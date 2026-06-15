США сосредоточились на Украине: важное заявление Трампа о прекращении войны

Дональд Трамп сообщил о содержательных беседах с президентами Украины и РФ.

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Дональд Трамп сосредоточиться на завершении войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот, facebook.com/WhiteHouse

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США уделят больше внимания прекращению войны РФ с Украиной

Война продолжает ежедневно уносить большое количество жизней

После завершения конфликта вокруг Ирана администрация США намерена уделить больше внимания вопросу прекращения войны между Украиной и Россией.

Об этом президент США Дональд Трамп сообщил во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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Американский лидер рассказал, что накануне, 14 июня, провел содержательные телефонные беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным.

"Как мне кажется, мы, возможно, сможем что-то сделать в этом вопросе (достижения мира - ред.). Действительно сможем. Думаю, они оба открыты к этому. Теперь, когда это завершено (речь о войне с Ираном - ред.), мы сосредоточимся на этом и посмотрим, сможем ли довести дело до конца", - подчеркнул президент.

Трамп также отметил, что война продолжает ежедневно уносить большое количество жизней. По его словам, ежемесячные потери в российско-украинском конфликте достигают около 25 тысяч человек, преимущественно военнослужащих, и такую ситуацию необходимо остановить.

Смотрите видео - заявление Дональда Трампа:

/ Скриншот

Трамп о возможности переговоров Зеленского и Путина

Президент США Дональд Трамп высказал своё мнение относительно инициативы президента Украины Владимира Зеленского о проведении личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе общения с журналистами в Белом доме он прокомментировал предложение, озвученное украинской стороной.

По словам Трампа, идея прямых переговоров между руководителями Украины и России заслуживает внимания. Американский президент отметил, что положительно оценивает возможность такого диалога и считает потенциальную встречу двух лидеров важным шагом на пути к урегулированию конфликта.

/ Инфографика: Главред

Переговоры о мире - новости по теме

Напомним, ранее Главред писал, что очередной раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией откладывается из-за ситуации вокруг Ирана. Пока нет необходимых сигналов для проведения трехсторонней встречи, однако Украина готова возобновить переговоры, как только позволит ситуация с безопасностью.

Ранее специальный посланник США Стив Уиткофф заявил, что в мирных переговорах между Украиной и Россией в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс. Он подчеркнул, что работа над мирным соглашением продолжается, а переговоры уже дали результат.

Как сообщалось, в отчете Института изучения войны отметили, что в Кремле пытаются использовать ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы создать информационную основу для обвинений США в возможном срыве мирных переговоров по Украине.

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Об источнике: Белый дом Белый дом - официальная резиденция и место работы президента США. Расположенный в Вашингтоне, округ Колумбия, он служил резиденцией каждого президента США со времен Джона Адамса в 1800 году, когда национальная столица была перенесена из Филадельфии. Термин "Белый дом" часто используется как фигура речи для президента и его советников, пишет Википедия.

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