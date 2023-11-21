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В лоток или барабан: как и когда правильно добавлять кондиционер в стиралку

Сергей Кущ
21 ноября 2023, 02:42
Ваша стирка всегда будет не только безупречно чистой, но и наполненной свежестью и ароматом.
Как и когда правильно добавлять кондиционер в стиралку
Как и когда правильно добавлять кондиционер в стиралку / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Чистые вещи, но не такие свежие, как хотелось бы? Проблема, возможно, в неправильном использовании кондиционера для белья. Мы подробно расскажем, куда и когда лить ополаскиватель, чтобы ваше белье не только стало мягче, но и излучало приятный аромат.

Куда добавлять кондиционер во время стирки?

В вашей стиральной машине есть три лотка для бытовой химии: два для порошка и одно для кондиционера. Не забывайте, что именно сюда нужно лить этот ароматический ингредиент. Проигнорировать его значение — значит лишить ваши вещи нежности и свежести.

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Когда добавлять кондиционер в стиральную машину?

Лить кондиционер следует в лоток можно одновременно с порошком. Вода, смывая порошок, активирует кондиционер, обеспечивая мягкость и аромат вашему белью. Если забыли добавить его в начале стирки, не отчаивайтесь. Поставьте стирку на паузу, добавьте кондиционер в соответствующий лоток и продолжайте программу.

Можно ли добавлять кондиционер в барабан?

Лить кондиционер в барабан в чистом виде не рекомендуется, чтобы избежать пятен на вашем белье. Но если вам действительно нужно это сделать, разбавьте кондиционер водой, замачивайте в нем вещи перед стиркой и используйте отжим.

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