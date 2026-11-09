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Гиацинты пышно зацветут весной: когда сажать и нужно ли выкапывать луковицы

Руслана Заклинская
9 ноября 2026, 14:41
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Гиацинты могут несколько лет подряд расти на одном месте, но для обильного цветения важно правильно посадить луковицы и подготовить их к зиме.
Гиацинты пышно зацветут весной: когда сажать и нужно ли выкапывать луковицы
Когда сажать гиацинты, чтобы весной любоваться цветами / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, pixabay.com

Вы узнаете:

  • Когда лучше всего сажать гиацинты осенью
  • На какую глубину заделывать луковицы
  • Нужно ли выкапывать гиацинты перед зимой

Гиацинты можно высаживать осенью, чтобы весной они украсили сад яркими соцветиями. При этом важно правильно выбрать время для посадки, подготовить почву и позаботиться о луковицах перед наступлением морозов.

Главред выяснил, когда сажать гиацинты, на какую глубину заделывать луковицы и нужно ли выкапывать их каждый год.

видео дня

Когда лучше всего сажать гиацинты осенью

Своими советами поделилась садовница и блогер Ольга Мартинишин. Она показала, как высаживает гиацинты осенью, и объяснила, почему не выкапывает их каждый год.

По словам садовода, начинать посадку можно уже в начале октября. Однако конкретные сроки зависят от климата и погодных условий в регионе. Сама Ольга высаживала цветы примерно в середине осени.

Гиацинты не обязательно каждый год выкапывать и пересаживать. Блогерша рассказала, что её растения уже три года растут на одном месте и продолжают цвести.

Выкапывать луковицы и разделять их она советует тогда, когда растения разрастаются и образуют несколько дочерних луковиц. После этого их можно рассадить.

Гиацинты пышно зацветут весной: когда сажать и нужно ли выкапывать луковицы
Советы по гиацинтам / Фото: скриншот

Видео с советами Ольги Мартинишин о посадке гиацинтов можно посмотреть по ссылке.

На какую глубину сажать гиацинты

Для посадки гиацинтов Ольга Мартинишин выкапывает ямки глубиной примерно 10 сантиметров. Если луковица крупная, её можно заглубить чуть больше.

Садовница отметила, что гиацинты хорошо растут в лёгкой почве. Поэтому при посадке она добавляет в ямку обогащённый торф, который помогает сделать землю более рыхлой.

Луковицу нужно разместить дном вниз и плотно посадить в подготовленную ямку. После этого её можно присыпать почвой.

Нужно ли укрывать гиацинты на зиму

Сразу после посадки укрывать гиацинты не нужно. Садовод советует дать луковицам время укорениться, а мульчирование проводить непосредственно перед наступлением морозов.

Для этого сверху можно насыпать небольшой слой торфа. Он поможет защитить луковицы от сильного промерзания почвы.

Ольга Мартинишин пояснила, что при теплой осени гиацинты иногда успевают пустить небольшие ростки ещё до зимы. В таком случае дополнительная защита особенно важна, ведь молодые побеги могут пострадать от морозов.

В то же время необходимость в укрытии зависит от погодных условий. Зимы бывают снежными, малоснежными, морозными и относительно тёплыми, поэтому за состоянием растений нужно следить.

Нужно ли выкапывать гиацинты перед зимой

Каждый год выкапывать гиацинты перед зимой не обязательно. По словам Ольги Мартинишин, они могут несколько лет подряд расти на одном месте и регулярно цвести.

Когда луковицы разрастутся и образуют дочерние отростки, их можно выкопать и разделить. После этого посадочный материал рассаживают на новые места.

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О персоне: Ольга Мартинишин

"Баба Оля на псевдо Чех" (Ольга Мартинишин) - это известная 70-летняя блогерша из Львовской области, которая прославилась благодаря своим видео в TikTok и Instagram. Раньше она работала инженером-конструктором, но после смерти мужа начала снимать ролики о садоводстве, кулинарии и жизни. У страницы около 164,6 тыс. подписчиков и более 1,9 млн лайков.

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