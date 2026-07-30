Группа Ту-95МС взяла курс на пусковые рубежи: когда ждать пусков ракет

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Страна-агрессор Россия, вероятно, готовит новый массированный комбинированный удар по территории Украины. По данным мониторинговых каналов, в ночь на 30 июля был зафиксирован вылет группы стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья".

По предварительной информации, около 00:40 был зафиксирован вылет четырёх самолётов Ту-95МС. В то же время мониторинговые ресурсы отмечают, что количество самолётов требует дополнительного уточнения.

Сообщается, что самолеты взяли юго-восточный курс в направлении вероятных районов запуска крылатых ракет над территорией Вологодской или Саратовской областей РФ.

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Аналитики отмечают, что в случае выполнения боевой задачи запуски ракет могут состояться ориентировочно в промежутке с 01:30 до 04:00.

По состоянию на 01:29 в воздухе, по данным мониторинга, находились три стратегических бомбардировщика Ту-160 и четыре Ту-95МС. Часть самолетов уже приближалась к районам возможных запусков в Вологодской области.

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