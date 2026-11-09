Почему 10 ноября нельзя выносить из дома мусор: какой церковный праздник

По народным верованиям, 10 ноября лучше отложить генеральную уборку и не выносить из дома мусор, чтобы вместе с ним не вынести семейное благополучие.

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Какой церковный праздник 10 ноября / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 10 ноября

Что можно делать 10 ноября

Что нельзя делать 10 ноября

Во вторник, 10 ноября, православные верующие чтят память апостолов Эраста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Кварта и Тертия. Они были сподвижниками апостола Павла, проповедовали христианство и участвовали в становлении первых христианских общин. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 10 ноября

Эраст упоминается в послании апостола Павла к римлянам. В 16-й главе апостол передает привет от Эраста, которого называет городским казначеем (Рим. 16:23). Согласно церковному преданию, он занимал ответственную административную должность в Коринфе, но впоследствии оставил светскую деятельность и посвятил себя служению церкви. Позже Эраст стал епископом Панеады в Палестине. Его жизненный путь свидетельствует о том, как человек, имевший опыт общественной работы, мог посвятить себя христианскому служению.

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Олимп, которого также называют Олимпаном, принадлежал к числу апостолов от семидесяти. Его имя встречается в послании к римлянам, где Павел передает привет Филологу, Юлии, Нирею, его сестре, Олимпану и другим верующим (Рим. 16:15).

По церковному преданию, Олимп был спутником апостола Петра и вместе с ним отправился в Рим. В те времена христианские общины сталкивались с преследованиями, а проповедь новой веры могла стать причиной гибели.

Родион, также известный как Иродион или Иродиан, приходился родственником апостолу Павлу. В Послании к римлянам Павел отдельно приветствует его (Рим. 16:11).

Согласно житию, Родион проповедовал христианство среди иудеев и язычников. Его миссионерская деятельность была связана с Патрами, где он, по церковному преданию, служил епископом. Во время проповеди Родион подвергся жестокому нападению, однако выжил и продолжил служение.

Позже он отправился в Рим вместе с апостолом Петром. Там Родион принял мученическую смерть во время гонений на христиан при императоре Нероне.

Сосипатр, которого также называют Сосипатром, происходил из Ахаи - исторической области Древней Греции. Апостол Павел упоминает его среди тех, кто передавал приветствие христианам Рима (Рим. 16:21).

Церковное предание связывает Сосипатра с апостолом Павлом и сообщает, что он стал епископом Иконии в Малой Азии. Там он проповедовал Евангелие, наставлял новообращенных и заботился о христианской общине.

Кварт, также известный как Квартус, упоминается в послании к римлянам. Павел передает от него приветствие, называя его братом по вере (Рим. 16:23).

Согласно церковному преданию, Кварт был епископом Бейрута - древнего города на средиземноморском побережье. Он распространял христианское учение среди местных жителей, обращал язычников в новую веру и сталкивался с испытаниями из-за своей проповеднической деятельности.

Тертий занимал особое место среди помощников апостола Павла. Его имя сохранилось непосредственно в послании к римлянам, где он пишет: "Приветствую вас в Господе и я, Тертий, написавший это письмо" (Рим. 16:22).

Это свидетельство указывает на то, что Тертий был писцом Павла и записывал его послание. Благодаря его работе одно из важнейших текстов Нового Завета получило письменную форму.

Приметы 10 ноября

Солнечно и ясно - зима будет теплой.

Облачно в середине декабря ударят сильные морозы.

Утренний туман - ожидается оттепель.

Что нельзя делать 10 ноября

По народным верованиям, в этот день лучше отложить генеральную уборку и не выносить из дома мусор, чтобы вместе с ним не вынести семейное благополучие. Не рекомендовали и отправляться в дальний путь: осенняя непогода могла усложнить путешествие. Родионов день считали временем для спокойных домашних дел, поэтому наши предки старались не суетиться без надобности и избегать рискованных замыслов.

Что можно делать 10 ноября

В народном календаре 10 ноября известен как праздник Родиона и Ераста, или Родионов день. С этой датой связывали обычай приносить в храм хлеб и соль для освящения. Считалось, что такие продукты обладают особой силой: ими угощали домашних животных, чтобы те оставались здоровыми, а сами хозяева пробовали освященный хлеб как оберег от болезней и нужд.

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