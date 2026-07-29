Зачем смешивать кофе с уксусом — результат удивит даже опытных хозяек

Домашнее чистящее средство на основе кофе и уксуса: это средство помогает удалить жир, нагар и налет без использования агрессивных химических веществ.

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Зачем добавлять уксус в кофе / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Как приготовить домашнее средство из кофе и уксуса

Какие поверхности можно очистить без агрессивной химии

Почему эта смесь эффективно удаляет жир и нагар

Пригоревшая сковорода, застарелый жир на плите или налет в раковине больше не требуют покупных средств с агрессивным составом. В социальных сетях всё большую популярность приобретает простой и бюджетный способ уборки с помощью ингредиентов, которые есть почти на каждой кухне. Главред расскажет об этом подробнее.

По информации издания Planeta, пользователи всё чаще отказываются от дорогой бытовой химии в пользу смеси молотого кофе и столового уксуса. Такое сочетание может показаться необычным, однако оно демонстрирует высокую эффективность в борьбе с стойкими загрязнениями.

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Секрет эффективности этого средства заключается в синергии его компонентов. Уксус легко растворяет известковый налет, расщепляет жир и дополнительно дезинфицирует поверхности. Молотый кофе, в свою очередь, выполняет роль мягкого абразива - он удаляет нагар и грязь, не оставляя царапин.

Универсальную пасту рекомендуют использовать для очистки:

сковородок и кастрюль с остатками пригоревшей пищи;

кухонных плит и вытяжек;

раковин и смесителей;

столешниц и кухонных фартуков.

Видео о том, как отмыть кухню за 5 минут, можно посмотреть здесь:

Как приготовить домашнее чистящее средство

Для приготовления самодельной пасты понадобятся простые ингредиенты:

2 ст. л. молотого кофе (или кофейной гущи);

300 мл столового уксуса;

1 ст. л. соли;

100 мл средства для мытья посуды (по желанию - для усиления обезжиривающего эффекта).

кофе / Инфографика: Главред

Порядок действий:

Смешайте в отдельной емкости уксус, кофе и соль. Для лучшего пенообразования добавьте жидкое мыло или средство для мытья посуды. Нанесите полученную смесь на загрязнённый участок и слегка потрите губкой. Оставьте средство на 5–10 минут, чтобы компоненты подействовали, после чего тщательно смойте тёплой водой.

Главные преимущества этого метода - экологичность, доступность и низкая себестоимость. Несмотря на полное отсутствие агрессивной химии, средство прекрасно справляется даже с застарелыми загрязнениями, оставляя поверхности чистыми и обновленными.

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Об источнике: Planeta Planeta - это популярный венгерский информационный портал, специализирующийся на практических советах, лайфхаках и проверенных временем методах ведения домашнего хозяйства. Ресурс имеет репутацию надежного источника "жизненных хитростей", предлагая читателям эффективные способы экономии, экологичной уборки и ухода за домом, основанные на европейском опыте.

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