Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

"РФ должна согласиться": Рубио рассказал о формате защиты Украины после войны

Анна Ярославская
10 ноября 2026, 07:54
google news Подпишитесь
на нас в Google
Госсекретарь США допустил, что обязательства перед Киевом могут быть закреплены в отдельном договоре, но подробно эту идею пока не обсуждали.
Гарантии для Украины без согласия Москвы не сработают - Рубио / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/MarcoRubio

Главное из заявления Рубио:

  • Гарантии для Украины должны устраивать и Россию
  • США обсуждают аналоги статей 4 и 5 НАТО
  • Отдельный договор возможен, но его ещё не проработали

Гарантии безопасности для Украины после войны должны быть такими, на которые согласится и страна-агрессор Россия, иначе они не будут работать. Так в США ответили на вопрос о защите Киева по образцу статей 4 и 5 Североатлантического договора накануне трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио во время общения с журналистами, которое транслировало DRM News на YouTube. Он подтвердил, что вопрос гарантий обсуждается, но окончательного решения относительно их формата Вашингтон пока не принял.

видео дня

По словам Рубио, конкретного окончательного плана относительно того, как должны выглядеть гарантии, нет. В то же время стороны уже рассматривали несколько вариантов, сообщает Kyiv Independent.

"Обсуждались различные концепции того, какими могут быть гарантии безопасности после завершения конфликта", - сказал Рубио.

Госсекретарь назвал безопасность Украины после войны важным условием для прекращения боевых действий. Однако будущий механизм, по его словам, должен учитывать позицию не только Киева, но и Москвы.

"Украина должна будет чувствовать себя в безопасности после войны. И, очевидно, это должно быть что-то, на что согласится и Россия, чтобы такие гарантии могли работать", - заявил госсекретарь.

5-я статья НАТО
5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

Могут ли США закрепить гарантии отдельным договором?

Журналисты отдельно спросили, готовы ли Соединенные Штаты зафиксировать обязательства по безопасности Украины в специальном международном договоре.

"В принципе, да", - ответил Рубио.

В то же время он уточнил, что возможность заключения такого документа подробно еще не рассматривали. Госсекретарь также обратил внимание на сложность ратификации международных договоров в нынешних условиях.

Марко Рубио
Марко Рубио / Инфографика Главред

Ранее издание Politico со ссылкой на источники в администрации США писало, что Вашингтон планирует официально запросить у Москвы, согласится ли она на гарантии безопасности для Украины в рамках возможного мирного соглашения.

Переговоры в Абу-Даби - последние новости

Трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией пройдут в Абу-Даби 10–11 ноября. Американскую сторону представляют Стив Виткофф и Джаред Кушнер, украинскую делегацию возглавляет Рустем Умеров, в состав российской входят Владимир Мединский, Михаил Галузин и Игорь Костюков.

Евросоюз направит в ОАЭ совместную делегацию из двух должностных лиц. В Кремле же заявляли, что европейцев за столом переговоров не будет.

Советник Трампа Джаред Кушнер заявил, что президент США настроен положить конец войне, а встреча в Абу-Даби должна стать первым из ряда шагов. Накануне он обсудил с партнерами из Украины, ЕС и НАТО вопросы европейской безопасности.

По данным Politico, уже в первый день переговоров США могут официально запросить у России согласие на гарантии для Украины по образцу статей 4 и 5 НАТО. Издание считает поддержку такой идеи в Кремле маловероятной.

Китай на заседании Совбеза ООН поддержал переговоры в Абу-Даби и назвал три условия для урегулирования - деэскалацию, компромиссы и устранение первопричин конфликта.

Помешает ли внутренний кризис в США мирным переговорам?

Политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в интервью Главреду отметил, что внутриполитические скандалы в Вашингтоне могут отвлекать Белый дом от украинской темы.

"Эти внутренние конфликты будут мешать, отвлекать Трампа и его администрацию, в частности, от темы мирных переговоров", - подчеркнул эксперт.

Несмотря на это, по мнению Фесенко, Киеву не стоит отказываться от сотрудничества с американским лидером.

