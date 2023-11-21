Как сделать комнату зимой теплее: сантехник рассказал о простом способе

Эксперты делятся несколькими простыми способами, как максимизировать тепло от ваших радиаторов и как избежать теплопотерь.

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Сантехник рассказал, как сделать комнату теплее / Коллаж Главред, фото: УНИАН

С наступлением холодов украинцы начнут чувствовать, как холоднее становится по всей стране. Однако многие люди задаются вопросом, когда лучше всего включать отопление. Для тех, кто беспокоится о быстро растущих счетах за электроэнергию, один сантехник поделился удобным приемом, который поможет вам получить максимальное количество тепла из радиаторов.

Не секрет, что в холодные месяцы мы тратим больше средств на оплату счетов, поэтому будет правильно, если мы будем использовать их максимально эффективно, и эксперты My Plumber поделились несколькими советами, пишет Mirror.

Самый простой способ обеспечить получение максимального количества тепла от радиатора - разместить над ним полочку. "Установка полки над радиатором не только выглядит красиво, но и помогает направить тепло от радиатора в комнату. Этот прием особенно полезен, если у вас есть радиаторы, расположенные непосредственно под окном", - рассказывают эксперты.

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Еще один простой способ получить максимальную отдачу от включенного радиатора - это разместить за ним оловянную фольгу, которая поможет "предотвратить ненужные потери тепла", и эксперты советуют: "обратите особое внимание на те радиаторы, которые установлены на наружных стенах. Отражающая фольга отражает тепло обратно в комнату, а не позволяет ему выходить через стену".

Хотя это может показаться очевидным, еще один надежный способ убедиться, что вы получаете максимум тепла, - это убедиться, что нет препятствий на пути к радиатору. Эксперты призывают: "старайтесь не ставить мебель непосредственно перед радиаторами, иначе вы ограничите распределение тепла в комнате. Вместо этого разместите диван и другую мебель в местах, где радиаторы будут свободны и будут работать как можно лучше". Помимо мебели, шторы также могут препятствовать теплу, особенно если они закрывают радиатор.

Также хорошо держать шторы открытыми в течение дня, особенно если это солнечный день. Ультрафиолетовые лучи солнца "проходят через оконное стекло и превращаются в Лучистое тепло, когда попадают в комнату" и, в свою очередь, могут помочь нагреть комнату.

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