Песков заговорил о мире в Украине: что сказал и причем тут Трамп

В Москве рассчитывают, что Белый дом не свернет переговоры по Украине, несмотря на потерю контроля над Конгрессом.

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Кремль рассчитывает на продолжение миротворческих усилий Трампа / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Главное из заявления Пескова:

Кремль рассчитывает на продолжение миротворческих усилий Трампа

Песков анонсировал новый раунд трехсторонних переговоров

Позицию Конгресса пресс-секретарь назвал внутренним делом США

В Москве рассчитывают, что президент США Дональд Трамп продолжит свои миротворческие инициативы после того, как республиканцы утратили контроль над обеими палатами Конгресса США. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Журналист спросил Пескова, осложнит ли успех демократов диалог между Москвой и Вашингтоном.

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"Президент Трамп продолжает свои полномочия. Мы искренне рассчитываем на то, что он продолжит и свои миротворческие усилия. Есть наработки, скоро совсем будет очередной раунд трехсторонних переговоров", - заявил Песков.

Отдельно представитель Кремля упомянул первую леди США и высоко оценил гуманитарную деятельность Мелании Трамп. Песков выразил надежду, что все эти процессы получат продолжение.

Вопрос о том, способно ли новое большинство в законодательном органе затормозить мирные инициативы Белого дома, Песков отмел одной фразой.

"Это внутреннее дело Америки", - сказал пресс-секретарь Путина.

Выборы в США

По итогам голосования 3 ноября, демократы получат контроль и над Палатой представителей, и над Сенатом, прогнозирует CBS News. По оценке телеканала, у партии будет от 251 до 268 мест в нижней палате. NBC News прогнозирует 258 мандатов. Такого результата демократы не добивались с 1993 года.

Кроме того, демократы отвоевали губернаторские посты в Техасе, Джорджии, Неваде, Огайо и Айове, сообщает NBC News. После победы в нижней палате ее спикером, вероятно, станет лидер демократов Хаким Джеффрис.

Сам Трамп признал, что рассчитывал на лучший результат республиканцев. При этом он заявил о готовности принять итоги выборов и работать с демократами.

Представители Демократической партии уже заявили о намерении начать расследования в отношении его администрации.

Выборы в США 2026 / Инфографика: Главред

Переговоры в Абу-Даби

У следующей встречи делегаций России, США и Украины уже есть конкретные даты. Как писал Главред, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф 3 ноября сообщил, что трехсторонние переговоры пройдут в Абу-Даби 10–11 ноября.

США выступят посредниками на переговорах.

"Обсуждения будут сосредоточены на вопросах послевоенной безопасности, деэскалации, гуманитарных мерах, а также дальнейших шагах на пути к миру", – написал Уиткофф в социальной сети Х.

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил, что Вашингтон стремится не только остановить войну в Украине, но и выстроить систему, которая исключит новый виток боевых действий.

По словам зятя американского лидера, переговорная команда под руководством Трампа сейчас работает со всеми сторонами конфликта и ищет путь к долгосрочному урегулированию.

Стоит ли ожидать реальных шагов к завершению войны: мнение эксперта

Сам факт возобновления дипломатических контактов ещё не означает, что стороны приблизились к достижению мирного соглашения. Такое мнение высказал политолог Пётр Олещук. По его оценке, Москва может использовать предстоящую встречу прежде всего для создания впечатления дипломатического продвижения перед президентом США Дональдом Трампом. При этом рассчитывать на прекращение боевых действий в ближайшее время не приходится.

Эксперт считает, что инициатива Кремля провести очередной раунд переговоров в первой половине ноября не говорит о намерении российского руководства пересматривать свою позицию или идти на реальные уступки. Скорее, таким образом Москва стремится продемонстрировать Вашингтону готовность к диалогу и сформировать видимость движения к урегулированию конфликта, продолжая военные действия.

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О персоне: Петр Олещук Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Закончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

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