Мужчина из Коломыи публично издевается над родными - украинцы в сети возмущены

Кратко:
- В соцсетях мужчина из Коломыи показывал, как издевается над родными
- Украинцев возмутили видеозаписи мужчины
- В полиции заявили, что мужчина психически болен
В соцсети Threads украинцы активно обсуждают посты жителя Коломыи, который массово публикует в соцсетях видео с оскорблениями и угрозами в адрес своих родственников.
Пользователи выяснили, что от действий мужчины страдают его мать и бабушка. Несмотря на постоянные издевательства, родственники отказываются обращаться в правоохранительные органы.
"Национальная полиция, пожалуйста, обратите внимание на мужчину, проживающего в городе Коломыя, который снимает видео с участием двух женщин (вероятно, мамы и бабушки), где он издевается над ними и угрожает убить. Женщины просят его уйти, но он не реагирует. Прошу также социальные службы вмешаться", - говорится в посте _.puryshkinanuta._.
В комментариях украинцы возмущены действиями мужчины и бездействием служб, которые должны были бы отреагировать на данную ситуацию. В то же время сам автор видеозаписей, возмутивших украинцев, также ведет диалог с пользователями соцсети и угрожает им расправой.
Что известно о мужчине
Мужчина, издевающийся над родственниками, называет себя Васей Томенко. Он начал публиковать видео и посты с нецензурной лексикой и угрозами еще 24 июля. При этом, похоже, он не боится ответственности за свои поступки, поскольку называет себя "невменяемым".
Как отреагировала полиция
В комментарии изданию ZAXID.NET в полиции Ивано-Франковской области подтвердили, что мужчина, чье поведение возмутило украинцев, психически болен и находится под наблюдением медиков.
"83-летняя бабушка и ее дочь сказали, что претензий к своему сыну и внуку не имеют. С заявлениями в полицию они не обращались и от их написания отказались. Полицейские также пообщались с 40-летним мужчиной, проживающим вместе с семьей. Установлено, что он находится под наблюдением соответствующих медицинских специалистов", - заявили правоохранители.
Об инциденте якобы уже сообщили в социальные службы, а полицейский офицер общины будет периодически навещать семью, чтобы проверять, не угрожает ли безопасности женщин какая-либо опасность.
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Об источнике: Threads
Threads - социальная сеть, принадлежащая американской компании Meta Platforms. Приложение предназначено для работы совместно с Instagram: пользователи должны иметь аккаунт в Instagram, чтобы зарегистрироваться. Threads является прямым конкурентом Twitter, поскольку в нем можно публиковать текст и изображения, отвечать на публикации других пользователей или ставить лайки под их контентом, пишет Википедия.
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