Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Когда копать картошку в августе - идеальные дни для сбора урожая по календарю

Марина Иваненко
30 июля 2026, 21:48
google news Подпишитесь
на нас в Google
Когда копать картофель в августе 2026 года и когда собирать урожай, чтобы клубни не сгнили, хорошо хранились и долежали до весны
Когда следует копать картофель
Когда стоит копать картошку / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какие дни августа считаются лучшими для уборки картофеля
  • Когда лучше отказаться от сбора урожая
  • Что сделать, чтобы картофель не сгнил зимой

Чтобы картофель пролежал до самой весны и не сгнил, важно не только правильно его высушить и подготовить погреб, но и вовремя собрать урожай. Многие огородники, прежде чем браться за лопату, сверяются с лунным календарем и погодой. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает ТСН, вовремя выкопанный картофель значительно лучше хранится, реже поражается гнилью и сохраняет свои вкусовые качества вплоть до конца весны. При этом специалисты отмечают: хотя лунный календарь служит хорошим дополнительным ориентиром, решающую роль все же играют погодные условия, степень зрелости клубней и условия в хранилище.

видео дня

Как понять, что картофель уже пора копать

Собирать урожай раньше срока не стоит. У незрелого картофеля кожица ещё слишком тонкая, поэтому он быстро начнёт портиться и гнить.

Основные признаки того, что овощ созрел:

  • ботва пожелтела и полностью высохла;
  • кожица на клубнях стала плотной и не сдирается, если потереть её пальцем;
  • картофель перестал расти.

Обычно от момента посадки до сбора урожая проходит от 90 до 110 дней, в зависимости от сорта.

Видео о том, когда можно копать картофель, можно посмотреть здесь:

Благоприятные дни для сбора урожая в августе 2026 года

По народным приметам, картофель лучше всего выкапывать на убывающую Луну. Считается, что в это время овощи содержат наибольшую пользу и хранятся значительно дольше.

Лучшие даты для работы на огороде в августе:

  • со 2 по 5 августа;
  • с 7 по 11 августа;
  • с 13 по 19 августа;
  • с 21 по 27 августа.

Если картофель уже созрел и на улице стоит хорошая погода, лучше планировать работу именно на эти дни.

Почему картофель мелкий: 7 главных ошибок, картофель, картошка
Почему картофель мелкий: 7 главных ошибок, картофель, картошка / Инфографика – Главред

Когда не стоит копать картофель

Сторонники лунного календаря советуют не трогать огород во время новолуния, полнолуния и лунных затмений. Считается, что собранный в это время урожай будет храниться хуже.

Неблагоприятные дни в августе:

6 августа - последняя четверть;

12 августа - новолуние и солнечное затмение;

28 августа - полнолуние и лунное затмение.

Научных доказательств того, что картофель сгниет именно из-за фазы луны, нет. Основные причины порчи овощей - это избыток влаги, болезни и механические повреждения при выкопке.

Идеальная погода для работы на огороде

Собирать картофель лучше в сухой и тёплый день, когда на улице от +15 до +20 градусов. Если недавно прошёл дождь, копать не стоит. Подождите несколько дней, пока земля немного просохнет: мокрый картофель легко заражается грибком и быстро начинает гнить в погребе.

Как правильно подготовить картофель к зиме

Просушка

Собранный картофель нужно разложить под навесом или в хорошо проветриваемом месте на несколько часов.

Сортировка

Обязательно переберите урожай. Все порезанные, подгнившие или поврежденные клубни отложите отдельно - хранить их вместе с остальными нельзя.

Условия в погребе

Картофель хорошо хранится в темном помещении при температуре от +2 до +4 градусов. Также в хранилище должна быть хорошая вентиляция, чтобы на стенах и потолке не скапливалась влага.

Читайте также:

Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
огород картофель интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Почему РФ снова начала бить по Украине ракетами из КНДР: в ЦПД раскрыли тревожный сигнал

Почему РФ снова начала бить по Украине ракетами из КНДР: в ЦПД раскрыли тревожный сигнал

23:09Война
"Это недопустимо": в городах Украины начнутся масштабные проверки, причина

"Это недопустимо": в городах Украины начнутся масштабные проверки, причина

22:55Украина
Россия впервые за долгое время ударила по Украине ракетой из КНДР: что известно

Россия впервые за долгое время ударила по Украине ракетой из КНДР: что известно

20:35Война
Реклама

Популярное

Ещё
Пищевая моль исчезнет раз и навсегда: что нужно положить в кухонный шкаф

Пищевая моль исчезнет раз и навсегда: что нужно положить в кухонный шкаф

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке бурундука за 17 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке бурундука за 17 с

Никакой не "попутчик": как на украинском правильно назвать человека, с которым по дороге

Никакой не "попутчик": как на украинском правильно назвать человека, с которым по дороге

Что сжечь в печи, чтобы дымоход прочистился сам: достаточно всего одной таблетки

Что сжечь в печи, чтобы дымоход прочистился сам: достаточно всего одной таблетки

Гороскоп на завтра, 31 июля: Скорпионам — трудности, Козерогам — позитив

Гороскоп на завтра, 31 июля: Скорпионам — трудности, Козерогам — позитив

Последние новости

23:09

Почему РФ снова начала бить по Украине ракетами из КНДР: в ЦПД раскрыли тревожный сигнал