"Нам нужно продолжать сотрудничество с президентом США", - подчеркнул политолог.

Почему идея согласия России на гарантии вызывает критику?

Президент Saratoga Foundation, стратег по вопросам России Глен Говард в комментарии Радио Свобода поставил под сомнение саму логику, согласно которой Москва получает влияние на архитектуру безопасности Европы. Так он отреагировал на план Белого дома по созданию более широкой системы европейской безопасности.

"С каких это пор Россия имеет право голоса в отношении будущего НАТО и демонтажа восточного фланга?", - заявил Говард.

Гарантии безопасности для Украины - новости

Как сообщал Главред, накануне встречи в ОАЭ Рубио уже говорил о послевоенной безопасности Украины. По его словам, именно защита Украины после войны станет центральным вопросом раунда переговоров в Абу-Даби. Госсекретарь признал, что Трампу доложили лишь о первоначальных предложениях относительно послевоенной архитектуры безопасности.

Европейский Союз также присоединяется к процессу. В Брюсселе решили направить в ОАЭ двух должностных лиц ЕС, в частности представителя Еврокомиссии Бьорна Зайберта. Второй участницей станет главный советник президента Европейского совета.

В Украине от этого раунда не ждут быстрого результата. Кирилл Буданов заявил, что не ожидает от встречи в Абу-Даби существенного прорыва. По его словам, эти переговоры не будут заключительными, но стороны должны обсудить готовность завершить войну.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: DRM News

DRM News - медиа, которое публикует срочные новости и анализирует события в международном сообществе, шоу-бизнесе, спорте, на финансовых рынках и т. д.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине новости США Марко Рубио война России и Украины мирные переговоры гарантии безопасности Переговоры в Абу-Даби
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Донбасс и НАТО на кону: чего ждать от переговоров Украины, России и США в ОАЭ

Донбасс и НАТО на кону: чего ждать от переговоров Украины, России и США в ОАЭ

09:01Политика
Историческая встреча трех лидеров под угрозой - почему саммит может сорваться

Историческая встреча трех лидеров под угрозой - почему саммит может сорваться

08:36Мир
Трамп заявил, что Украина и РФ хотят закончить войну: "Обе стороны устали"

Трамп заявил, что Украина и РФ хотят закончить войну: "Обе стороны устали"

08:00Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Украина дала им славу и деньги, а они поддержали РФ: кто из российских актеров встал на сторону Путина

Украина дала им славу и деньги, а они поддержали РФ: кто из российских актеров встал на сторону Путина

"Вернулась Alyosha": Елена Тополя приняла важное решение

"Вернулась Alyosha": Елена Тополя приняла важное решение

Доллар, евро и злотый резко подорожали: новый курс валют на 10 ноября

Доллар, евро и злотый резко подорожали: новый курс валют на 10 ноября

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке выдры за 49 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке выдры за 49 с

Тест на IQ: нужно найти обезьяну среди жирафов в зоопарке за 6 секунд

Тест на IQ: нужно найти обезьяну среди жирафов в зоопарке за 6 секунд

Последние новости

09:01

Донбасс и НАТО на кону: чего ждать от переговоров Украины, России и США в ОАЭ

08:36

Историческая встреча трех лидеров под угрозой - почему саммит может сорваться

08:17

Елка из дерева своими руками за выходные: 10 стильных идей за ноль гривенВидео

08:01

Путин и переговоры: Андрусив объяснил, чего следует ожидатьмнение

08:00

Трамп заявил, что Украина и РФ хотят закончить войну: "Обе стороны устали"

Провал Трампа на выборах: Золотарев – о последствиях для Украины и ядерном ударе по ИрануПровал Трампа на выборах: Золотарев – о последствиях для Украины и ядерном ударе по Ирану
07:54

"РФ должна согласиться": Рубио рассказал о формате защиты Украины после войны

06:57

Мирные переговоры возобновляются: на какие уступки готовы Киев и Москва — BBC

06:43

В РФ - взрывы возле завода, где ремонтируют Ил-76 и Ил-78: что известно об атаке

04:44

Не просто салат, а хит праздничного стола: как приготовить брускетты "Цезарь"

