'Навлечете болезни и беду': почему нельзя ложиться спать головой к двери

Куда лучше спать головой, чтобы иметь здоровый сон и хорошую ауру - узнайте в материале Главреда.

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Можно ли спать ногами к двери / коллаж: Главред, фото : pexels.com

Можно ли в спальне ставить кровать ногами к двери, ведь наши предки издавна считали, что дверь - это вход в потусторонний мир. Также не стоит ставить кровать близко к стене, чтобы не навлечь проблемы со здоровьем и в отношениях с родными и любимыми.

Мастер фэн-шуй Давид Векуа в Youtube рассказал, как создать уют в спальне и куда лучше поставить кровать, чтобы иметь полноценный сон и хорошее здоровье

Почему нельзя спать вперед ногами к двери

В народе считают, что ночью, увесистая душа человека может покидать тело. В случае, если человек спит напротив двери, то он может увидеть вход в потусторонний мир и отправиться туда навсегда. Известно, что из-за этого человек может умереть или стать душевнобольным.

Считают, что такая примета связана с тем, что по христианским традициям, умершего человека выносят из дома ногами вперед. Наши предки очень боялись ложиться спать ногами к двери, ведь верили, что из-за этого можно стать покойником во время сна. Высшие силы могли решить, что перед ними умерший человек и навсегда забрать жизнь.

Еще одна примета в которые верили наши предки, согласно которой, нечистая сила может унести человека в ад, если кто-то спал ногами к двери. Считается, что злые духи могут затащить туда человека за ноги. Подтверждением этого были внезапные смерти во сне.

Как нельзя спать: ногами к двери или головой

Известно, если человек будет спать головой к двери, то потеряет свои жизненные силы, энергию и ухудшается здоровье - болезни "цепляются" за человека одна за другой.

Если ваша кровать располагается у двери так, что человек спит головой к двери, то это может навлечь беду в отношениях семьи. Тот кто спит головой к двери, часто будет иметь конфликты со своим любимым человеком, родными и детьми. Из-за таких конфликтов могут возникнуть проблемы и на работе.

Специалисты фэн-шуй рассказали, что не стоит ставить кровать изголовьем к двери. Считается, что в дом мощный поток положительной энергии заходит через дверь, а покидает через окно.

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