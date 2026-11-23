Больше всего за неделю выросла стоимость сладкого перца и свежей зелени, тогда как ряд овощей и фруктов стал более доступным.

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Как изменились цены на продукты в Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие овощи и фрукты подорожали в Украине за последнюю неделю

На какие продукты снизились оптовые цены

Сколько стоят основные овощи, фрукты и зелень в Украине

В Украине продолжают меняться оптовые цены на овощи и фрукты. За неделю заметно подорожал сладкий перец, выросла стоимость репчатого лука и огурцов. В то же время сезонные овощи, в частности различные виды капусты и редис, подешевели. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Среди овощей больше всего подорожал сладкий перец. За неделю его оптовая стоимость выросла с 50–100 до 80–150 грн за килограмм. Также выросла стоимость репчатого лука - с 12–16 до 14–18 грн за килограмм. Картофель подорожал до верхней границы ценового диапазона: теперь его продают по 10–15 грн за килограмм.

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Продолжили расти цены на огурцы. За неделю минимальная стоимость килограмма увеличилась со 140 до 150 грн. Зато подешевели пекинская капуста, цветная капуста и редис. В частности, редис теперь стоит 35–50 грн за килограмм против 40–60 грн неделей ранее.

Отдельно аналитики отмечают подорожание зелени. Наиболее заметно изменилась стоимость петрушки: за неделю она выросла со 115–125 до 195–205 грн за килограмм. Укроп подорожал с 165–175 до 195–205 грн, а зеленый лук - с 150–200 до 195–205 грн за килограмм.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Как изменились цены на фрукты

В фруктовом сегменте за неделю подорожал виноград: верхний предел цены вырос со 125 до 130 грн за килограмм. В то же время яблоки подешевели - теперь их продают по 20–30 грн за килограмм против 20–35 грн ранее. Снизились также цены на груши: с 35–135 до 30–100 грн за килограмм.

Подешевели лимоны и гранаты. Стоимость первых снизилась до 65–85 грн за килограмм, вторых - до 120–140 грн. Диапазон цен на мандарины и хурму изменился: минимальная стоимость обоих фруктов уменьшилась, однако максимальная цена на мандарины выросла, а на хурму - также увеличилась.

Будет ли дефицит продуктов зимой

Экономист, председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак отмечал, что, несмотря на удары по складам, проблемы с логистикой и отключения электричества, Украина имеет значительное перепроизводство основных продуктов и сырья для них.

По его мнению, главный риск - временные сбои, а не пустые полки.

"Поэтому никакой дефицит основных продуктов питания ни при каких условиях нам не грозит", - подчеркнул он.

В то же время прогнозировать конкретные проценты подорожания до конца года, по мнению экономиста, невозможно, ведь ситуация с электроэнергией и топливом меняется каждую неделю.

Цены на продукты - последние новости

Главред писал, что масло в Украине может подорожать в полтора-два раза из-за проблем с логистикой и остановки внутреннего производства. В то же время дефицита продукта на полках пока не ожидается. Об этом заявил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ.

Напомним, в Украине ввели ограничения на продажу подсолнечного масла. Это произошло на фоне российских ударов по предприятиям пищевой промышленности, хотя в профильном министерстве уверяли, что дефицит подсолнечного масла Украине не грозит.

Также известно, что цены на огурцы в Украине резко взлетели. На оптовом рынке "Столичный" в Киеве отдельные позиции уже продают по 200 грн/кг. Причина в том, что завершился урожай в пленочных теплицах и предложения на рынке стало меньше.

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