Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Стало известно, о чем Зеленский попросил Трампа в кулуарах саммита G7

Дарья Пшеничник
16 июня 2026, 16:29
google news Подпишитесь
на нас в Google
Как отметил глава государства, во время его встречи с лидерами стран "Большой семерки" обсуждали, что нужно Украине.
Трамп Зеленский
Встреча Трампа и Зеленского в кулуарах саммита G7 / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, president.gov.ua

Главное из новости:

видео дня
  • Зеленский и Трамп обсудили лицензии на производство противоракетных систем
  • G7 согласовала усиление ПВО и зимнюю поддержку Украины
  • Партнеры присоединятся к восстановлению Чернобыля и Лавры

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал первые подробности беседы с лидером США Дональдом Трампом во время саммита G7 в Эвиане. В устном комментарии для журналистов он подтвердил, что Киев ожидает решения Вашингтона о передаче лицензий на производство противоракетных систем и ракет.

Об этом пишет УНИАН.

По словам главы государства, этот вопрос уже обсужден на самом высоком уровне:

"Мы говорили об этом с президентом Трампом. Наши команды будут работать. Дай бог, получится на этот раз нам получить лицензии на производство соответствующих противоракетных систем и ракет".

О чем говорили на встречах G7

Зеленский отметил, что во время встреч с лидерами стран "Большой семерки" ключевой темой стала потребность Украины в укреплении противовоздушной обороны.

Он подчеркнул, что все участники саммита согласились с необходимостью укрепления украинского неба: "Все признают, все будут помогать, абсолютно вся "Семерка" будет работать и над тем, чтобы усилить нашу защиту. Мы говорили и о системах, и о ракетах". Детали этих договоренностей президент пообещал обнародовать позже.

"Зимний пакет" поддержки

Отдельно обсуждался так называемый "энергетический пакет" для Украины, инициированный президентом Франции Эммануэлем Макроном. Зеленский пояснил, что речь идет о дополнительных ресурсах для защиты критически важной инфраструктуры, включая ПВО, а также об обеспечении страны топливом на зимний период.

По его словам, партнеры согласились с необходимостью такого подхода.

"Дизель, газ, бензин – то, что нам нужно на зиму… И все страны сказали: будут нас поддерживать. И Япония, и Германия, и все остальные участники", – отметил украинский президент.

Восстановление Чернобыля и Лавры

В ходе переговоров Зеленский получил подтверждение от Франции об участии в восстановлении саркофага на Чернобыльской АЭС. Президент подчеркнул, что Макрон продемонстрировал полное понимание рисков, связанных с российскими ударами и использованием дронов.

"Франция восстановит саркофаг в Чернобыле. Я поблагодарил его за это", — отметил украинский лидер.

Также Украина получила поддержку Швейцарии в восстановлении Киево-Печерской лавры. Зеленский сообщил о договоренности с президентом Ги Пармеленом: "Мы говорили о восстановлении Лавры, и они вместе с нашими специалистами будут этим заниматься".

Позиция G7 по войне и санкциям

По словам Зеленского, все лидеры G7 единодушно выразили поддержку Украине и осудили российские удары по гражданской инфраструктуре. Президент показал партнерам фотографии последствий атак и работы украинских спасателей, после чего, по его словам, никаких сомнений в необходимости давления на Россию не осталось: "Все осуждают, и все на самом деле не понимают логику лидера агрессивной России… Все считают, что не видят желания со стороны России… но нужно заставить его".

На саммите также обсуждали санкционное давление. Зеленский отметил активную позицию Канады, Великобритании и других партнеров, в частности упомянув о задержании танкера теневого флота.

Трамп о возможности переговоров Зеленского и Путина

Президент США Дональд Трамп высказал своё мнение относительно инициативы президента Украины Владимира Зеленского о проведении личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Во время общения с журналистами в Белом доме он прокомментировал предложение, озвученное украинской стороной.

По словам Трампа, идея прямых переговоров между лидерами Украины и России заслуживает внимания. Американский президент отметил, что положительно оценивает возможность такого диалога и считает потенциальную встречу двух лидеров важным шагом на пути к урегулированию конфликта.

Мирные переговоры — последние новости

Как сообщал Главред, 14 июня Зеленский провел "замечательный разговор" с Трампом, в ходе которого они подробно обсудили ключевые вопросы войны и возможности приближения мира. Президент Украины также поздравил американского лидера с 80-летием, а беседа длилась около 35 минут.

Впоследствии президент США Дональд Трамп пояснил, что началом войны стал захват Россией Крыма, и подчеркнул отсутствие сильного лидерства в то время. Зеленский, в свою очередь, выразил общее стремление украинцев и американцев к миру.

Ранее Трамп заявил, что администрация США после урегулирования конфликта вокруг Ирана сосредоточится на прекращении войны в Украине. Американский президент также положительно оценил инициативу прямых переговоров между Зеленским и Путиным.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: УНИАН

Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей — первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяются через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Владимир Зеленский Большая семерка Дональд Трамп война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина поставила дедлайн для Путина: о чем договорились с Трампом на саммите G7

Украина поставила дедлайн для Путина: о чем договорились с Трампом на саммите G7

16:29Аналитика
Стало известно, о чем Зеленский попросил Трампа в кулуарах саммита G7

Стало известно, о чем Зеленский попросил Трампа в кулуарах саммита G7

16:29Политика
Доллар перевалит за 50 грн, вырастет "минималка": Кабмин представил план до 2029 года

