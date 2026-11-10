"РФ должна согласиться": Рубио рассказал о формате защиты Украины после войны

Госсекретарь США допустил, что обязательства перед Киевом могут быть закреплены в отдельном договоре, но подробно эту идею пока не обсуждали.

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Гарантии для Украины без согласия Москвы не сработают - Рубио / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/MarcoRubio

Главное из заявления Рубио:

Гарантии для Украины должны устраивать и Россию

США обсуждают аналоги статей 4 и 5 НАТО

Отдельный договор возможен, но его ещё не проработали

Гарантии безопасности для Украины после войны должны быть такими, на которые согласится и страна-агрессор Россия, иначе они не будут работать. Так в США ответили на вопрос о защите Киева по образцу статей 4 и 5 Североатлантического договора накануне трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио во время общения с журналистами, которое транслировало DRM News на YouTube. Он подтвердил, что вопрос гарантий обсуждается, но окончательного решения относительно их формата Вашингтон пока не принял.

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По словам Рубио, конкретного окончательного плана относительно того, как должны выглядеть гарантии, нет. В то же время стороны уже рассматривали несколько вариантов, сообщает Kyiv Independent.

"Обсуждались различные концепции того, какими могут быть гарантии безопасности после завершения конфликта", - сказал Рубио.

Госсекретарь назвал безопасность Украины после войны важным условием для прекращения боевых действий. Однако будущий механизм, по его словам, должен учитывать позицию не только Киева, но и Москвы.

"Украина должна будет чувствовать себя в безопасности после войны. И, очевидно, это должно быть что-то, на что согласится и Россия, чтобы такие гарантии могли работать", - заявил госсекретарь.

5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

Могут ли США закрепить гарантии отдельным договором?

Журналисты отдельно спросили, готовы ли Соединенные Штаты зафиксировать обязательства по безопасности Украины в специальном международном договоре.

"В принципе, да", - ответил Рубио.

В то же время он уточнил, что возможность заключения такого документа подробно еще не рассматривали. Госсекретарь также обратил внимание на сложность ратификации международных договоров в нынешних условиях.

Марко Рубио / Инфографика Главред

Ранее издание Politico со ссылкой на источники в администрации США писало, что Вашингтон планирует официально запросить у Москвы, согласится ли она на гарантии безопасности для Украины в рамках возможного мирного соглашения.

Переговоры в Абу-Даби - последние новости

Трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией пройдут в Абу-Даби 10–11 ноября. Американскую сторону представляют Стив Виткофф и Джаред Кушнер, украинскую делегацию возглавляет Рустем Умеров, в состав российской входят Владимир Мединский, Михаил Галузин и Игорь Костюков.

Евросоюз направит в ОАЭ совместную делегацию из двух должностных лиц. В Кремле же заявляли, что европейцев за столом переговоров не будет.

Советник Трампа Джаред Кушнер заявил, что президент США настроен положить конец войне, а встреча в Абу-Даби должна стать первым из ряда шагов. Накануне он обсудил с партнерами из Украины, ЕС и НАТО вопросы европейской безопасности.

По данным Politico, уже в первый день переговоров США могут официально запросить у России согласие на гарантии для Украины по образцу статей 4 и 5 НАТО. Издание считает поддержку такой идеи в Кремле маловероятной.

Китай на заседании Совбеза ООН поддержал переговоры в Абу-Даби и назвал три условия для урегулирования - деэскалацию, компромиссы и устранение первопричин конфликта.

Помешает ли внутренний кризис в США мирным переговорам?

Политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в интервью Главреду отметил, что внутриполитические скандалы в Вашингтоне могут отвлекать Белый дом от украинской темы.

"Эти внутренние конфликты будут мешать, отвлекать Трампа и его администрацию, в частности, от темы мирных переговоров", - подчеркнул эксперт.

Несмотря на это, по мнению Фесенко, Киеву не стоит отказываться от сотрудничества с американским лидером.

"Нам нужно продолжать сотрудничество с президентом США", - подчеркнул политолог.

Почему идея согласия России на гарантии вызывает критику?

Президент Saratoga Foundation, стратег по вопросам России Глен Говард в комментарии Радио Свобода поставил под сомнение саму логику, согласно которой Москва получает влияние на архитектуру безопасности Европы. Так он отреагировал на план Белого дома по созданию более широкой системы европейской безопасности.

"С каких это пор Россия имеет право голоса в отношении будущего НАТО и демонтажа восточного фланга?", - заявил Говард.

Гарантии безопасности для Украины - новости

Как сообщал Главред, накануне встречи в ОАЭ Рубио уже говорил о послевоенной безопасности Украины. По его словам, именно защита Украины после войны станет центральным вопросом раунда переговоров в Абу-Даби. Госсекретарь признал, что Трампу доложили лишь о первоначальных предложениях относительно послевоенной архитектуры безопасности.

Европейский Союз также присоединяется к процессу. В Брюсселе решили направить в ОАЭ двух должностных лиц ЕС, в частности представителя Еврокомиссии Бьорна Зайберта. Второй участницей станет главный советник президента Европейского совета.

В Украине от этого раунда не ждут быстрого результата. Кирилл Буданов заявил, что не ожидает от встречи в Абу-Даби существенного прорыва. По его словам, эти переговоры не будут заключительными, но стороны должны обсудить готовность завершить войну.

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