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Зачем смешивать кофе с уксусом - результат удивит даже опытных хозяек

Марина Иваненко
29 июля 2026, 15:52
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Домашнее чистящее средство на основе кофе и уксуса: это средство помогает удалить жир, нагар и налет без использования агрессивных химических веществ.
Зачем добавлять уксус в кофе
Зачем добавлять уксус в кофе / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

  • Как приготовить домашнее средство из кофе и уксуса
  • Какие поверхности можно очистить без агрессивной химии
  • Почему эта смесь эффективно удаляет жир и нагар

Пригоревшая сковорода, застарелый жир на плите или налет в раковине больше не требуют покупных средств с агрессивным составом. В социальных сетях всё большую популярность приобретает простой и бюджетный способ уборки с помощью ингредиентов, которые есть почти на каждой кухне. Главред расскажет об этом подробнее.

По информации издания Planeta, пользователи всё чаще отказываются от дорогой бытовой химии в пользу смеси молотого кофе и столового уксуса. Такое сочетание может показаться необычным, однако оно демонстрирует высокую эффективность в борьбе с стойкими загрязнениями.

видео дня

Секрет эффективности этого средства заключается в синергии его компонентов. Уксус легко растворяет известковый налет, расщепляет жир и дополнительно дезинфицирует поверхности. Молотый кофе, в свою очередь, выполняет роль мягкого абразива - он удаляет нагар и грязь, не оставляя царапин.

Универсальную пасту рекомендуют использовать для очистки:

  • сковородок и кастрюль с остатками пригоревшей пищи;
  • кухонных плит и вытяжек;
  • раковин и смесителей;
  • столешниц и кухонных фартуков.

Видео о том, как отмыть кухню за 5 минут, можно посмотреть здесь:

Как приготовить домашнее чистящее средство

Для приготовления самодельной пасты понадобятся простые ингредиенты:

  • 2 ст. л. молотого кофе (или кофейной гущи);
  • 300 мл столового уксуса;
  • 1 ст. л. соли;
  • 100 мл средства для мытья посуды (по желанию - для усиления обезжиривающего эффекта).
кофе
кофе / Инфографика: Главред

Порядок действий:

  1. Смешайте в отдельной емкости уксус, кофе и соль. Для лучшего пенообразования добавьте жидкое мыло или средство для мытья посуды.
  2. Нанесите полученную смесь на загрязнённый участок и слегка потрите губкой.
  3. Оставьте средство на 5–10 минут, чтобы компоненты подействовали, после чего тщательно смойте тёплой водой.

Главные преимущества этого метода - экологичность, доступность и низкая себестоимость. Несмотря на полное отсутствие агрессивной химии, средство прекрасно справляется даже с застарелыми загрязнениями, оставляя поверхности чистыми и обновленными.

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Об источнике: Planeta

Planeta - это популярный венгерский информационный портал, специализирующийся на практических советах, лайфхаках и проверенных временем методах ведения домашнего хозяйства. Ресурс имеет репутацию надежного источника "жизненных хитростей", предлагая читателям эффективные способы экономии, экологичной уборки и ухода за домом, основанные на европейском опыте.

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