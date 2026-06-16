Стало известно, о чем Зеленский попросил Трампа в кулуарах саммита G7

Как отметил глава государства, во время его встречи с лидерами стран "Большой семерки" обсуждали, что нужно Украине.

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Встреча Трампа и Зеленского в кулуарах саммита G7 / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, president.gov.ua

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Зеленский и Трамп обсудили лицензии на производство противоракетных систем

G7 согласовала усиление ПВО и зимнюю поддержку Украины

Партнеры присоединятся к восстановлению Чернобыля и Лавры

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал первые подробности беседы с лидером США Дональдом Трампом во время саммита G7 в Эвиане. В устном комментарии для журналистов он подтвердил, что Киев ожидает решения Вашингтона о передаче лицензий на производство противоракетных систем и ракет.

Об этом пишет УНИАН.

По словам главы государства, этот вопрос уже обсужден на самом высоком уровне:

"Мы говорили об этом с президентом Трампом. Наши команды будут работать. Дай бог, получится на этот раз нам получить лицензии на производство соответствующих противоракетных систем и ракет".

О чем говорили на встречах G7

Зеленский отметил, что во время встреч с лидерами стран "Большой семерки" ключевой темой стала потребность Украины в укреплении противовоздушной обороны.

Он подчеркнул, что все участники саммита согласились с необходимостью укрепления украинского неба: "Все признают, все будут помогать, абсолютно вся "Семерка" будет работать и над тем, чтобы усилить нашу защиту. Мы говорили и о системах, и о ракетах". Детали этих договоренностей президент пообещал обнародовать позже.

"Зимний пакет" поддержки

Отдельно обсуждался так называемый "энергетический пакет" для Украины, инициированный президентом Франции Эммануэлем Макроном. Зеленский пояснил, что речь идет о дополнительных ресурсах для защиты критически важной инфраструктуры, включая ПВО, а также об обеспечении страны топливом на зимний период.

По его словам, партнеры согласились с необходимостью такого подхода.

"Дизель, газ, бензин – то, что нам нужно на зиму… И все страны сказали: будут нас поддерживать. И Япония, и Германия, и все остальные участники", – отметил украинский президент.

Восстановление Чернобыля и Лавры

В ходе переговоров Зеленский получил подтверждение от Франции об участии в восстановлении саркофага на Чернобыльской АЭС. Президент подчеркнул, что Макрон продемонстрировал полное понимание рисков, связанных с российскими ударами и использованием дронов.

"Франция восстановит саркофаг в Чернобыле. Я поблагодарил его за это", — отметил украинский лидер.

Также Украина получила поддержку Швейцарии в восстановлении Киево-Печерской лавры. Зеленский сообщил о договоренности с президентом Ги Пармеленом: "Мы говорили о восстановлении Лавры, и они вместе с нашими специалистами будут этим заниматься".

Позиция G7 по войне и санкциям

По словам Зеленского, все лидеры G7 единодушно выразили поддержку Украине и осудили российские удары по гражданской инфраструктуре. Президент показал партнерам фотографии последствий атак и работы украинских спасателей, после чего, по его словам, никаких сомнений в необходимости давления на Россию не осталось: "Все осуждают, и все на самом деле не понимают логику лидера агрессивной России… Все считают, что не видят желания со стороны России… но нужно заставить его".

На саммите также обсуждали санкционное давление. Зеленский отметил активную позицию Канады, Великобритании и других партнеров, в частности упомянув о задержании танкера теневого флота.

Трамп о возможности переговоров Зеленского и Путина

Президент США Дональд Трамп высказал своё мнение относительно инициативы президента Украины Владимира Зеленского о проведении личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Во время общения с журналистами в Белом доме он прокомментировал предложение, озвученное украинской стороной.

По словам Трампа, идея прямых переговоров между лидерами Украины и России заслуживает внимания. Американский президент отметил, что положительно оценивает возможность такого диалога и считает потенциальную встречу двух лидеров важным шагом на пути к урегулированию конфликта.

Мирные переговоры — последние новости

Как сообщал Главред, 14 июня Зеленский провел "замечательный разговор" с Трампом, в ходе которого они подробно обсудили ключевые вопросы войны и возможности приближения мира. Президент Украины также поздравил американского лидера с 80-летием, а беседа длилась около 35 минут.

Впоследствии президент США Дональд Трамп пояснил, что началом войны стал захват Россией Крыма, и подчеркнул отсутствие сильного лидерства в то время. Зеленский, в свою очередь, выразил общее стремление украинцев и американцев к миру.

Ранее Трамп заявил, что администрация США после урегулирования конфликта вокруг Ирана сосредоточится на прекращении войны в Украине. Американский президент также положительно оценил инициативу прямых переговоров между Зеленским и Путиным.

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