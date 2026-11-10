Донбасс и НАТО на кону: чего ждать от переговоров Украины, России и США в ОАЭ

В Абу-Даби стартуют первые с февраля переговоры Украины, США и РФ. В первый день обсудят гарантии безопасности, во второй - территории.

https://glavred.info/analytics/donbass-i-nato-na-konu-chego-zhdat-ot-peregovorov-ukrainy-rossii-i-ssha-v-oae-10810787.html Ссылка скопирована

Переговоры в Абу-Даби зимой 2026 года / Коллаж: Главред, фото: t.me/umerov_rustem

Читайте в материале:

Когда начнутся переговоры в Абу-Даби

Кто вошел в делегации Украины, России и США

Какие уступки по территориям обсуждают стороны за закрытыми дверями

Чего Путин может потребовать от НАТО на переговорах

Украина, Россия и США 10-11 ноября возобновляют в Абу-Даби трехсторонние переговоры, приостановленные в феврале на фоне войны в Иране. Вашингтон заявляет об осторожном оптимизме и кулуарной гибкости сторон по территориям, однако Москва публично требует весь Донбасс и не соглашается на перемирие, усиливая удары по украинским городам.

Главред собрал все, что известно о переговорах в Объединённых Арабских Эмиратах.

видео дня

Кто вошел в украинскую делегацию на переговорах в Абу-Даби

Встреча в столице ОАЭ стартует в 09:50 по киевскому времени (10:50 по московскому), сообщил источник ТАСС. Киев отправил в Эмираты команду, где представлены разведка, Офис президента и парламент. Возглавил руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.

В составе группы также глава Офиса президента Кирилл Буданов, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, первый замглавы ОП Сергей Кислица, заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий и аналитик СВР. Отправляясь в ОАЭ, Умеров обозначил, с каким ориентиром команда едет на встречу.

"Наша цель - долгосрочный и устойчивый мир, гарантированная безопасность для Украины и реальные возможности для восстановления Украины после войны", - сформулировал глава делегации.

Кислица, Буданов и Скибицкий в Абу-Даби / Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Кто возглавил российскую делегацию в Абу-Даби и зачем в нее включили Рябкова

Москва, в свою очередь, прислала группу из 11 человек. Ее снова возглавляет помощник Путина и глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, тогда как в феврале Владимир Зеленский выражал разочарование этим назначением. Украинский президент тогда видел в нем попытку затянуть процесс и напоминал о склонности Мединского к псевдоисторическим "лекциям" о причинах войны.

Помимо Мединского, в делегацию вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник российской военной разведки Игорь Костюков, а впервые - замминистра иностранных дел Сергей Рябков и замначальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский. Reuters уточняет, что Рябков курирует в МИД страны Северной и Южной Америки, контроль над вооружениями и иранскую ядерную программу.

Издание Bloomberg писало о том, что страна-агрессор Россия направляет на трехсторонние переговоры в Абу-Даби делегацию более высокого уровня, чем на предыдущие раунды, что может свидетельствовать о готовности Москвы к более содержательным переговорам. Впрочем, украинский журналист Виталий Портников не согласен с такой оценкой.

"Состав российской делегации практически не отличается от состава российской делегации в Стамбуле в 2025 году – разве что теперь решено даже не посылать замминистра обороны Александра Фомина. И замминистра иностранных дел Михаил Галузин (курирует СНГ), и глава ГУР генерал Игорь Костюков в Стамбуле были. Реальный новый человек за столом переговоров - заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, курирующий США, но это именно потому, что в Абу-Даби, в отличие от Стамбула, будут трехсторонние, а не двусторонние переговоры. Неизменность состава делегации и незаинтересованность в повышении ее уровня является свидетельством незаинтересованности Кремля в реальном переговорном процессе и отсутствия перспектив для принятия реальных решений", - написал Портников в Facebook.

Какие темы США вынесли на переговоры в Абу-Даби

Американскую сторону в ОАЭ представляют спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Уиткофф официально перечислил блоки повестки:

послевоенные договоренности в сфере безопасности;

пути деэскалации;

гуманитарные усилия и дальнейшие шаги к урегулированию.

