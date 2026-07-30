Когда копать картошку в августе — идеальные дни для сбора урожая по календарю

Вы узнаете:
- Какие дни августа считаются лучшими для уборки картофеля
- Когда лучше отказаться от сбора урожая
- Что сделать, чтобы картофель не сгнил зимой
Чтобы картофель пролежал до самой весны и не сгнил, важно не только правильно его высушить и подготовить погреб, но и вовремя собрать урожай. Многие огородники, прежде чем браться за лопату, сверяются с лунным календарем и погодой. Главред расскажет об этом подробнее.
Как сообщает ТСН, вовремя выкопанный картофель значительно лучше хранится, реже поражается гнилью и сохраняет свои вкусовые качества вплоть до конца весны. При этом специалисты отмечают: хотя лунный календарь служит хорошим дополнительным ориентиром, решающую роль все же играют погодные условия, степень зрелости клубней и условия в хранилище.
Как понять, что картофель уже пора копать
Собирать урожай раньше срока не стоит. У незрелого картофеля кожица ещё слишком тонкая, поэтому он быстро начнёт портиться и гнить.
Основные признаки того, что овощ созрел:
- ботва пожелтела и полностью высохла;
- кожица на клубнях стала плотной и не сдирается, если потереть её пальцем;
- картофель перестал расти.
Обычно от момента посадки до сбора урожая проходит от 90 до 110 дней, в зависимости от сорта.
Видео о том, когда можно копать картофель, можно посмотреть здесь:
Благоприятные дни для сбора урожая в августе 2026 года
По народным приметам, картофель лучше всего выкапывать на убывающую Луну. Считается, что в это время овощи содержат наибольшую пользу и хранятся значительно дольше.
Лучшие даты для работы на огороде в августе:
- со 2 по 5 августа;
- с 7 по 11 августа;
- с 13 по 19 августа;
- с 21 по 27 августа.
Если картофель уже созрел и на улице стоит хорошая погода, лучше планировать работу именно на эти дни.
Когда не стоит копать картофель
Сторонники лунного календаря советуют не трогать огород во время новолуния, полнолуния и лунных затмений. Считается, что собранный в это время урожай будет храниться хуже.
Неблагоприятные дни в августе:
6 августа - последняя четверть;
12 августа - новолуние и солнечное затмение;
28 августа - полнолуние и лунное затмение.
Научных доказательств того, что картофель сгниет именно из-за фазы луны, нет. Основные причины порчи овощей - это избыток влаги, болезни и механические повреждения при выкопке.
Идеальная погода для работы на огороде
Собирать картофель лучше в сухой и тёплый день, когда на улице от +15 до +20 градусов. Если недавно прошёл дождь, копать не стоит. Подождите несколько дней, пока земля немного просохнет: мокрый картофель легко заражается грибком и быстро начинает гнить в погребе.
Как правильно подготовить картофель к зиме
Просушка
Собранный картофель нужно разложить под навесом или в хорошо проветриваемом месте на несколько часов.
Сортировка
Обязательно переберите урожай. Все порезанные, подгнившие или поврежденные клубни отложите отдельно - хранить их вместе с остальными нельзя.
Условия в погребе
Картофель хорошо хранится в темном помещении при температуре от +2 до +4 градусов. Также в хранилище должна быть хорошая вентиляция, чтобы на стенах и потолке не скапливалась влага.
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Об источнике: ТСН
ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
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