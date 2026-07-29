Звучит как поэзия: какими красочными словами ругались украинцы еще сто лет назад

В украинском языке были десятки колоритных слов, с помощью которых можно было выразить недовольство, осуждение или насмешку, не прибегая к грубостям.

https://glavred.info/culture/zvuchit-kak-poeziya-kakimi-krasochnymi-slovami-rugalis-ukraincy-eshche-sto-let-nazad-10784414.html Ссылка скопирована

Как украинцы ругались раньше / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, magnific

Вы узнаете:

Как ругались украинцы сто лет назад

Чем колоритно заменить современные грубые слова

видео дня

Украинская брань - это отдельный вид искусства, где вместо серой грубости всегда царили меткий юмор, образность и фольклорная магия. Наши предки умели поставить человека на место так, что это звучало одновременно остроумно, остро и без каких-либо заимствованных ругательств.

Музыкант и популяризатор языка Рами Аль Шайер собрал колоритную подборку старинных украинских слов, которыми столетие назад обзывали бездельников, неуклюжих и коварных людей.

Топ-7 слов, с помощью которых можно филигранно выразить недовольство

"Гепа" - разговорное название ягодиц. Именно это слово служило "народным GPS-навигатором" задолго до того, как появился известный маршрут для российского корабля.

- разговорное название ягодиц. Именно это слово служило "народным GPS-навигатором" задолго до того, как появился известный маршрут для российского корабля. "Лайдак" - тот, кто убегает от работы, словно от огня (лентяй, бродяга). Это слово встречается и у классиков, в частности у Александра Ковиньки: "Чому голови не хилиш, лайдако!"

"Вайло" - неуклюжий и неловкий человек, у которого всё выпадает из рук. Олесь Гончар описывал таких ярко и образно, предостерегая от попадания под горячую руку.

- неуклюжий и неловкий человек, у которого всё выпадает из рук. Олесь Гончар описывал таких ярко и образно, предостерегая от попадания под горячую руку. "Гаспид" - слово с глубокими корнями. Изначально так называли ядовитую змею (биологический термин "аспид" существует и по сей день), впоследствии - черта, а в быту - злого и коварного человека. Вспомним и Тараса Шевченко: "Аспиде неситий!"

К обсуждению языкового наследия активные участники добавили ещё несколько забытых жемчужин:

"Мантелепа" - неуклюжий, немного медлительный или несообразительный человек (употреблялось в основном с дружеской иронией).

- неуклюжий, немного медлительный или несообразительный человек (употреблялось в основном с дружеской иронией). "Фарфуцель" - ярлык для крайне легкомысленного, ничтожного или непорядочного человека.

- ярлык для крайне легкомысленного, ничтожного или непорядочного человека. "Потороча" - термин из народной мифологии. Сначала поторочей пугали как страшилищем или мелким духом, а позже так стали называть людей, вызывающих отвращение.

Почему стоит вернуть эти слова в обиход

Каждое из этих слов - это не просто ругательство, а целая история, связанная с демонологией, бытом и уникальным мировоззрением украинцев. Они передают эмоции гораздо ярче, чем банальные современные ругательства, и придают речи особый сочный колорит.

Смотрите видео о ругательных украинских словах:

Интересное по теме:

О личности: Рами Аль Шаер Рами Айманович Аль Шайер - украинский музыкант и журналист. Фронтмен группы "Бульвар ЛУ". Популяризатор украинского языка. Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств. Работает журналистом и редактором на телеканале СТБ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред