Крысу легко узнать по строению конечностей: на задних лапах у нее пять пальцев, а на передних - четыре, причем с когтями.

Еще один характерный признак - следы зубов. Грызуны оставляют мелкие погрызы на электрических кабелях, упаковках с продуктами и мусорных пакетах.

Ночные звуки и жирные следы

Крысы активны преимущественно в темное время суток, поэтому их присутствие часто удается услышать раньше, чем увидеть. Топот, шуршание или скребет ночью специалисты считают надежным поводом заподозрить грызунов.

На постоянных маршрутах животных появляются тёмные жирные полосы. Они образуются из-за жира, который выделяет тело крысы, когда та то и дело проходит одним и тем же путём.

Как избавиться от мышей инфографика
Как избавиться от мышей инфографика / Инфографика: Главред

Где искать гнезда и что выдаёт запах

Несомненным доказательством заражения являются гнезда. Их стоит искать на чердаках, в полостях между перекрытиями и внутри стен, а на участке - в компостных кучах и садовых беседках.

Характерным поведением крыс эксперты называют и "кражи" еды: продукты таинственно исчезают, а впоследствии обнаруживаются уже надкушенными.

Почти безошибочным сигналом присутствия грызунов служит необычный резкий запах, напоминающий аммиак.

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Об источнике: CHIP.de

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