Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Эксперты советуют обернуть дверные петли пищевой пленкой: в чём причина

Юрий Берендий
28 июля 2026, 08:48
google news Подпишитесь
на нас в Google
Блогер показал, почему регулировка петель обычно не помогает, а несколько слоев полиэтилена на штифте сразу решают проблему.
Эксперты советуют обернуть дверные петли пищевой пленкой: в чём причина
Двери сами открываются - как зафиксировать их пищевой пленкой / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

  • Почему межкомнатные двери закрываются сами по себе
  • Как сделать так, чтобы двери не открывались сами
  • Как отрегулировать дверные петли межкомнатных дверей

Межкомнатные двери, которые самопроизвольно открываются или закрываются, фиксируют обычной пищевой пленкой. Этот метод не требует ни отвертки, ни замены фурнитуры: несколько слоев полиэтилена наматывают на металлические штифты петель, после чего створка держится в любом положении. Причину такого поведения обычно списывают на перекос пола или стен и откладывают ремонт на неопределенное время. Автор YouTube-канала Smart Fox убежден, что обращаться к мастеру здесь вообще не нужно.

Главред выяснил, что делать, если дверь закрывается из-за сквозняка.

видео дня

"Это означает, что вы устанавливаете её в определённом положении, но потом дверь начинает самостоятельно открываться или просто продолжает закрываться всё сильнее. Но благодаря этому простому трюку с полиэтиленовой пленкой это больше не будет для вас проблемой, и вам даже не придется производить какие-либо серьезные или сложные регулировки дверей", - отмечает блогер.

Регулировка дверных петель своими руками

Перед основным способом специалист описывает классический подход - механическую работу с фурнитурой, к которой прибегают чаще всего.

"Ведь если снять дверь, можно вручную вкрутить или выкрутить верхнюю часть петли, чтобы отрегулировать конкретный угол наклона двери. С другой стороны, мы также можем вдвинуть или выдвинуть нижнюю часть, что поможет немного улучшить прижим к защитному резиновому уплотнителю двери", - рассказывает автор канала.

Высоту створки при необходимости регулируют с помощью шайб под петлями. Однако, по словам специалиста, ни одна из этих настроек, как правило, не избавляет створку от привычки двигаться без участия человека.

Способ фиксации межкомнатных дверей пищевой пленкой

Сама процедура состоит из нескольких действий и начинается с демонтажа створки.

"Возьмите дверь с обеих сторон и потяните её вверх, пока не снимите с петель, а затем отложите в сторону, чтобы она не опрокинулась. Если вы не можете снять их самостоятельно, лучше попросите кого-нибудь о помощи", - советует блогер.

Смотрите видео о том, как устранить самопроизвольное открывание дверей с помощью пленки:

Следующий этап - работа с фурнитурой, которая осталась на створке и в коробке. Именно здесь пригодится материал из кухонного ящика.

"Эту пленку можно обернуть прямо вокруг дверной петли, а именно вокруг того маленького металлического штифта, который до сих пор прикреплен к двери. Оберните её два-три раза и слегка прижмите. Главное преимущество полиэтиленовой пленки в том, что она очень хорошо прилипает к самой себе", - отмечает специалист.

Те же манипуляции выполняют с верхним и нижним штифтами на дверной коробке. После этого полотно возвращают на место - опять же, желательно вдвоем, - а выступающие остатки полиэтилена просто обрывают руками.

Как зафиксировать дверное полотно без замены фурнитуры

Механика эффекта сводится к физике узла вращения, и блогер описывает её буквально в нескольких словах.

"Причина довольно проста. Мы немного увеличили размер штифта. Это означает, что дверь больше не может так легко открываться или закрываться, а, наоборот, остаётся на месте", - отмечает автор YouTube-канала Smart Fox.

Опасения, что после такой модификации створка начнёт заедать или двигаться тяжелее, специалист отвергает.

"Однако, когда вы сами открываете и закрываете дверь, вы вообще не заметите никакой разницы", - убежден блогер.

Читайте также:

Об источнике: YouTube-канал "Smart Fox"

"Smart Fox" - YouTube-канал с аудиторией в 426 тысяч пользователей, в видео которого авторы рассказывают о лайфхаках, советах для дома и хитростях уборки. Кроме того, на канале есть разделы с простыми лайфхаками, учебные пособия по созданию видео, а также некоторые идеи для гаджетов, которые чрезвычайно информативны и просты в воплощении.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп и Зеленский проведут "тайные" переговоры: что решится в Вашингтоне уже сегодня

Трамп и Зеленский проведут "тайные" переговоры: что решится в Вашингтоне уже сегодня

09:43Аналитика
Россия рискует лишиться запасов золота и газовых заводов: Шапран — о слабых местах Кремля

Россия рискует лишиться запасов золота и газовых заводов: Шапран — о слабых местах Кремля

09:00Интервью
"Воевать всей страной": в Кремле обсуждают жёсткий сценарий на фоне провалов в Украине

"Воевать всей страной": в Кремле обсуждают жёсткий сценарий на фоне провалов в Украине

08:47Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Москву атаковали сотни дронов, есть прилеты: что известно о последствиях атаки

