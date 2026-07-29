Звучит как поэзия: какими красочными словами ругались украинцы еще сто лет назад

Вы узнаете:
- Как ругались украинцы сто лет назад
- Чем колоритно заменить современные грубые слова
Украинская брань - это отдельный вид искусства, где вместо серой грубости всегда царили меткий юмор, образность и фольклорная магия. Наши предки умели поставить человека на место так, что это звучало одновременно остроумно, остро и без каких-либо заимствованных ругательств.
Музыкант и популяризатор языка Рами Аль Шайер собрал колоритную подборку старинных украинских слов, которыми столетие назад обзывали бездельников, неуклюжих и коварных людей.
Топ-7 слов, с помощью которых можно филигранно выразить недовольство
- "Гепа" - разговорное название ягодиц. Именно это слово служило "народным GPS-навигатором" задолго до того, как появился известный маршрут для российского корабля.
- "Лайдак" - тот, кто убегает от работы, словно от огня (лентяй, бродяга). Это слово встречается и у классиков, в частности у Александра Ковиньки: "Чому голови не хилиш, лайдако!"
- "Вайло" - неуклюжий и неловкий человек, у которого всё выпадает из рук. Олесь Гончар описывал таких ярко и образно, предостерегая от попадания под горячую руку.
- "Гаспид" - слово с глубокими корнями. Изначально так называли ядовитую змею (биологический термин "аспид" существует и по сей день), впоследствии - черта, а в быту - злого и коварного человека. Вспомним и Тараса Шевченко: "Аспиде неситий!"
К обсуждению языкового наследия активные участники добавили ещё несколько забытых жемчужин:
- "Мантелепа" - неуклюжий, немного медлительный или несообразительный человек (употреблялось в основном с дружеской иронией).
- "Фарфуцель" - ярлык для крайне легкомысленного, ничтожного или непорядочного человека.
- "Потороча" - термин из народной мифологии. Сначала поторочей пугали как страшилищем или мелким духом, а позже так стали называть людей, вызывающих отвращение.
Почему стоит вернуть эти слова в обиход
Каждое из этих слов - это не просто ругательство, а целая история, связанная с демонологией, бытом и уникальным мировоззрением украинцев. Они передают эмоции гораздо ярче, чем банальные современные ругательства, и придают речи особый сочный колорит.
Смотрите видео о ругательных украинских словах:
@show_rami
А какие культурно-ругательные слова знаете вы????♬ оригинальный звук - ?????????
Интересное по теме:
- Слова "протвинь" нет в украинском языке - как сказать правильно
- "Ворон" или "крук": как правильно называть черную птицу на украинском
- Древнее украинское слово "цамрина": что оно на самом деле означает
О личности: Рами Аль Шаер
Рами Айманович Аль Шайер - украинский музыкант и журналист. Фронтмен группы "Бульвар ЛУ". Популяризатор украинского языка.
Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств.
Работает журналистом и редактором на телеканале СТБ.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред