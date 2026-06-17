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Сколько лет на самом деле понадобится Украине для вступления в ЕС: посол дала ответ

Дарья Пшеничник
17 июня 2026, 14:53
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Дипломат заверила, что все реформы в Украине будут отслеживаться, постоянно контролироваться и оцениваться.
Украина, Евросоюз, ЕС
Как быстро ЕС и Украина смогут завершить переговоры о вступлении / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из новости:

видео дня
  • Украина может вступить в ЕС до 2030 года
  • Переговоры по первым кластерам ожидаются летом
  • ЕС будет тщательно контролировать антикоррупционные реформы Киева

У Украины есть все шансы стать полноправным членом Европейского Союза уже к 2030 году. Эту дату считает вполне реальной и реалистичной посол ЕС в Украине Катарина Матернова, о чем она заявила в интервью "Укринформу".

По словам дипломата, Киев продемонстрировал высокую готовность к началу официальных технических переговоров в конкретных сферах. В то же время скорость самого процесса будет напрямую зависеть от колоссального объема предстоящей законодательной и практической работы.

Старт переговорных кластеров: чего ожидать летом

Матернова выразила надежду, что первые переговорные кластеры удастся открыть уже летом этого года. Для этого, по ее оценке, в настоящее время имеется достаточно политической воли с обеих сторон.

"Нынешнего согласования с законодательством ЕС сейчас вполне достаточно для начала фактических переговоров о вступлении. Вот что означает открытие кластера", — пояснила посол.

В то же время она подчеркнула, что открытие кластеров — это лишь начало долгого пути, который предполагает выполнение многочисленных промежуточных ориентиров и жестких требований Брюсселя.

Фундамент интеграции: что скрывает кластер "Основы"

Первым и важнейшим этапом переговоров станет кластер "Основы". Матернова подчеркнула, что ЕС будет держать под особым контролем каждую реформу в рамках этого блока.

Основные направления кластера "Основы":

  • Правосудие и безопасность: бескомпромиссная борьба с коррупцией, обеспечение верховенства права и независимости антикоррупционных органов.
  • Государственные институты: надлежащее функционирование демократических институтов и реформа статистики.
  • Экономическая основа: стабильность рыночной экономики и строгий финансовый контроль.

"Этот кластер охватывает все аспекты функционирования современного демократического государства. Все реформы в Украине будут отслеживаться, постоянно контролироваться и оцениваться", — предупредила глава дипломатической миссии.

Уникальный прецедент: реформы на фоне экзистенциальной войны

Катарина Матернова отдельно отметила феномен Украины, которая умудряется трансформировать национальное законодательство и институты, ведя ожесточенную войну за выживание. Она назвала этот опыт абсолютно уникальным в мировой истории.

Посол затронула и деликатную тему ограничения прав граждан в связи с военным положением (в частности, введение комендантского часа). По мнению Матерновой, украинские власти демонстрируют образцовый баланс:

  • ограничения свобод действуют исключительно в рамках военной необходимости.
  • Государство не использует войну как повод для искусственного сужения демократических прав граждан.

Каково главное препятствие для вступления Украины в ЕС — комментарий народного депутата

Народный депутат и первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Вадим Галайчук в комментарии Главреду отметил, что главным препятствием на пути вступления Украины в ЕС остается принцип единогласия при принятии решений. По его словам, эту проблему признают как Украина и другие страны-кандидаты, так и сами институты Евросоюза.

Политик подчеркнул, что сложность заключается в том, что для отмены требования единогласного голосования также необходима единогласная поддержка всех государств-членов. В то же время в настоящее время среди стран ЕС нет достаточной политической воли для внесения таких фундаментальных изменений в учредительные договоры Союза.

Галайчук также сообщил, что в настоящее время активно обсуждаются более практические аспекты реформы процедуры расширения ЕС. В частности, речь идет о возможных изменениях в методологии вступления новых государств, которая сейчас предусматривает полное выполнение всех требований до получения членства.

"По нашему мнению, а также по мнению экспертного сообщества в ЕС, это не совсем справедливо и неэффективно. Такая методология уже создала проблемы для балканских стран и даже получила название "балканская ловушка", когда некоторые страны по 12–13 лет ведут переговоры и не смогли особо в них продвинуться", — подытожил он.

Вступление стран в ЕС инфографика
Вступление стран в ЕС / Инфографика: Главред

Вступление Украины в ЕС – последние новости

Как ранее сообщал Главред, 15 июня Украина вместе с Молдовой сделает очередной шаг на пути к членству в Европейском Союзе — стороны планируют открыть первый переговорный кластер.

Кроме того, политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко Петр Олещук отмечал, что нельзя исключать появления проблем со стороны Польши в связи с ратификацией вступления Украины в Европейский Союз. Главная причина — это конкуренция Украины и Польши как двух крупнейших государств региона.

Напомним, что Украина может пройти путь к полноправному членству в ЕС за несколько лет и рассчитывает на достижение политической цели вступления к 2030 году. В то же время ключевым этапом ближайшего времени является официальный старт переговоров и открытие первого кластера "Основы" (Fundamentals), который определяет темп всего процесса евроинтеграции.

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Об источнике: Укринформ

Государственное информационное агентство, которое ежедневно публикует около 500 информационных и аналитических сообщений на украинском, английском, испанском, немецком, французском, польском и японском языках и почти 200 оригинальных фотографий. Предшественник "Укринформа" — Украинское телеграфное агентство — начало свою деятельность 16 марта 1918 года.

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