Москву атаковали сотни дронов, есть прилеты: что известно о последствиях атаки

Котлеты получатся в разы сочнее: что нужно добавить в фарш вместо хлеба

Котлеты получатся в разы сочнее: что нужно добавить в фарш вместо хлеба

Путин заговорил о целях "СВО" и объявил "решающий этап" для России

Путин заговорил о целях "СВО" и объявил "решающий этап" для России

Страха больше нет: кого август 2026 заставит пересмотреть всю жизнь

Страха больше нет: кого август 2026 заставит пересмотреть всю жизнь

"Не Зеленскому говорить": в Кремле сделали резкое заявление о войне

"Не Зеленскому говорить": в Кремле сделали резкое заявление о войне

Последние новости

09:14

"Голода не будет, но...": экономист предупредил россиян о катастрофическом сценарии

09:00

Россия рискует лишиться запасов золота и газовых заводов: Шапран — о слабых местах Кремля

08:48

Эксперты советуют обернуть дверные петли пищевой пленкой: в чём причинаВидео

08:47

"Воевать всей страной": в Кремле обсуждают жёсткий сценарий на фоне провалов в Украине

08:18

Москву атаковали сотни дронов, есть прилеты: что известно о последствиях атакиВидео

Если Россия проведет новую мобилизацию, то может исчерпать экономические резервы за 6-12 месяцев — ШапранЕсли Россия проведет новую мобилизацию, то может исчерпать экономические резервы за 6-12 месяцев — Шапран
07:57

Из изгоя в фавориты: Зеленский едет в США на волне побед - Politico

06:48

Трамп встретится с Зеленским без камер: время встречи и темы переговоров

05:48

Гороскоп на завтра, 29 июля: Девам — обида, Весам — радость

05:11

Засохшая герань оживет за три дня: какое кухонное средство точно спасет растение

Реклама
04:46

Зеленые помидоры покраснеют за считанные дни: приём, о котором дачники умалчиваютВидео

04:16

Картофель больше не разварится: что добавить в воду перед варкой

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке вафель за 16 с

03:33

Зачем сыпать соль под кровать — какие свойства ей приписывают

03:14

Как смыть суперклей с рук за две минуты, не повредив кожу — простой лайфхак

02:30

Секрет Марса раскрыт: в NASA нашли удивительное сходство с Землей

01:34

В Киеве прогремели взрывы: что известно о ночной атаке РФ

01:15

Одно растение резко увеличивает урожайность помидоров: садоводы раскрыли секретВидео

00:40

Встреча Зеленского с Трампом: в CNN узнали главную тему переговоров

27 июля, понедельник
23:56

Украинцев избили из-за акцента: новые детали громкого скандала в Польше

23:00

Китайский гороскоп на август: Змеям — ясность, а Обезьянам — давление

Реклама
22:53

Постель снова станет белоснежной: три ложки какого дешевого средства добавить в барабан

22:52

Война РФ с Украиной затянется: СМИ раскрыли планы Путина и назвали сроки

22:30

После заявления Зеленского Трамп пообещал поговорить с Путиным: что произошло

22:06

Бунт в РФ против Кремля: появился прогноз, какие регионы отделятся первымиВидео

22:04

Кому срыв планов принесет удачу: Таро-прогноз на август 2026Видео

21:52

Можно ли называть животных человеческими именами — какие существуют ограничения

21:44

Пятна на помидорах — первый признак беды: чем обработать томаты во время плодоношенияВидео

21:43

Украинцев призвали не выбрасывать старые шариковые ручки: в чём причина

21:20

Как долго действует сертификат НМТ — что нужно знать абитуриентам

20:55

Эксперты разрешили спор и дали точный совет: где и как правильно хранить яйцаВидео

20:42

Сколько моркови добавлять в бульон — что советуют опытные повара

20:31

Как правильно обрезать огурцы, чтобы собирать урожай до осени — секрет огородникаВидео

20:24

Красивое, но забытое украинское слово "погіддя": что оно на самом деле означает

20:00

Громкие угрозы Ирана в адрес Украины: в ВМС жестко предупредили Тегеран

19:43

Когда Украина начнет бить баллистическими ракетами по Москве - названы срокиВидео

19:24

Маринованные огурцы без уксуса — зачем венгры кладут в банку хлеб

19:21

Прыжок цен на АЗС: почему дорожает топливо и пересечет ли дизель отметку 100 грн за литр

19:10

Почему блокада Чёрного моря открывает для РФ возможность для мирных переговоров: Денисенко назвал причинумнение

19:01

Замораживание вредит продуктам — что не стоит класть в морозилку

18:56

Зачем дачники закапывают чайные пакетики: результат удивит через несколько днейВидео

Реклама
18:55

Сантехник не понадобится: простой трюк быстро справится с сильным засоромВидео

18:20

Россия начала наносить удары по-новому: Игнат предупредил об опасном изменении

17:45

"Мамин сынок": языковой лайфхак, как назвать любимчика на украинском языке

17:35

Запах секонд-хенда исчезнет после первой обработки: трюк, о котором мало кто знает

17:34

Россия потеряла самолет L-39 "Альбатрос" в Краснодарском крае - подробности

17:34

Названы цели новых массированных ударов по городам Украины: куда будет бить Россия

17:26

Не дает покоя Бандера: в Польше поставила свои условия для вступления Украины в ЕС

17:09

Август 2026 года: какие дни станут самыми счастливыми для каждого знака зодиака

16:53

Путь к богатству откроется для трех знаков зодиака — кто скоро разбогатеет

16:53

За 5 лет НАПК так и не смогло наказать Главу ДРС Алексея Кучера за миллионы долларов в крипте неизвестного происхождения

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости Днепра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять