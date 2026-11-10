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Что будет с ценами на продукты в Украине: тревожный прогноз до конца года

Анна Ярославская
10 ноября 2026, 10:31
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Девальвация гривни, дорогое топливо и закрытие тысяч индивидуальных предпринимателей вызывают цепную реакцию роста цен, но пустых полок не будет.
Андрей Новак, цены на продукты
Уровень жизни будет снижаться до конца войны - экономист / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

  • Уровень жизни будет ухудшаться до окончания войны
  • Цены подталкивают гривня, топливо и закрытие бизнеса
  • Дефицита основных продуктов не ожидается

Украинцам не стоит ждать улучшения уровня жизни до окончания войны, а продукты будут и дальше дорожать - прежде всего из-за девальвации гривни, подорожания топлива и закрытия бизнеса. В то же время дефицит основных продуктов питания Украине не грозит.

Об этом в интервью изданию Фокус заявил экономист, председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

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"Да, улучшения ждать не стоит, пока не наступит наша военно-политическая победа и не закончится война. До этого уровень жизни будет только ухудшаться", - сказал он.

Новак пояснил, что девальвация приводит к росту цен в три этапа: сначала дорожают импортные товары, затем услуги, а уже потом отечественная продукция. Вместе с тем обесцениваются зарплаты, пенсии и социальные выплаты в гривне, поэтому покупательная способность украинцев падает.

Почему продукты будут дорожать и дальше

Курс доллара уже приближается к 46 гривнам. Новак считает, что при рекордных золотовалютных резервах в размере около 50 млрд долларов Нацбанк мог бы поддерживать гораздо более стабильный курс - в лучшие мирные годы резервы не превышали 21 млрд долларов.

Экономист прямо возлагает часть ответственности на регулятора.

"Гривня обесценивается, и это прямая вина не совсем эффективной политики Нацбанка при наличии таких рекордных золотовалютных резервов", - заявил Новак.

Среди других факторов подорожания экономист назвал:

  • топливо - Украина почти на 100% импортирует его, поскольку отечественные НПЗ не работают, а на цену давят война в Иране и падение гривни;
  • логистику - удорожание перевозок автоматически перекладывается на цены в магазинах;
  • закрытие бизнеса - меньше конкурентов означает больше пространства для повышения цен.

Будет ли дефицит продуктов зимой

Несмотря на удары по складам, проблемы с логистикой и отключения электричества, Новак убежден, что Украина имеет значительный переизбыток основных продуктов и сырья для них. После атак на торговые сети около месяца назад логистические проблемы, по его словам, решили за одну-две недели.

Главный риск, по мнению экономиста, - временные сбои, а не пустые полки.

"Поэтому никакой дефицит основных продуктов питания ни при каких условиях нам не грозит", - подчеркнул Новак.

В то же время прогнозировать конкретные проценты подорожания до конца года, по его мнению, невозможно, ведь ситуация с электроэнергией и топливом меняется каждую неделю. Экономист посоветовал не слушать тех, кто уверенно называет такие цифры.

Украинцы уже меняют свои потребительские привычки - чаще покупают более дешевые товары, ищут скидки или отказываются от отдельных категорий продукции. Новак объясняет это тем, что пенсии и социальные выплаты в стране, находящейся в состоянии войны и имеющей слабую экономику, значительно ниже уровня цен.

Могут ли продукты подорожать еще сильнее до конца года

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в интервью Главреду отметил, что осенью на цены влияют сезонный фактор и последствия ударов по накопительным складам. В то же время продовольственной безопасности страны, по его оценке, это не угрожает.

"Осенью из-за сезонного фактора и изменений, происходящих в результате ударов по накопительным складам, можно ожидать подорожания ряда продуктов. Сегодня ситуация сложная, но не угрожает продовольственной безопасности", - подчеркнул Марчук.

Будет ли доллар по 50 гривен к концу 2026 года

Экономист Александр Савченко в комментарии Новини.LIVE считает, что обвала гривни до конца года не будет, а нынешнее ослабление - это естественные колебания. То есть курс будет постепенно ослабевать, но без резких скачков.

"Доллар не будет стоить 50 грн к концу 2026 года. Гривня действительно потеряла несколько копеек за последние недели, однако это естественные колебания с тенденцией к ослаблению валюты", - отметил он.

Цены в Украине - новости

Как сообщал Главред, цены на популярные крупы в Украине стремительно растут. В частности, гречка за год подорожала вдвое, сообщил Максим Гопка из УКАБ. В октябре ее продавали по 82–85 гривен за килограмм против примерно 75 гривен в сентябре.

Подорожание ожидают и на автозаправках. Эксперты предупредили о росте цен на АЗС, в частности на автогаз. Его стоимость может достичь 60 гривен за литр, ведь алжирская Sonatrach в октябре повысила цену на 20%.

Давление на цены усиливает и ослабление гривни. Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что без помощи Запада доллар может стоить 50–60 гривен. Инфляция в таком случае, по его оценке, достигнет 25–30%.

Больше новостей о ценах:

Кто такой Андрей Новак

Андрей Новак - украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук, доцент МАУП. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м - был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

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