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Звучит как поэзия: какими красочными словами ругались украинцы еще сто лет назад

Дарья Пшеничник
29 июля 2026, 13:28
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В украинском языке были десятки колоритных слов, с помощью которых можно было выразить недовольство, осуждение или насмешку, не прибегая к грубостям.
Звучит как поэзия: какими красочными словами ругались украинцы еще сто лет назад
Как украинцы ругались раньше / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, magnific

Вы узнаете:

  • Как ругались украинцы сто лет назад
  • Чем колоритно заменить современные грубые слова

видео дня

Украинская брань - это отдельный вид искусства, где вместо серой грубости всегда царили меткий юмор, образность и фольклорная магия. Наши предки умели поставить человека на место так, что это звучало одновременно остроумно, остро и без каких-либо заимствованных ругательств.

Музыкант и популяризатор языка Рами Аль Шайер собрал колоритную подборку старинных украинских слов, которыми столетие назад обзывали бездельников, неуклюжих и коварных людей.

Топ-7 слов, с помощью которых можно филигранно выразить недовольство

  • "Гепа" - разговорное название ягодиц. Именно это слово служило "народным GPS-навигатором" задолго до того, как появился известный маршрут для российского корабля.
  • "Лайдак" - тот, кто убегает от работы, словно от огня (лентяй, бродяга). Это слово встречается и у классиков, в частности у Александра Ковиньки: "Чому голови не хилиш, лайдако!"

  • "Вайло" - неуклюжий и неловкий человек, у которого всё выпадает из рук. Олесь Гончар описывал таких ярко и образно, предостерегая от попадания под горячую руку.
  • "Гаспид" - слово с глубокими корнями. Изначально так называли ядовитую змею (биологический термин "аспид" существует и по сей день), впоследствии - черта, а в быту - злого и коварного человека. Вспомним и Тараса Шевченко: "Аспиде неситий!"

К обсуждению языкового наследия активные участники добавили ещё несколько забытых жемчужин:

  • "Мантелепа" - неуклюжий, немного медлительный или несообразительный человек (употреблялось в основном с дружеской иронией).
  • "Фарфуцель" - ярлык для крайне легкомысленного, ничтожного или непорядочного человека.
  • "Потороча" - термин из народной мифологии. Сначала поторочей пугали как страшилищем или мелким духом, а позже так стали называть людей, вызывающих отвращение.

Почему стоит вернуть эти слова в обиход

Каждое из этих слов - это не просто ругательство, а целая история, связанная с демонологией, бытом и уникальным мировоззрением украинцев. Они передают эмоции гораздо ярче, чем банальные современные ругательства, и придают речи особый сочный колорит.

Смотрите видео о ругательных украинских словах:

@show_rami

А какие культурно-ругательные слова знаете вы????

♬ оригинальный звук - ?????????

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О личности: Рами Аль Шаер

Рами Айманович Аль Шайер - украинский музыкант и журналист. Фронтмен группы "Бульвар ЛУ". Популяризатор украинского языка.

Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств.

Работает журналистом и редактором на телеканале СТБ.

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