23:08

Не ковром единственным: дизайнеры назвали вещи, "убивающие" стиль интерьераВидео

22:55

"Это недопустимо": в городах Украины начнутся масштабные проверки, причина

22:36

Побег с деньгами и обман: таролог предупредила Козерогов о рисках в августе 2026

22:31

Вселилась Волочкова: пьяная Лорак на видео опозорилась в сетиВидео

Мобилизация, пенсии, банки, субсидии и новые правила для бизнеса: что изменится в Украине с 1 августаМобилизация, пенсии, банки, субсидии и новые правила для бизнеса: что изменится в Украине с 1 августа
22:31

Известный актер выиграл $1 млн в шоу "Кто хочет стать миллионером?"Видео

22:09

Одежда, надетая наизнанку, привлечет беду — как быстро нейтрализовать суеверие

21:58

Главные везунчики августа: кому карты Таро предрекли мощный финансовый взлетВидео

21:48

Когда копать картошку в августе — идеальные дни для сбора урожая по календарю

Реклама
21:48

Секрет здоровых помидоров до октября: чем обработать кусты перед созреваниемВидео

21:47

57-летняя Дженнифер Энистон в бикини показала подтянутый пресс

21:27

Названы месяцы рождения людей, которых скоро покинет "черная полоса"

21:24

Детей из Вишневого после трагедии отправили в лагерь, где царит антисанитарияФото

20:38

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке голубя за 11 с

20:35

Россия впервые за долгое время ударила по Украине ракетой из КНДР: что известно

20:31

Wi-Fi плохо работает в квартире из-за одного устройства на кухне — в чём причина

19:55

Из одного куста — целая грядка: огородник показал, как размножить помидоры без семянВидео

19:51

"Просто кайфую": Илона Гвоздева впервые за пять лет отдохнула с мужем за границей

19:47

Колебания достигнут почти 5-балльного уровня: прогноз магнитных бурь

19:36

На работе готовят предложение — кого из знаков зодиака ждет неожиданность

Реклама
19:16

Курс валют в августе: банкир назвал риски для доллара и евро в Украине

19:10

Июль стал рекордным по количеству ракетных ударов РФ по Украине: Коваленко раскрыл деталимнение

19:07

В Польше резко изменили позицию по передаче Украине ракет для Patriot

18:59

Заговенье на Успенский пост: что можно и нельзя делать 31 июля

18:47

Закуска из баклажанов, которую съедят в первую очередь: рецепт за 15 минут

18:40

Путинист Басков обновил свое уставшее лицо: что он сделал

18:33

Россияне останутся без света и тепла: назван катастрофический для Кремля сценарийВидео

18:15

Как говорить правильно — "завідувач" или "завідуючий": ответ может удивить

18:05

Натали Портман показала беременный живот на последних сроках

18:03

Температура снизится с +34 до +12 градусов: как изменится погода в Украине

17:57

Призывал к ядерному удару по Украине: СБУ объявила подозрение режиссеру из РФ

17:53

Wi-Fi будет работать в разы лучше: названы топ предметов, "убивающих" сигнал роутераВидео

17:19

Голубика завалит урожаем: чем обязательно подкормить кусты уже сейчас

17:08

РФ хочет оставить украинцев без тепла, света и газа: насколько тяжелой будет зима

17:00

Судьба пяти детей до сих пор неизвестна: Зеленский отреагировал на трагедию под Кривым Рогом

16:43

Звезду сериала "Бумажный дом" задержали по делу о коррупции в Турции

16:32

Россия ударила по Польше: все детали атаки, почему ракету не сбили и как реагирует мир

16:29

Гороскоп Таро для Весов на август 2026: новый уровень жизни, брак и тайные врагиВидео

15:50

"Мне нравится": 96-летний Клинт Иствуд признался, что помогает ему активно работать

15:50

Доллар резко обвалился, а евро взлетел вверх: курс валют на 31 июля

Реклама
15:39

Кто разбогатеет и купит жилье уже в августе 2026: гороскоп Таро на месяц

15:24

Медовый Спас 2026: что обязательно освящают в церкви на Маковея

15:05

Кожица помидоров больше не будет твердой: 3 ошибки, из-за которых портится урожай

14:18

РФ не случайно ударила по западу Украины: эксперт раскрыл коварный замысел врага

13:41

Что сжечь в печи, чтобы дымоход прочистился сам: достаточно всего одной таблетки

13:08

Странно, но гениально: почему хозяйки начали клеить двусторонний скотч на веникВидео

12:39

Кабмин утвердил налог на посылки: к чему теперь следует готовиться украинцам

12:29

Георгины покроются бутонами и будут цвести до заморозков: что нужно сделать в августе

12:24

Не любовь, а вечный конфликт: какие знаки зодиака хуже всего подходят Скорпиону

12:20

Воды Дуная отступили: на дне реки неожиданно нашли древнего гиганта

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять