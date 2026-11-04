Что сделать, чтобы еда не прилипала к сковороде при каждом использовании

Блогерша показала, как в домашних условиях решить проблему прилипания пищи к сковороде.

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Лучший способ восстановить антипригарные свойства сковороды / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube и TikTok

Вы узнаете:

Что нужно сделать со сковородой, чтобы еда не прилипала к ней

Какие средства нужны для восстановления "антипригарного эффекта"

Со временем даже качественная сковорода может утратить свои антипригарные свойства, из-за чего еда начинает прилипать к поверхности во время жарки.

Главред узнал, что украинская блогерша Лена Гордиенко в TikTok поделилась необычным способом ухода за кухонной посудой. Для этого понадобятся несколько доступных средств, которые можно найти практически на каждой кухне.

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Как сделать так, чтобы еда не прилипала к сковороде

По словам блогерши, для этого лайфхака нужно использовать немного зубной пасты, одну столовую ложку пищевой соды, небольшое количество моющего средства и 100 миллилитров уксуса.

Гордиенко предлагает смешать эти компоненты прямо на поверхности сковороды, а затем обработать её мягкой частью губки.

"Всё промываем мягкой частью губки. После этого как минимум год к твоей сковороде ничего не будет прилипать", - заявила она.

Однако стоит учитывать один нюанс. Если пища начала регулярно прилипать из-за износа или повреждения поверхности, домашняя чистка не во всех случаях вернет ей первоначальные свойства.

Как сделать любую сковороду "антипригарной" / Инфографика: Главред

Видео с лайфхаком для сковороды можно посмотреть в TikTok по ссылке.

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О персоне: Лена Гордиенко Лена Гордиенко - украинская блогерша, которая в соцсетях публикует видео, в которых делится идеями для дома, рецептами вкусных блюд и полезными лайфхаками.

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