Собственную роль Вашингтона он описал сдержанно.

По словам Уиткоффа, США обеспечивают "посредничество в переговорах на рабочем уровне".

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Кушнер накануне встречи выделил четыре приоритета американских переговорщиков. Первым он назвал прекращение боевых действий, а остальные сформулировал так.

"Надежные послевоенные гарантии безопасности и договоренности, которые снизят риск возобновления конфликта, всеобъемлющий экономический план и план процветания для Украины, а также гуманитарные меры для облегчения страданий и устранения гуманитарных последствий этой войны", - перечислил зять Трампа.

Джаред Кушнер / Инфографика: Главред

Что Украина предложила обсудить на переговорах в Абу-Даби

Повестка Киева во многом пересекается с американской, но расставляет акценты иначе. Владимир Зеленский в конце октября перечислил пункты, которые Украина предлагала включить в обсуждение: прекращение огня в энергетике и на море, обмен пленными и освобождение гражданских, возвращение украинских детей, а также подготовку встречи с Путиным.

Кирилл Буданов по дороге в ОАЭ отдельно выделил гуманитарное направление, касающееся пленных. По его словам, этому вопросу уделят "большое внимание", чтобы активизировать обмены и договориться "о следующих этапах возвращения наших людей домой".

Саммит лидеров президент Украины назвал "главной задачей" технических встреч и предположил, что на подготовку может хватить "одной-двух встреч". Самым болезненным вопросом Зеленский считает территории, которые Киев готов обсуждать "только на уровне лидеров".

Россия ранее требовала отдать даже неоккупированные районы Донецкой области, включая Славянск и Краматорск, а также претендует на Херсонскую и Запорожскую области в административных границах. Зеленский подчеркивал, что Украина никогда не признает захваченные земли российскими, хотя готова обсуждать прекращение огня по текущей линии фронта.

Где Зеленский готов встретиться с Путиным

Тему возможного саммита лидеров накануне переговоров развил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник. Выступая 9 ноября на заседании Совбеза ООН, дипломат заявил, что Зеленский готов к встрече с Путиным в любой точке мира - в том числе во Флориде во время декабрьского саммита G20 или даже в Антарктиде.

Мельник также отметил, что Путин до сих пор рассчитывает сломить волю Украины и вынудить украинцев капитулировать. При этом постпред подчеркнул, что этого не произойдет.

Почему в Белом доме говорят об осторожном оптимизме перед переговорами в Абу-Даби

Пока Киев и Москва демонстрируют жесткие позиции, Вашингтон настроен заметно бодрее, пишет Axios. По данным издания, встреча 10–11 ноября станет первой с участием американских посредников после февральской паузы, а Уиткофф и Кушнер последние две недели ежедневно, порой по несколько раз в день, контактировали с обеими сторонами.

Команда Трампа надеется на большую сговорчивость Москвы после отмены санкций на продажу российского дизтоплива и других шагов, позитивно воспринятых в Кремле. На брифинге 8 ноября американский чиновник описал атмосферу перед встречей.

"Вернуть стороны за стол переговоров было нелегко, и мы, как посредники, видим обнадеживающие признаки", - признал представитель США.

По его словам, посланники намерены "кристаллизовать" решения, которые затем предстоит принять Путину и Зеленскому, а после Абу-Даби могут отправиться в Москву и Киев. Работа пойдет по двум трекам: военная группа во главе с командующим Европейским командованием ВС США генералом Алексусом Гринкевичем займется контролем будущего перемирия, политическая - территориями.

Украина, по данным Axios, ставит три задачи: деэскалация в Черном море ради экспорта зерна, прекращение ударов по электростанциям и российским НПЗ до зимы, а также трехсторонний саммит Трампа, Путина и Зеленского - возможно, уже в следующем месяце на G20 в Майами.

Что Трамп сказал о готовности Украины и России закончить войну

Оптимизм команды переговорщиков разделяет и сам хозяин Белого дома. Выступая 9 ноября перед журналистами, Дональд Трамп дал понять, что Вашингтон фиксирует у Киева и Москвы стремление к завершению боевых действий, сообщает Reuters.

