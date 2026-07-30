Баклажаны будут крупными и мясистыми: огородник объяснил, что нужно сделать

Садовод объяснил, почему куст, который не подрезают, тратит силы на лишнюю зелень вместо плодов.

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Зачем пасынковать баклажаны и как правильно удалять пасынки для получения большого урожая / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

Зачем пасынковать баклажаны летом

Как правильно обрезать боковые побеги на баклажанах

Почему мелчают цветы и плоды на баклажанах

Баклажаны считаются одной из самых требовательных огородных культур: им нужно много солнца, тепла и питательных веществ. Часто садоводы сталкиваются с ситуацией, когда куст растет пышным и зеленым, но плодов на нем образуется мало или они получаются мелкими и слабыми. Причина обычно кроется в чрезмерном количестве лишних побегов, которые отнимают у растения все силы. Огородник и автор популярного YouTube-канала Иван Саврий рекомендует обязательно удалять боковые побеги (пасынки) на баклажанах в течение всего периода вегетации. По его словам, эта зеленая масса оттягивает на себя значительную часть соков, которые должны были бы идти на формирование и налив крупных плодов.

Главред выяснил, как сформировать куст баклажанов для обильного урожая.

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Зачем обрезать пасынки на баклажанах

Огородник подчеркивает, что выполняет эту процедуру каждый год, несмотря на скептицизм некоторых дачников, которые считают пасынкование бесполезной тратой времени.

"Я пасынкую баклажаны. Я вот думаю, показывать это или нет. Скажут: "Ой, на полях ничего не обрезают, а вы морочите людям голову". Делайте, как знаете, но я обрезаю все пасынки, потому что они забирают очень много полезных веществ", - отметил Иван Саврий.

Обычно агрономы советуют полностью очищать стебель от пасынков и нижних листьев до первой развилки (разветвления), а выше формировать куст из 2–3 основных побегов.

Как распознать лишний побег на кусте

Главный ориентир для огородника - состояние и размер цветка, который появляется на боковом побеге. Он четко показывает, хватает ли растению сил.

"Вот, например, видите маленький цветочек? Плода здесь уже не будет, потому что он слишком слабый. Побочные побеги отбирали много соков у куста, и он цветет очень жалко. А вот выше уже будет цветок, который наберется сил и даст хороший баклажан", - объясняет блогер.

Смотрите видео о том, до какой развилки удалять листья и пасынки на баклажанах:

Сколько пасынков удалять

По словам Саврия, кусты баклажанов ведут себя по-разному: некоторые сорта кустятся сильнее других, поэтому и количество побегов для удаления отличается. Однако для получения крупных плодов пасынкование он считает обязательным.

"Это ваш урожай. Если хотите получить больше плодов, то пасынковать нужно обязательно, чтобы растение не тратило ресурсы на поддержание зеленой массы", - подытожил огородник.

Подкормка рассады перца и баклажанов / Инфографика: Главред

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О персоне: Иван Саврий Иван Саврий - блогер, ведущий тематический блог о жизни на даче и сельском быте. В своих видео он делится практическими советами по выращиванию растений, уходу за огородом, содержанию домашней птицы, в частности кур, а также опытом инкубации яиц. Контент автора носит преимущественно бытово-аграрный характер и ориентирован на широкую аудиторию, интересующуюся садоводством и домашним хозяйством. В публикациях он часто рассказывает о собственных наработках и методах, которые, по его словам, помогают в ведении хозяйства и могут быть полезны другим пользователям.

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