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Зачем нужен шарик в камине: шотландский способ уменьшить теплопотери

Марина Иваненко
4 ноября 2026, 17:04
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Как сохранить тепло в доме зимой без лишних затрат? Узнайте, зачем устанавливают надувной шарик в дымоходе и как он снижает теплопотери.
Зачем шотландцы кладут шарик в дымоход
Зачем шотландцы кладут шарик в дымоход / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Почему камин выделяет тепло
  • Зачем нужен шарик в дымоходе
  • Как уменьшить теплопотери зимой

С наступлением холодов владельцы домов ищут способы сократить расходы на отопление и сохранить тепло в помещениях. Иногда причина быстрого охлаждения комнат кроется не в недостаточной мощности радиаторов, а в незаметных щелях и отверстиях, через которые выходит тёплый воздух. Главред расскажет об этом подробнее.

Как отмечает Maison & Travaux, в Шотландии для уменьшения теплопотерь в домах используют необычный способ - специальный надувной шарик для дымохода. Такое устройство помогает перекрыть неиспользуемый дымоход и уменьшить сквозняки.

видео дня

В старых домах тепло может уходить через окна, двери и дымоходные каналы. Особенно это касается каминов, которыми давно не пользуются. Даже если огонь не разжигают, открытый дымоход может оставаться путем для циркуляции холодного воздуха.

Почему через неиспользуемый камин уходит тепло

Даже при достаточно высокой температуре отопления некоторые комнаты могут оставаться холодными. Причиной иногда становится не работа радиаторов, а сквозняки, возникающие из-за отверстий в конструкции дома.

Один из таких путей - дымоход. Если камином не пользуются, канал остается открытым, и через него может выходить тёплый воздух из помещения. Зато внутрь попадает холодный воздух, из-за чего комната быстрее охлаждается.

Именно поэтому в домах с декоративными или давно неиспользуемыми каминами рекомендуют обратить внимание на герметизацию дымохода.

Видео о том, как отапливать дом электрокотлом или камином, можно посмотреть здесь:

Зачем надувают воздушный шарик в камине

Для уменьшения теплопотерь используют специальное устройство - надувную заглушку для дымохода, которую также называют дымоходным шариком. Ее устанавливают внутри канала, где после надувания она расширяется и создает препятствие для движения воздуха.

Благодаря этому уменьшается циркуляция холодного воздуха через неиспользуемый дымоход, а в помещении сохраняется больше тепла. Такой способ может заинтересовать владельцев старых домов, в которых есть камины, используемые редко или только в декоративных целях.

Однако важно помнить: перед розжигом камина заглушку обязательно нужно снять. Оставлять её в дымоходе во время использования камина опасно.

Как сохранить тепло через камин и не навредить дому

Использование дымоходного шарика требует осторожности. Прежде всего необходимо убедиться, что устройство подходит для конкретного дымохода и не нарушает работу вентиляции в доме.

Полное перекрытие воздушного канала без учета особенностей помещения может способствовать накоплению влаги, появлению конденсата и ухудшению состояния строительных материалов. Поэтому важно не блокировать вентиляционные отверстия, необходимые для нормального воздухообмена.

Еще один способ уменьшить сквозняки - установить специальную заглушку или панель перед отверстием камина. Она помогает ограничить движение воздуха через топку, когда камин не используется.

Перед началом отопительного сезона стоит проверить состояние дымохода и выяснить, какой способ его герметизации будет безопасным. Это поможет уменьшить нежелательные теплопотери и эффективнее использовать отопление.

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Об источнике: Maison & Travaux

Maison & Travaux - французский ежемесячный журнал и онлайн-портал, основанный в 1968 году, специализирующийся на строительстве, ремонте, обустройстве жилья, дизайне интерьеров и практических бытовых советах. Издание принадлежит медиагруппе Reworld Media и является одним из самых популярных ресурсов во Франции по тематике домашнего хозяйства и DIY, освещая вопросы энергоэффективности, экологических решений, ухода за домом и полезных лайфхаков.

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