Вы узнаете:
- Какие овощи и фрукты подорожали в Украине за последнюю неделю
- На какие продукты снизились оптовые цены
- Сколько стоят основные овощи, фрукты и зелень в Украине
В Украине продолжают меняться оптовые цены на овощи и фрукты. За неделю заметно подорожал сладкий перец, выросла стоимость репчатого лука и огурцов. В то же время сезонные овощи, в частности различные виды капусты и редис, подешевели. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
Среди овощей больше всего подорожал сладкий перец. За неделю его оптовая стоимость выросла с 50–100 до 80–150 грн за килограмм. Также выросла стоимость репчатого лука - с 12–16 до 14–18 грн за килограмм. Картофель подорожал до верхней границы ценового диапазона: теперь его продают по 10–15 грн за килограмм.
Продолжили расти цены на огурцы. За неделю минимальная стоимость килограмма увеличилась со 140 до 150 грн. Зато подешевели пекинская капуста, цветная капуста и редис. В частности, редис теперь стоит 35–50 грн за килограмм против 40–60 грн неделей ранее.
Отдельно аналитики отмечают подорожание зелени. Наиболее заметно изменилась стоимость петрушки: за неделю она выросла со 115–125 до 195–205 грн за килограмм. Укроп подорожал с 165–175 до 195–205 грн, а зеленый лук - с 150–200 до 195–205 грн за килограмм.
Как изменились цены на фрукты
В фруктовом сегменте за неделю подорожал виноград: верхний предел цены вырос со 125 до 130 грн за килограмм. В то же время яблоки подешевели - теперь их продают по 20–30 грн за килограмм против 20–35 грн ранее. Снизились также цены на груши: с 35–135 до 30–100 грн за килограмм.
Подешевели лимоны и гранаты. Стоимость первых снизилась до 65–85 грн за килограмм, вторых - до 120–140 грн. Диапазон цен на мандарины и хурму изменился: минимальная стоимость обоих фруктов уменьшилась, однако максимальная цена на мандарины выросла, а на хурму - также увеличилась.
Будет ли дефицит продуктов зимой
Экономист, председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак отмечал, что, несмотря на удары по складам, проблемы с логистикой и отключения электричества, Украина имеет значительное перепроизводство основных продуктов и сырья для них.
По его мнению, главный риск - временные сбои, а не пустые полки.
"Поэтому никакой дефицит основных продуктов питания ни при каких условиях нам не грозит", - подчеркнул он.
В то же время прогнозировать конкретные проценты подорожания до конца года, по мнению экономиста, невозможно, ведь ситуация с электроэнергией и топливом меняется каждую неделю.
Цены на продукты - последние новости
Главред писал, что масло в Украине может подорожать в полтора-два раза из-за проблем с логистикой и остановки внутреннего производства. В то же время дефицита продукта на полках пока не ожидается. Об этом заявил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ.
Напомним, в Украине ввели ограничения на продажу подсолнечного масла. Это произошло на фоне российских ударов по предприятиям пищевой промышленности, хотя в профильном министерстве уверяли, что дефицит подсолнечного масла Украине не грозит.
Также известно, что цены на огурцы в Украине резко взлетели. На оптовом рынке "Столичный" в Киеве отдельные позиции уже продают по 200 грн/кг. Причина в том, что завершился урожай в пленочных теплицах и предложения на рынке стало меньше.
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