"Мы видим очень сильное желание закончить войну России и Украины. Мы в этом участвуем. У нас очень хороший разговор об этом в Абу-Даби", - заявил американский лидер, добавив, что обе стороны "устали воевать".

Американский чиновник уточнил, что крупной темой станут гарантии безопасности, включая возможную защиту Киева по образцу Статьи 5 НАТО, а территориальная договоренность, вероятнее всего, появится в конце процесса. Зеленский, в свою очередь, заявил, что успехи на поле боя и растущие потери россиян усиливают позицию Украины.

5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

Почему в Раде не верят в справедливую сделку Трампа по Украине

Не все в Киеве разделяют оптимизм Белого дома. Как напоминает BBC, на прошлой неделе Трамп встретился в Вашингтоне с кремлевским посланником Кириллом Дмитриевым и после этого анонсировал "большое, красивое соглашение" по Украине, которое может затронуть всю Европу.

Председатель комитета Верховной Рады по иностранным делам Александр Мережко в разговоре с британским изданием выразил уверенность, что американский президент добивается скорого соглашения в ущерб интересам Украины, и Киев такой вариант отвергнет. По мнению депутата, к реальному торгу Путина можно подтолкнуть только усилением санкций и ударами вглубь российской территории.

"Пока у Путина работает военная машина, у него нет стимулов договариваться", - убежден парламентарий.

Мережко также раскритиковал недавние шаги Трампа, в частности договоренность о закупке российского дизельного топлива. По его оценке, подобные решения лишь поощряют Москву продолжать войну. Тем временем Россия не прекращает смертоносные обстрелы и удары по энергетике, и в Киеве считают их доказательством того, что Кремль хочет загнать Украину в соглашение на своих условиях.

Почему США хотят пригласить Европу на следующий раунд переговоров

Параллельно Вашингтон готовит расширение формата. По данным Politico со ссылкой на американских чиновников, Кушнер и Уиткофф добиваются от России согласия на прямое участие Европы в будущих раундах и хотят, чтобы нынешняя встреча стала последней без нее.

Европейские представители уже находятся в Абу-Даби, но из-за возражений Москвы к основным переговорам не допущены. Альянс представляет начальник штаба генсека НАТО Джеффри Ван Левен, Еврокомиссию - глава кабинета Урсулы фон дер Ляйен Бьорн Зайберт, Германию - советник канцлера Фридриха Мерца Гюнтер Зауттер. Присутствие Франции 8 ноября подтвердил глава МИД Жан-Ноэль Барро. Также ожидаются советники Великобритании, представители Италии и Евросовета.

"Нам нужна Европа за столом. Поэтому мы предлагаем подключить европейцев к обсуждению после этих трехсторонних переговоров", - пояснил один из американских чиновников.

В Вашингтоне приветствовали звонки лидеров Финляндии и Норвегии Путину 27 октября и призвали к большему числу таких контактов. Вопрос о том, кто будет говорить от имени ЕС, лидеры обсудят на неформальном саммите в Дублине на этой неделе.

"Нам нужно гораздо больше европейских разговоров с Россией, чтобы они слышали то же, что слышим мы, и могли передавать России напрямую то, что сейчас передают нам", - добавил собеседник издания.

Будут ли США менять архитектуру безопасности Европы на переговорах с Россией

Европейских союзников тревожит не только формат, но и содержание первого дня. Американские чиновники рассказали Politico, что 10 ноября стороны займутся гарантиями для Украины и возможной перестройкой всей системы безопасности континента, а 11 ноября перейдут к территориальному разграничению.

В европейских столицах опасаются, что Трамп пойдет навстречу давним требованиям Путина о сворачивании влияния НАТО. В Вашингтоне уверяют, что Альянс останется основой коллективной обороны, однако от идеи пересмотра отношений с Москвой не отказываются.

"Очевидно, что-то не работает. Мы должны построить что-то новое, что работает сегодня", - заявил американский представитель, назвав скепсис европейцев "багажом" прошлых неудачных договоренностей.

