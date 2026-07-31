Мужчина из Коломыи публично издевается над родными - украинцы в сети возмущены

Родственники мужчины, которых он оскорбляет, отказываются подавать заявление в полицию.

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В полиции сообщили, кто тот мужчина, о котором говорят украинцы в соцсетях / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

Кратко:

В соцсетях мужчина из Коломыи показывал, как издевается над родными

Украинцев возмутили видеозаписи мужчины

В полиции заявили, что мужчина психически болен

В соцсети Threads украинцы активно обсуждают посты жителя Коломыи, который массово публикует в соцсетях видео с оскорблениями и угрозами в адрес своих родственников.

Пользователи выяснили, что от действий мужчины страдают его мать и бабушка. Несмотря на постоянные издевательства, родственники отказываются обращаться в правоохранительные органы.

видео дня

"Национальная полиция, пожалуйста, обратите внимание на мужчину, проживающего в городе Коломыя, который снимает видео с участием двух женщин (вероятно, мамы и бабушки), где он издевается над ними и угрожает убить. Женщины просят его уйти, но он не реагирует. Прошу также социальные службы вмешаться", - говорится в посте _.puryshkinanuta._.

Пост в Threads с комментарием жителя Коломыи / фото: скриншот

В комментариях украинцы возмущены действиями мужчины и бездействием служб, которые должны были бы отреагировать на данную ситуацию. В то же время сам автор видеозаписей, возмутивших украинцев, также ведет диалог с пользователями соцсети и угрожает им расправой.

Что известно о мужчине

Мужчина, издевающийся над родственниками, называет себя Васей Томенко. Он начал публиковать видео и посты с нецензурной лексикой и угрозами еще 24 июля. При этом, похоже, он не боится ответственности за свои поступки, поскольку называет себя "невменяемым".

Как отреагировала полиция

В комментарии изданию ZAXID.NET в полиции Ивано-Франковской области подтвердили, что мужчина, чье поведение возмутило украинцев, психически болен и находится под наблюдением медиков.

"83-летняя бабушка и ее дочь сказали, что претензий к своему сыну и внуку не имеют. С заявлениями в полицию они не обращались и от их написания отказались. Полицейские также пообщались с 40-летним мужчиной, проживающим вместе с семьей. Установлено, что он находится под наблюдением соответствующих медицинских специалистов", - заявили правоохранители.

Об инциденте якобы уже сообщили в социальные службы, а полицейский офицер общины будет периодически навещать семью, чтобы проверять, не угрожает ли безопасности женщин какая-либо опасность.

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Об источнике: Threads Threads - социальная сеть, принадлежащая американской компании Meta Platforms. Приложение предназначено для работы совместно с Instagram: пользователи должны иметь аккаунт в Instagram, чтобы зарегистрироваться. Threads является прямым конкурентом Twitter, поскольку в нем можно публиковать текст и изображения, отвечать на публикации других пользователей или ставить лайки под их контентом, пишет Википедия.

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