Доллар перевалит за 50 грн, вырастет "минималка": Кабмин представил план до 2029 года

14:48Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке мужчины с газетой за 23 с

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке мужчины с газетой за 23 с

Оккупанты готовят новую волну атак: военный указал на тревожную тенденцию

Оккупанты готовят новую волну атак: военный указал на тревожную тенденцию

Массированный обстрел Украины имел скрытую цель: в ISW раскрыли замысел Путина

Массированный обстрел Украины имел скрытую цель: в ISW раскрыли замысел Путина

Разорвали все связи: Мартыновская получила новый удар после скандала

Разорвали все связи: Мартыновская получила новый удар после скандала

В Украине изменят подход к мобилизации: кого коснется в первую очередь и когда

В Украине изменят подход к мобилизации: кого коснется в первую очередь и когда

Последние новости

16:45

Бесплатное проживание на вилле в Италии предлагают за простую услугу

16:38

Первая мировая война до 1940-х имела другое название: как ее называли сначалаВидео

16:29

Украина поставила дедлайн для Путина: о чем договорились с Трампом на саммите G7

16:29

Стало известно, о чем Зеленский попросил Трампа в кулуарах саммита G7

16:17

Тренды лета 2026 года, которые еще не носит каждая вторая: стилист назвала 5 вещейВидео

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
16:02

Что нельзя делать с деньгами в праздник 17 июня: приметы в этот день

15:54

Хозяйки нашли способ отбелить оконные рамы за считанные минуты

15:25

Что на самом деле означает логотип Honda: скрытый смысл, известный не всемВидео

14:53

"Человек-дракон" оказался одним из самых загадочных людей прошлого

Реклама
14:48

Доллар перевалит за 50 грн, вырастет "минималка": Кабмин представил план до 2029 года

14:10

Какое платье выбрать на лето 2026: дизайнер назвал лучшие модели

14:02

"Нет возможности куда-то уезжать": Сумская сделала неожиданное признание

13:59

Погода готовит контраст: какие области прогреет до +26, а какие - зальет дождями

13:59

Гороскоп Таро на завтра 17 июля: Овнам - хороший день, Весам - не ограничивать

13:35

Зеленский встретился с Трампом в кулуарах саммита G7

13:33

Молодая смерть на дороге: украинские блогеры, погибшие в ДТП

13:28

Все решил один фактор: историк назвал главную ошибку России в войне с УкраинойВидео

13:18

Украина уничтожила большинство Ту-22М3: сколько самолетов осталось у РФ

13:15

Девушка нашла способ зарабатывать десятки тысячи, не выходя из дома

13:10

Угроза прорыва границы с севера: Сырский принял важные решения

Реклама
13:03

"Не позволю разрушать": участница "Холостяка-14" развелась с футболистом, ради которого ушла с проектаВидео

12:44

Олег Чикида досье

12:38

Ошибки в дизайне кухни: какие решения "крадут" метры и как расширить пространство

12:19

Женщина вытащила речного монстра, который заманивал ее в глубокую яму

12:14

Фитофтора исчезнет с помощью копеечного средства: чем опрыскать помидорыВидео

12:13

Часть Тернополя будет без горячей воды более месяца — в чем причина

12:01

Китайский гороскоп на завтра, 17 июня: Лошадям - одиночество, Крысам - уязвимость

11:48

Куда девать скошенную траву: лучшие способы использовать отходы с пользой

11:34

Умерла на руках у матери: от чего скончалась турецкая актриса

11:18

РФ нацелилась на ключевую линию обороны Донбасса: есть ли риск прорыва

11:18

"Мама и папа любят тебя": Харлан родила и показала первое фото ребенка

11:07

Ключевой продукт в Украине подорожает на 15-20%: нардеп поделился прогнозом

11:04

Подлодка СССР, которую боялся Запад, долгие годы скрывала свои секретыВидео

10:30

Лобода избавилась от роскошного особняка в РФ — что ждет певицу дальшеФото

10:20

Ответ на обстрелы Украины: Зеленский подтвердил удар по крупнейшему НПЗ МосквыВидео

10:19

Курс доллара приблизится к 46 гривням: когда валюта рекордно подорожает

09:52

Гороскоп на завтра, 17 июня: Овнам — препятствия, Стрельцам — радостные новости

09:21

Массированный обстрел Украины имел скрытую цель: в ISW раскрыли замысел Путина

08:57

В небе - десятки БПЛА: дроны атакуют Москву, горит крупнейший НПЗФотоВидео

08:23

Горят жилые дома: РФ нанесла удар по Балаклее, среди раненых — детиФото

Реклама
08:10

"Маньяка выпускают прогуляться по Кремлю": Эйдман жестко потролил Кремль после удара по Киевумнение

08:03

О чем на самом деле договорились США и Иран: Андрусив рассказал о проблемемнение

07:51

На Кубани горит нефтебаза: дроны подожгли топливный узел "Лукойла"

07:05

Британия и Украина заключили ядерное соглашение: о чем идет речь

06:00

Разорвали все связи: Мартыновская получила новый удар после скандала

05:16

Кому Таро сулят интриги и обман, а кому - успех и переезд: прогноз до конца июня 2026

04:45

Дело не только в годах: ученые раскрыли неожиданную причину появления седины

04:22

Даже застарелый нагар исчезнет без следа: как быстро отмыть решетки плиты

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке мужчины с газетой за 23 с

03:34

Рождены, чтобы побеждать: какие три знака зодиака созданы для большого успеха

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости СумНовости Черкассы
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять