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Картонные рулоны от туалетной бумаги не стоит выбрасывать - как их использовать

Руслана Заклинская
9 ноября 2026, 13:12
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Обычные рулоны туалетной бумаги могут обрести вторую жизнь благодаря простому садовому лайфхаку.
Картонные рулоны от туалетной бумаги не стоит выбрасывать — как их использовать
Рулоны туалетной бумаги можно использовать с пользой / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в Instagram, pixabay.com

Вы узнаете:

  • Как можно использовать пустой рулон туалетной бумаги
  • Какие семена можно хранить в картонных трубочках до весны
  • Как защитить семена от влаги

Пустые рулоны туалетной бумаги не обязательно выбрасывать после использования. Картонные трубочки можно превратить в удобные пакетики для хранения семян, которые понадобятся для весенней посадки.

Главред выяснил, как сделать пакетики для семян из старых картонных рулонов и что нужно учесть перед их хранением.

видео дня

Как пишет американское издание о доме Homedit, садовод Джина Мюррей, автор Instagram-страницы @gigisgardentips, показала простой способ повторного использования картонных трубочек. Вместо того чтобы выбрасывать их или использовать в качестве горшков для рассады, она делает из них небольшие конверты для семян.

Если вас интересуют полезные лайфхаки для дома, прочтите: Старая губка для посуды еще пригодится - семь интересных способов использования.

Такой способ лучше всего подходит для крупных семян, в частности тыквы и подсолнечника. Для мелких семян понадобится дополнительная упаковка, чтобы они не высыпались через картонные сгибы.

Как сделать пакетик для семян из рулона туалетной бумаги

Для изготовления одного пакетика понадобятся пустой картонный рулон, ножницы, скотч, этикетка для подписи и шпагат по желанию.

Сначала картонную трубочку нужно расправить, чтобы образовались две широкие стороны. Затем ножницами обрезают открытые концы, придавая им закругленную форму. Это поможет легче складывать картон внутрь.

Далее один из выгнутых клапанов загибают внутрь, а противоположный складывают поверх него. В результате образуется закрытый край, похожий на небольшую коробку для подарков. Чтобы конструкция не раскрывалась, клапаны фиксируют небольшим кусочком скотча.

Как правильно засыпать семена в картонный пакетик

Когда один конец будущего конверта закрыт, через другое отверстие можно засыпать семена. Важно оставить достаточно свободного места, чтобы картон можно было сложить, не повредив содержимое.

Перед хранением семена должны быть полностью сухими. Джина Мюррей также рекомендует положить внутрь небольшой пакетик с силикагелем, который поможет впитать остаточную влагу.

Для мелких семян, которые могут высыпаться через сложенные края, лучше сначала использовать небольшой герметичный бумажный конверт. Его помещают внутрь картонной трубочки, чтобы содержимое оставалось на месте.

После наполнения второй край закрывают по тому же принципу: загибают клапаны друг на друга и при необходимости фиксируют скотчем.

Картонные рулоны от туалетной бумаги не стоит выбрасывать — как их использовать
Как использовать пустые рулоны туалетной бумаги / Фото: скриншот

Видео о том, как использовать пустые рулоны туалетной бумаги, можно посмотреть по ссылке.

Зачем подписывать пакетики с семенами

Чтобы весной не перепутать сорта растений, каждый готовый пакетик нужно подписать. На этикетке указывают название растения и год сбора семян.

В своей демонстрации Джина Мюррей показала пакетики с семенами тыквы сорта Delicata и подсолнечника. Для дополнительной фиксации она использует натуральный шпагат, которым обматывает картонные конверты и завязывает их спереди.

Такой подход помогает упорядочить запасы семян и быстро находить нужный сорт перед началом нового садового сезона.

Как правильно хранить семена до весны

Важно учитывать, что картон легко впитывает влагу, поэтому сам по себе не обеспечивает достаточной защиты семян при длительном хранении.

Готовые пакетики рекомендуется положить в герметичный контейнер, который защитит их от влаги. Хранить запасы нужно в прохладном и сухом месте до начала весенней посадки.

Также стоит проверить, хорошо ли высушены семена, прежде чем закрывать контейнер. Избыток влаги может привести к порче семян и появлению плесени.

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Об источнике: Homedit.com

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