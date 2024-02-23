Что делать, если скрипят двери: специалисты поделились гениальным лайфхаком

Узнайте, как быстро и действенно спасти свою дверь от надоедливого скрипа.

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Как отремонтировать дверь / коллаж: Главред, скриншоты: видео

Скрип двери может очень раздражать жителей дома. Будь то ночной поход в ванную или попытка незаметно выпить утренний кофе, этот надоедливый скрип может стать настоящей неприятностью, особенно когда рядом гости.

Специалисты в сфере производства дверей рассказали о бюджетных бытовых решениях, которые помогут навсегда избавиться от этого шума от дверей. Стоит обратить внимание на вазелиновую мазь и рапсовое масло. Эти обычные бытовые товары обладают впечатляющими смазывающими свойствами для скрипучих дверей, передает Mirror.

"Вазелин обеспечивает мгновенное решение. Нанесите его прямо на петли и дайте ему подействовать. Немалая толщина обеспечивает длительный эффект, что делает его идеальным для внутренних дверей", - советует эксперт. видео дня

Чтобы вещество подействовало, стоит нанести небольшое количество вазелина непосредственно на петли. Поверните дверцу вперед и назад, чтобы она просочилась в петли, и не забудьте вытереть излишки.

Также отличной альтернативой вазелину станет рапсовое масло. Нанести ее на петли лучше с помощью ткани или ватной палочки. Движение дверцы поможет равномерно распределить масло, обеспечивая плавную и тихую работу.

"Рапсовое масло - универсальный выбор. Оно легче, что делает его подходящим для разных дверей, как внутренних, так и внешних. Его эффективность подходит и на более холодный климат, где более густые смазки могут иметь проблемы", - пояснили в фирме.

Что лучше выбрать: вазелин или масло

Вазелин с более густой консистенцией идеально подходит для немедленного решения проблемы. Особенно эффективным будет для внутренних дверей, что гарантирует длительную смазку.

Рапсовое масло с более легким оттенком, является универсальным вариантом, который подходит как для внутренних, так и для наружных дверей. Адаптивность масла делает его подходящим выбором, особенно в холодном климате, где более густые смазочные материалы могут потерять свою эффективность.

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