Реклама
04:13

Сосна, пихта или кедр: как украсить дом к Рождеству срезанными ветками

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке выдры за 49 с

03:00

Судьбоносный поворот: три знака зодиака окажутся в шаге от большой удачи

02:36

Тест на IQ: нужно найти обезьяну среди жирафов в зоопарке за 6 секунд

01:15

Невероятная загадка ошеломила астрономов: странный объект бросил вызов науке

09 ноября, понедельник
23:45

РФ готовит новый масштабный обстрел: Жданов раскрыл опасные даты и цели

23:04

РФ хочет разъединить Украину по Днепру: Зеленский раскрыл замысел Москвы

22:55

Главный секрет ноябрьской посадки: когда деревья приживаются лучше всегоВидео

22:39

Засохшие однолетники на клумбе: когда их не стоит убирать до весныВидео

22:34

Украина и РФ готовы к компромиссу по территориям: Reuters узнал детали переговоров

22:32

Что повесить на окна к Новому году: 15 эффектных вариантов без сверления

Реклама
22:30

Led Zeppelin установили рекорд: хит 1970 года преодолел миллиард прослушиванийВидео

22:02

Первый раунд переговоров с РФ не обещает прорыва: Арахамия объяснил почему

21:57

Встреча Зеленского и Путина: Мельник раскрыл, где могут пройти переговоры

21:23

Счета за электроэнергию заметно снизятся: простые хитрости окупятся с лихвойВидео

21:19

Дело "Карфаген" может оказаться гораздо масштабнее: в НАБУ сделали заявление

20:47

Горе приходит: дочь Синди Кроуфорд отреагировала на смерть брата

20:47

Без денег для Украины не будет бюджета - какой ультиматум Мерц поставил ЕС

20:29

Украинцев предупредили о новых графиках: когда ждать отключений 10 ноября

20:21

Метеозависимым следует подготовиться: какой будет магнитная активность 10–11 ноября

20:07

Без перемирия: что на самом деле обсудят Украина и РФ в Абу-Даби

19:50

Секрет тёплого дома: одна хитрость заметно улучшит работу радиаторовВидео

19:37

Быстрые закуски на Новый год: три праздничных идеи, которые готовятся за 15 минут

19:26

Четыре цели перед переговорами в Абу-Даби — Кушнер раскрыл план Трампа

19:17

Зачем вешать старые колготки на окна: простой трюк для экономии тепла

19:10

628 тел за 1 км²: Коваленко раскрыл цену наступления РФ в начале ноябрямнение

18:31

Утюг покрылся чёрным нагаром: простое кухонное средство поможет его очистить

18:29

Рисовая вода для растений: чем она полезна и почему не заменит удобрения

18:25

Какие страны на прицеле Кремля: политолог предупредил о риске новой войны

17:58

"Бронь сняли": звезда "Парочки слідчих" в слезах рассказала о мобилизации мужа

17:58

Картофель не долежит до весны: с каким овощем его нельзя хранить

Реклама
17:26

Большинство делает это неправильно: чем на самом деле нужно взбивать яйца

17:23

Брат Подоляка был полковником армии РФ: где и при каких обстоятельствах он погиб

17:15

Стилистка показала 5 моделей брюк для модных и теплых зимних образов 2027Видео

17:13

Одна ошибка при стирке портит белые простыни: как этого избежать

16:57

В доме станет заметно теплее без лишних затрат: раскрыта простая хитростьВидео

16:41

В Музее Гончара стартовала выставка работ победителей всеукраинского конкурса "Я – Мамай" - Игнат Коробко

16:40

Почему 10 ноября нельзя выносить из дома мусор: какой церковный праздник

16:33

Кто лоббирует поставки китайской техники для сил обороны Украины - СМИ

16:29

Плесень в вазонах и мелкие мошки исчезнут: поможет обычная кухонная специя

16:24

В Абу-Даби пройдут не только переговоры с Россией: Умеров раскрыл подробности

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости Запорожья
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять