Вступление Украины в ЕС могут отложить на 10 лет: что говорят дипломаты

Поддержка расширения Евросоюза среди его жителей упала с 69% до менее чем половины, а в Германии против выступают 59% опрошенных.

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Шансы Украины на вступление в ЕС снижаются из-за затягивания войны / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Политики многих стран ЕС не ждут Украину в союзе за 10 лет

Поддержка расширения в ЕС упала с 69% до менее чем половины

Венгрия блокирует два последних переговорных кластера

Десятки западных дипломатов не верят, что Украина станет членом Евросоюза в ближайшие годы, хотя часть европейских лидеров рассчитывает на более быстрый сценарий. Против быстрого вступления работают затяжная война, которую ведет страна-агрессор РФ, коррупция, размер страны и рост популистов, а последние переговорные кластеры до сих пор не открыты. Об этом со ссылкой на европейских переговорщиков пишет Reuters.

По словам собеседников агентства, сигнал о том, что ЕС не воспринимает расширение всерьез, может деморализовать Украину, чего в Европе никто не хочет.

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Глава аналитического центра Европейская инициатива стабильности Джеральд Кнаус описал настроения в европейских столицах.

"Вы смотрите вокруг и понимаете, что во многих странах политики не ожидают, что Украина присоединится через 10 лет", - заявил он.

Почему вступление Украины в ЕС затягивается?

Помимо необходимости выполнить политические, демократические и экономические стандарты ЕС, Киев сталкивается и с другими вызовами. Издание называет среди них:

неопределенность относительно исхода войны;

историю глубоко укоренившейся коррупции;

большую территорию страны, которая усложняет интеграцию;

рост влияния популистских партий, выступающих против членства Украины.

Поддержка расширения в обществе также снижается. Сейчас вступление Украины в ближайшие годы поддерживает менее половины жителей ЕС, тогда как в марте 2022 года таких было 69%. Во Франции и Польше против членства Украины в ближайшие годы высказались 57% опрошенных, в Германии - 59%.

Один из европейских дипломатов назвал вступление Украины в ближайшие годы нереалистичной перспективой. Другой напомнил, что в следующем году во многих странах Европы пройдут выборы, поэтому у правительств не будет времени убеждать избирателей в необходимости расширения блока.

Что предлагает Еврокомиссия?

В случае полноценного членства Украина получит право на значительные гранты Брюсселя на экономическое развитие, а благодаря размеру страны - весомое влияние при голосованиях. В то же время в ЕС обсуждают ограничение части возможностей Киева на переходный период, однако в Украине считают такие идеи несправедливыми.

Ранее издание Politico сообщало, что Еврокомиссия предлагает Украине более осторожную дорожную карту переговоров. До конца 2027 года Киев сможет завершить переговоры лишь по семи направлениям, тогда как для Молдовы Брюссель предлагает гораздо более амбициозный план. При этом в ЕК призывают Украину немедленно и существенно ускорить реформы в сфере верховенства права.

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал открыть с Украиной и Молдовой все переговорные кластеры. Пока открыты четыре из шести, два оставшихся блокирует Венгрия.

Европейская комиссия / Инфографика: Главред

Реально ли быстрое вступление Украины в ЕС?

Экс-министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко в интервью Главреду подчеркнул, что членство в ЕС для Украины - это вопрос принадлежности к кругу развитых демократий.

"Это необходимо, потому что это принадлежность к клубу цивилизованных государств. А эта принадлежность является признаком того, что страна входит в передовую группу государств - экономически сильных, демократических, правовых и соответствующих всем критериям цивилизованного мира", - пояснил дипломат.

Более сдержанно оценивает сроки аналитик Андреас Умланд. В материале для Atlantic Council он предупредил, что рассчитывать на ускоренный путь Киеву не стоит.

"Нереалистично представлять себе ускоренный путь к статусу полноправного члена", - отметил эксперт.

Вступление Украины в ЕС - новости

Как сообщал Главред, в Будапеште отвергли идею вступления Украины в ЕС до 2030 года. Глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила, что не считает такие сроки реалистичными и не видит оснований для особых условий для Киева. На тот момент Украина открыла четыре из шести переговорных кластеров.

В конце сентября стало известно о новых планах Брюсселя по расширению. По данным Politico, Еврокомиссия готовила отдельные дорожные карты для Украины, Молдовы, Черногории и Албании. Документы должны были определить этапы переговоров для каждой из стран.

Летом в ЕС звучали и более оптимистичные прогнозы. Посол ЕС в Украине Катарина Матернова назвала реалистичной дату вступления Украины до 2030 года. По ее словам, скорость процесса будет зависеть от объема законодательной и практической работы.

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Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



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