В Кремле заговорили об изменении границ Украины после слов Трампа о "другой форме"

Пресс-секретарь Путина заявил, что "реалии на местах" очевидны, и посоветовал журналистам обращаться с вопросами в Белый дом.

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В Кремле поддержали слова Трампа о "другой форме" Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины, facebook.com/WhiteHouse

Что произошло:

Песков назвал Украину "другой страной" с точки зрения географии

Так в Кремле отреагировали на интервью Трампа для CBS

10-11 ноября в Абу-Даби пройдут трехсторонние переговоры

Пресс-секретарь диктатора страны-агрессора РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Украина "с точки зрения географии уже другая страна", имея в виду оккупированные Россией территории. Так в Кремле прокомментировали слова президента США Дональда Трампа о "немного иной форме" Украины. Об этом сообщили российские СМИ.

На вопрос журналистов, что мог иметь в виду американский президент, пресс-секретарь Кремля ответил, что территориальные изменения якобы уже произошли.

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"Что касается территории Украины, то с географической точки зрения это уже другая страна. Реалии на местах очевидны, вряд ли кто-то может их отрицать", - сказал Песков.

В то же время толковать слова Трампа пресс-секретарь Путина отказался.

"Я бы рекомендовал вам обращаться со своими вопросами к президенту Трампу", - добавил Песков.

Что сказал Трамп о будущем Украины

Накануне Трамп в интервью CBS заявил, что война закончится, а Украина, вероятно, останется независимым государством, но будет выглядеть иначе.

"Думаю, мы это сделаем, и я думаю, что это произойдет, и в результате Украина будет выглядеть несколько иначе", - сказал Трамп.

Слова президента США расценили как намек на возможное изменение границ Украины по итогам мирного соглашения. Сам Трамп не уточнил, что именно имеет в виду. В интервью он также заявил об "огромной ненависти" между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Когда состоятся переговоры в Абу-Даби

Трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией должны пройти в столице ОАЭ 10–11 ноября. Российскую делегацию, по словам Пескова, возглавит помощник Путина Владимир Мединский. Посредником на встрече выступит команда спецпредставителя США Стива Виткоффа.

Киев настаивает на прекращении войны по нынешней линии фронта без каких-либо территориальных уступок, которых добивается Москва. Среди других тем - секторальное перемирие в энергетике и на Черном море, а также подготовка встречи лидеров трех стран.

Дональд Трамп - хроника / Инфографика: Главред

Почему Трамп давит на Украину по вопросу территорий

Руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью "Главреду" отметил, что Трамп мыслит категориями бизнес-сделок и не понимает логики народа, борющегося за выживание.

"И он не понимает, что у нас другая логика поведения: если у Трампа все сводится к финансовым сделкам, то у нас речь идет о выживании нации. Для него это непостижимые вещи. Он не понимает, что можно бороться за свое существование, а не отдать 20% своей территории и начать с врагом торговать и обмениваться дружескими посланиями", - подчеркнул дипломат.

Говоря о мотивах Белого дома, Огрызко обратил внимание, что давление на Киев для Трампа - инструмент, чтобы быстрее договориться с Москвой, а аргументы о "непобедимости" России он повторяет вслед за Кремлем.

"Поэтому Трампу сейчас нужно максимально шантажировать и „нагибать" Украину, заставляя делать то, что он хочет. А Россия, поскольку она больше и у неё больше территории и ресурсов, объективно не может проиграть, и прочий бред, который несет Трамп", - пояснил эксперт.

Переговоры в Абу-Даби - новости по теме

Как сообщал Главред, накануне встречи в ОАЭ Песков выразил надежду, что Трамп продолжит свои миротворческие усилия. Пресс-секретарь Кремля заявил, что у сторон есть наработки и вскоре состоится новый раунд трехсторонних переговоров. Такое заявление он сделал после того, как республиканцы утратили контроль над обеими палатами Конгресса США.

Между тем госсекретарь США Марко Рубио обозначил главный вопрос предстоящей встречи. По его словам, в центре внимания в Абу-Даби будут гарантии безопасности для Украины после войны. Рубио подчеркнул, что эта тема поднимается во время каждого разговора о мирном процессе.

Европа также не останется в стороне от переговоров. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро подтвердил участие Парижа в обсуждениях в Абу-Даби. По его словам, европейцы будут "достойно представлены" на встрече.

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О личности: Дмитрий Песков Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России в Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

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