Что сделать, чтобы еда не прилипала к сковороде при каждом использовании

Вы узнаете:
- Что нужно сделать со сковородой, чтобы еда не прилипала к ней
- Какие средства нужны для восстановления "антипригарного эффекта"
Со временем даже качественная сковорода может утратить свои антипригарные свойства, из-за чего еда начинает прилипать к поверхности во время жарки.
Главред узнал, что украинская блогерша Лена Гордиенко в TikTok поделилась необычным способом ухода за кухонной посудой. Для этого понадобятся несколько доступных средств, которые можно найти практически на каждой кухне.
Как сделать так, чтобы еда не прилипала к сковороде
По словам блогерши, для этого лайфхака нужно использовать немного зубной пасты, одну столовую ложку пищевой соды, небольшое количество моющего средства и 100 миллилитров уксуса.
Гордиенко предлагает смешать эти компоненты прямо на поверхности сковороды, а затем обработать её мягкой частью губки.
"Всё промываем мягкой частью губки. После этого как минимум год к твоей сковороде ничего не будет прилипать", - заявила она.
Однако стоит учитывать один нюанс. Если пища начала регулярно прилипать из-за износа или повреждения поверхности, домашняя чистка не во всех случаях вернет ей первоначальные свойства.
Видео с лайфхаком для сковороды можно посмотреть в TikTok по ссылке.
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О персоне: Лена Гордиенко
Лена Гордиенко - украинская блогерша, которая в соцсетях публикует видео, в которых делится идеями для дома, рецептами вкусных блюд и полезными лайфхаками.
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