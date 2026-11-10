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Переговоры в Абу-Даби начались: Умеров назвал основные темы

Юрий Берендий
10 ноября 2026, 09:59
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Перед встречей с россиянами украинская делегация согласовывает позиции с Е4, НАТО, Еврокомиссией и представителями Трампа.
Переговоры в Абу-Даби начались: Умеров назвал основные темы
Переговоры в ОАЭ - Умеров назвал следующий шаг Украины / Коллаж: Главред, фото: Рустем Умеров/Telegram (https://t.me/umerov_rustem)

Главное из заявления Умерова:

  • Украина, США и РФ садятся за стол переговоров в Абу-Даби
  • В состав делегации вошли Буданов, Арахамия, Кислица и Скибицкий
  • Перед трехсторонними переговорами - координация с Европой и НАТО

Украина начала переговоры в Объединённых Арабских Эмиратах с участием представителей европейских стран, НАТО, Еврокомиссии и США. После консультаций с союзниками запланирован трехсторонний формат переговоров с участием Украины, Соединенных Штатов и страны-агрессора России. Об этом сообщил глава Службы внешней разведки Рустем Умеров в Telegram.

По словам Умерова, к первой встрече с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии должны присоединиться и представители Белого дома - Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

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Стив Уиткофф
Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

"Сверяем позиции и координируем шаги перед следующим этапом переговоров", - написал он.

Украинскую делегацию вместе с Умеровым представляют глава Офиса президента Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

С какими приоритетами Украина отправляется на переговоры?

Умеров обозначил четыре направления, на которых сосредоточится украинская делегация:

  • прекращение боевых действий;
  • надежные послевоенные гарантии безопасности;
  • экономическое восстановление и развитие Украины;
  • гуманитарные меры.

"Мы работаем над тем, чтобы максимально продвинуться в этих вопросах и приблизить мир", - подчеркнул глава делегации.

Может ли внутренний кризис в США затормозить мирные переговоры

Экс-министр иностранных дел, руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко в интервью Главреду объяснял, что Трамп ищет возможность проявить себя успешным миротворцем на фоне неудач в Иране.

"Поскольку в Иране складывается явно невыгодная для Трампа ситуация, ему нужно сделать что-то, что докажет, что он - миротворец, причем успешный. Российская агрессия против Украины - прекрасная возможность для Трампа заявить, что он сейчас окажет давление и на Москву, и на Киев, усадит за один стол и заставит подписать "что-то"", - отметил дипломат.

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в обратил внимание на другой риск - противостояние Белого дома с Конгрессом после промежуточных выборов.

"Очевидно, следующие два года - вторая половина президентского срока Трампа - будут конфликтными. Продолжится противостояние между Конгрессом и президентом. Эти внутренние конфликты будут мешать, отвлекать Трампа и его администрацию, в частности от темы мирных переговоров", - сказал политолог.

Переговоры в Абу-Даби начались: Умеров назвал основные темы
Политическая система США / Инфографика: Главред

В то же время, по словам Фесенко, непредсказуемость американского президента может сыграть и против Киева.

"К сожалению, они могут создавать проблемы и в отношениях с Украиной. К тому же Трамп непредсказуем: конфликт с демократами в некоторых ситуациях может подталкивать его к сотрудничеству с Путиным. Такое тоже возможно", - добавил эксперт.

Переговоры в Абу-Даби - последние новости по теме

Как сообщал Главред, украинская делегация отправилась в Абу-Даби 9 ноября. Умеров тогда уточнил, что параллельно с трехсторонним форматом состоятся отдельные координационные встречи с европейцами. Речь идет о странах формата Е4 - Великобритании, Франции, Германии и Италии, а также о представителях НАТО и Еврокомиссии.

Американская сторона также обозначила свои ожидания от встречи. Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер назвал четыре цели перед переговорами в Абу-Даби и заявил, что Вашингтон стремится к прочному миру для суверенной и процветающей Украины. По его словам, американская сторона заранее провела отдельные консультации с обеими делегациями.

Накануне начала раунда в Вашингтоне высказались и по поводу будущей защиты Киева. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что гарантии безопасности для Украины должны быть приемлемыми и для России, иначе они не будут работать. Окончательного решения относительно их формата Вашингтон пока не принял.

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О персоне: Владимир Огрызко

Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 по март 2009 года. В 1999–2004 годах был Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Австрии и постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене, пишет Википедия. В настоящее время Огрызко возглавляет Центр исследований России.

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