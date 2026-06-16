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Зеленский встретился с Трампом в кулуарах саммита G7

Руслана Заклинская
16 июня 2026, 13:35обновлено 16 июня, 14:24
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Лидеры стран согласовали свои позиции.
Зеленский встретился с Трампом в кулуарах саммита G7
/ Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Главное:

  • Зеленский провел встречу с Дональдом Трампом
  • В переговорах также принимали участие Марко Рубио и Рустем Умеров
  • Зеленский и Трамп согласовали позиции на саммите G7

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом в кулуарах саммита G7 во Франции. Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

"Всегда важно координировать позиции", — лаконично прокомментировал встречу украинский президент.

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Встреча состоялась в рамках международного саммита, где стороны обсуждают ключевые вопросы безопасности и политики. В переговорах также приняли участие государственный секретарь США Марко Рубио и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров.

Как пишет Sky News, перед встречей Трамп заявил, что Россия должна "заключить соглашение", поскольку война приводит к значительным потерям с обеих сторон.

"Послушайте, Россия должна заключить соглашение. Россия потеряла огромное количество людей, как и Украина. В прошлом месяце они потеряли 35 000 солдат друг с другом... То, что там происходит, просто безумие", — сказал президент США.

Какие войны
Трамп и его войны / Инфографика: Главред

Также Трамп отметил, что в воскресенье, 14 июня, он провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

"Они просто продолжают сражаться, теряя солдат. Они теряют так много солдат", - добавил Трамп.

Кроме того, американский лидер заявил, что между Зеленским и Путиным существует "сильная неприязнь", что затрудняет возможные переговоры.

Могут ли США выйти из переговоров — мнение эксперта

Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко проанализировал в интервью Главреду, может ли в ближайшие месяцы появиться отдельный переговорный формат с участием европейских стран, но без США. По его словам, полностью исключать американскую сторону из процесса не стоит.

"Я не думаю, что это будет без участия американцев. Очевидно, речь идет о дополнении нынешнего переговорного трека с привлечением четвертой стороны. Причем именно Европы, а не Европейского Союза, потому что формат E3 — это Германия, Франция, а также Великобритания", — сказал он.

Чаленко подчеркнул, что именно эти страны играют ключевую роль в военной поддержке Украины и обладают значительным политическим влиянием, Он также предположил, что привлечение Европы может быть выгодным и для США, в частности для администрации Дональда Трампа, поскольку ответственность за безопасность континента постепенно перекладывается на саму Европу.

Мирные переговоры - последние новости

Как сообщал Главред, 14 июня Зеленский провел "замечательный разговор" с Трампом, в ходе которого они подробно обсудили ключевые вопросы войны и возможности приближения мира. Президент Украины также поздравил американского лидера с 80-летием, а разговор длился около 35 минут.

Впоследствии президент США Дональд Трамп объяснял, что началом войны стал захват Россией Крыма, и подчеркнул отсутствие сильного лидерства в то время. Зеленский, в свою очередь, выразил общее желание украинцев и американцев относительно мира.

Ранее Трамп заявил, что администрация США после урегулирования конфликта вокруг Ирана сосредоточится на прекращении войны в Украине. Американский президент также положительно оценил инициативу прямых переговоров между Зеленским и Путиным.

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Об источнике: Sky News

Sky News — британский круглосуточный новостной телеканал. Входит в группу каналов компании Sky, которая, в свою очередь, является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях мира, где возможен прием канала (в частности, в международных гостиничных сетях). Аудиторию оценивают в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.

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