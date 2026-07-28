Эксперты советуют обернуть дверные петли пищевой пленкой: в чём причина

Блогер показал, почему регулировка петель обычно не помогает, а несколько слоев полиэтилена на штифте сразу решают проблему.

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Двери сами открываются - как зафиксировать их пищевой пленкой / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

Почему межкомнатные двери закрываются сами по себе

Как сделать так, чтобы двери не открывались сами

Как отрегулировать дверные петли межкомнатных дверей

Межкомнатные двери, которые самопроизвольно открываются или закрываются, фиксируют обычной пищевой пленкой. Этот метод не требует ни отвертки, ни замены фурнитуры: несколько слоев полиэтилена наматывают на металлические штифты петель, после чего створка держится в любом положении. Причину такого поведения обычно списывают на перекос пола или стен и откладывают ремонт на неопределенное время. Автор YouTube-канала Smart Fox убежден, что обращаться к мастеру здесь вообще не нужно.

Главред выяснил, что делать, если дверь закрывается из-за сквозняка.

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"Это означает, что вы устанавливаете её в определённом положении, но потом дверь начинает самостоятельно открываться или просто продолжает закрываться всё сильнее. Но благодаря этому простому трюку с полиэтиленовой пленкой это больше не будет для вас проблемой, и вам даже не придется производить какие-либо серьезные или сложные регулировки дверей", - отмечает блогер.

Регулировка дверных петель своими руками

Перед основным способом специалист описывает классический подход - механическую работу с фурнитурой, к которой прибегают чаще всего.

"Ведь если снять дверь, можно вручную вкрутить или выкрутить верхнюю часть петли, чтобы отрегулировать конкретный угол наклона двери. С другой стороны, мы также можем вдвинуть или выдвинуть нижнюю часть, что поможет немного улучшить прижим к защитному резиновому уплотнителю двери", - рассказывает автор канала.

Высоту створки при необходимости регулируют с помощью шайб под петлями. Однако, по словам специалиста, ни одна из этих настроек, как правило, не избавляет створку от привычки двигаться без участия человека.

Способ фиксации межкомнатных дверей пищевой пленкой

Сама процедура состоит из нескольких действий и начинается с демонтажа створки.

"Возьмите дверь с обеих сторон и потяните её вверх, пока не снимите с петель, а затем отложите в сторону, чтобы она не опрокинулась. Если вы не можете снять их самостоятельно, лучше попросите кого-нибудь о помощи", - советует блогер.

Смотрите видео о том, как устранить самопроизвольное открывание дверей с помощью пленки:

Следующий этап - работа с фурнитурой, которая осталась на створке и в коробке. Именно здесь пригодится материал из кухонного ящика.

"Эту пленку можно обернуть прямо вокруг дверной петли, а именно вокруг того маленького металлического штифта, который до сих пор прикреплен к двери. Оберните её два-три раза и слегка прижмите. Главное преимущество полиэтиленовой пленки в том, что она очень хорошо прилипает к самой себе", - отмечает специалист.

Те же манипуляции выполняют с верхним и нижним штифтами на дверной коробке. После этого полотно возвращают на место - опять же, желательно вдвоем, - а выступающие остатки полиэтилена просто обрывают руками.

Как зафиксировать дверное полотно без замены фурнитуры

Механика эффекта сводится к физике узла вращения, и блогер описывает её буквально в нескольких словах.

"Причина довольно проста. Мы немного увеличили размер штифта. Это означает, что дверь больше не может так легко открываться или закрываться, а, наоборот, остаётся на месте", - отмечает автор YouTube-канала Smart Fox.

Опасения, что после такой модификации створка начнёт заедать или двигаться тяжелее, специалист отвергает.

"Однако, когда вы сами открываете и закрываете дверь, вы вообще не заметите никакой разницы", - убежден блогер.

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Об источнике: YouTube-канал "Smart Fox" "Smart Fox" - YouTube-канал с аудиторией в 426 тысяч пользователей, в видео которого авторы рассказывают о лайфхаках, советах для дома и хитростях уборки. Кроме того, на канале есть разделы с простыми лайфхаками, учебные пособия по созданию видео, а также некоторые идеи для гаджетов, которые чрезвычайно информативны и просты в воплощении.

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