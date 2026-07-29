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Картофель сварится в два раза быстрее: секрет кроется в одном ингредиенте

Инна Ковенько
29 июля 2026, 04:32
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Картофель можно сварить гораздо быстрее, если воспользоваться простыми кулинарными хитростями.
Картофель сварится в два раза быстрее: секрет кроется в одном ингредиенте
Как сварить картошку в два раза быстрее / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Как сварить картофель в два раза быстрее
  • Что добавить в воду, чтобы сократить время варки картофеля
  • Как правильно варить картофель

Многие привыкли варить картофель стандартным способом и ждать 20–30 минут, пока он не будет готов. Однако есть несколько простых приемов, которые помогают получить мягкий и вкусный картофель в два раза быстрее, пишет Главред со ссылкой на RadioClub.

Как сварить картофель в два раза быстрее

Сливочное масло

Очищенный картофель следует залить горячей водой так, чтобы она лишь покрывала кусочки. Когда вода закипит, добавьте небольшой кусочек сливочного масла - примерно 20–30 граммов. Жир образует тонкую пленку на поверхности, которая помогает удерживать высокую температуру внутри кастрюли. Благодаря этому картофель прогревается более равномерно и быстрее становится мягким.

видео дня

Важно накрыть кастрюлю крышкой и варить на умеренном огне. Сильное кипение не ускоряет процесс, а наоборот может повредить поверхность кусочков. Дополнительный плюс этого способа - после слива воды картофель будет иметь приятный вкус и потребует меньше жира или масла при подаче.

Пищевая сода

Еще один прием - добавить в воду небольшое количество пищевой соды. Она создает щелочную среду, которая быстрее разрушает пектин - вещество, удерживающее клетки картофеля вместе. В результате кусочки развариваются значительно быстрее.

На среднюю кастрюлю достаточно ¼ чайной ложки соды. Большее количество может испортить вкус и сделать картофель водянистым. Добавлять соду рекомендуем в холодную воду, а не в кипяток. Этот метод особенно подходит для пюре или картофельного теста, где требуется мягкая, рассыпчатая консистенция. Для салатов он не подходит, ведь кусочки могут потерять форму.

Смотрите видео о том, как вкусно приготовить молодой картофель:

@olena.foodblog Любимый молодой картофель? с зеленью и хрустящим пармезаном? Для приготовления отвариваю его примерно 15 минут, затем обжариваю на сливочном масле до румяной корочки. Добавляю сушеный чеснок, паприку, зелень и обязательно натертый сыр (пармезан или аналогичный) и немного поджариваю вместе, чтобы он стал хрустящим. Приятного аппетита?? #рецепты#вкусныерецепты#картофель#ужин#обед♬ оригинальный звук - FIЇNKA

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Об источнике: RadioClub

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