По его данным, генсек НАТО Марк Рютте активно участвует в обсуждении реформ с администрацией США. Цель нынешней встречи - сохранить набранный темп, а не выйти на окончательное прекращение огня, причем территориальный трек и гарантии безопасности должны решаться одновременно.

Какую архитектуру безопасности США предлагают Киеву и Москве

Конкретные контуры будущей системы накануне встречи раскрыли американские чиновники в беседе с BBC. Публично Москва по-прежнему требует, чтобы Украина ушла из еще удерживаемых ею районов на востоке, а Киев настаивает на заморозке линии соприкосновения, поскольку считает эти земли критически важными для собственной защиты. Однако, по словам собеседника издания, в частных разговорах обе стороны проявляют "немного гибкости", хотя прорыв по разграничению невозможен без договоренности о послевоенном устройстве.

"Они не решат донецкий вопрос и территориальный вопрос, пока не будут знать, какой будет архитектура безопасности после войны. И учтите, мы не сможем окончательно согласовать одно без другого", - пояснил американский представитель.

Предлагаемая рамка включает консультации по безопасности, горячие линии для кризисной связи и "взаимные меры деэскалации". Чиновники также допустили возобновление работы Совета Россия - НАТО, деятельность которого в основном заморожена с 2022 года. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник потребовала включить союзников по НАТО и членов ЕС в любые содержательные обсуждения безопасности континента, и Вашингтон намерен предложить многосторонний формат.

"Надеюсь, мы убедим русских присоединиться", - сказал собеседник BBC, признав, что у Москвы остался неприятный осадок от общения с европейцами.

Джаред Кушнер в соцсети X обозначил главный смысл встречи: стороны должны начать планировать жизнь после завершения боевых действий. Прошлый трехсторонний раунд закончился без прорыва, а затем внимание Вашингтона переключила война США и Израиля против Ирана.

"Важная часть этого процесса - побудить все стороны всерьез задуматься о том, что будет после войны. Это чрезвычайно трудный и сложный конфликт", - написал зять Трампа.

Кушнер также предостерег от завышенных ожиданий. По его словам, американская команда подходит к переговорам с решимостью и реализмом, а встреча в Абу-Даби в лучшем случае может придать импульс следующей фазе.

Что Лавров сказал о повестке переговоров в Абу-Даби

Именно архитектуру безопасности в Кремле приветствуют громче всего. Глава МИД России Сергей Лавров в комментарии российским пропагандистам 9 ноября подтвердил, что эта тема открывает повестку встречи в ОАЭ.

"Сама повестка дня переговоров в Абу-Даби предусматривает первым пунктом вопрос безопасности России, Украины и в целом безопасности в этом регионе", - сказал российский министр.

Особенно Лавров выделил то, что приоритет этой теме дали именно американские посредники.

"То, что нынешние переговорщики по поручению президента США Дональда Трампа предложили вынести на первый план повестки дня переговоров по украинскому урегулированию именно вопрос коллективной безопасности, - конечно, это можно только приветствовать", - подчеркнул глава МИД РФ.

Чего Путин может потребовать от НАТО на переговорах по Украине

Интерес Москвы к этой теме еще в конце октября объяснила британская The Telegraph. По данным ее дипломатических источников, Кремль рассчитывает использовать переговорный процесс, чтобы ослабить Североатлантический альянс и добиться уступок по его расширению, которое Путин называет "первопричиной" войны.

Помощник Путина Юрий Ушаков публично настаивал на подключении Европы к переговорам, утверждая, что без нее вопрос не решить. Собеседники газеты считают, что за этим стоит расчет на торг по НАТО, а ранее в Кремле намекали на гибкость по другим пунктам при выполнении основных требований, фактически лишающих Украину суверенитета.

"Путин, вероятно, будет требовать сокращения присутствия НАТО в Европе до границ 1997 года, когда бывшие страны Восточного блока начали вступать в Альянс", - говорится в материале.

Это, как уточняет издание, может означать вывод сил НАТО из Польши, Эстонии, Латвии и Литвы, а также из Финляндии, вступившей в Альянс в 2023 году, то есть всех пяти стран, граничащих с Россией.

Читайте другие материалы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред