Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Крысы забудут дорогу к дому и саду: поможет всего одна кухонная специя

Алексей Тесля
3 ноября 2026, 19:54
google news Подпишитесь
на нас в Google
Раскрыт один из необычных способов сделать территорию менее привлекательной для крыс и мышей.
Крысы забудут дорогу к дому и саду: поможет всего одна кухонная специя
Как избавиться от грызунов / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Как использовать перец чили в саду
  • Что ещё поможет защитить участок от грызунов

С наступлением холодов грызуны начинают активнее искать места, где можно укрыться от мороза и найти пропитание. Поэтому садовые участки, хозяйственные постройки и кормушки для птиц нередко привлекают незваных гостей.

Один из необычных способов сделать территорию менее привлекательной для крыс и мышей - использовать обычный перец чили, пишет Express.

видео дня

Острая приправа содержит капсаицин - вещество, вызывающее раздражение у многих млекопитающих. Однако важно понимать, что чили не уничтожает грызунов и не гарантирует их исчезновения. Его можно рассматривать лишь как дополнительную меру, а не полноценное средство борьбы с вредителями.

Как использовать перец чили в саду

Защита кормушек от грызунов. Крысы и белки часто добираются до птичьего корма, поэтому садоводы ищут способы ограничить доступ к нему. Некоторые добавляют небольшое количество порошка чили в семена, рассчитывая, что птицы продолжат есть корм, а млекопитающие станут его избегать.

При этом важно соблюдать осторожность: порошок может попасть птицам в глаза и дыхательные пути, поэтому лучше не экспериментировать с его добавлением в корм. Безопаснее использовать специальные кормушки с защитой от грызунов и белок.

Обработка мест скопления вредителей. В качестве отпугивающего средства иногда применяют острые специи или их растворы. Однако эффективность таких составов нестабильна, особенно на открытом воздухе. Дождь быстро смывает нанесённое средство, поэтому рассчитывать на длительную защиту не стоит.

Как избавиться от мышей инфографика
/ Главред

Что ещё поможет защитить участок от грызунов

Одной специи недостаточно, чтобы предотвратить появление крыс. Гораздо важнее устранить условия, которые привлекают их на территорию:

  • Уберите доступную пищу. Не оставляйте на земле корм для птиц, остатки еды и корм домашних животных.
  • Следите за чистотой участка. Регулярно убирайте мусор, опавшие плоды и пищевые отходы.
  • Ограничьте места для укрытия. Не допускайте скопления ненужных досок, коробок и другого хлама возле построек.
  • Проверьте хозяйственные помещения. Закройте отверстия и щели, через которые грызуны могут проникать внутрь.
  • Используйте защищённые кормушки. Конструкции с ограниченным доступом к корму помогут уменьшить его потери.

Отдельное внимание следует уделить домашним животным: порошок чили способен раздражать слизистые оболочки и вызывать неприятные реакции у кошек и собак. Поэтому рассыпать его в местах, доступных питомцам, не рекомендуется.

Если грызуны появляются регулярно или обнаружены признаки серьёзного заражения, лучше обратиться к специалистам по дератизации. Они помогут определить масштабы проблемы и подобрать безопасный способ её устранения.

Смотрите видео - способ отпугнуть грызунов:

В некоторых народных рекомендациях пищевая сода фигурирует как средство борьбы с мышами. Считается, что при её попадании в пищеварительную систему возникает реакция с выделением газа, который организм грызунов не способен эффективно выводить.

Это может привести к серьёзным нарушениям здоровья и даже гибели животных. Однако такой способ не считается надёжным или гуманным методом борьбы с вредителями.

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
крыса лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Киеве останавливают трамваи и троллейбусы, в городе перебои с водой и светом

В Киеве останавливают трамваи и троллейбусы, в городе перебои с водой и светом

20:42Регионы
РФ атаковала подстанцию, критически важную для работы Хмельницкой АЭС - детали

РФ атаковала подстанцию, критически важную для работы Хмельницкой АЭС - детали

20:41Украина
РФ может попытаться вторгнуться в Польшу в ноябре: Туск предупредил об угрозе

РФ может попытаться вторгнуться в Польшу в ноябре: Туск предупредил об угрозе

20:25Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Как используют уксус в стиральной машине: о хитром фокусе знают единицы

Как используют уксус в стиральной машине: о хитром фокусе знают единицы

Доллар взлетел до нового исторического максимума: курс валют на 4 ноября

Доллар взлетел до нового исторического максимума: курс валют на 4 ноября

Наконец-то смогут выдохнуть: каким китайским знакам зодиака улыбнется судьба

Наконец-то смогут выдохнуть: каким китайским знакам зодиака улыбнется судьба

Водители вспоминают слишком поздно: как часто следует менять свечи зажигания

Водители вспоминают слишком поздно: как часто следует менять свечи зажигания

Успеть до первых морозов: какие работы нужно сделать в саду в ноябре

Успеть до первых морозов: какие работы нужно сделать в саду в ноябре

Последние новости

20:42

В Киеве останавливают трамваи и троллейбусы, в городе перебои с водой и светом

20:41

РФ атаковала подстанцию, критически важную для работы Хмельницкой АЭС - детали

20:25

РФ может попытаться вторгнуться в Польшу в ноябре: Туск предупредил об угрозе

20:24

Яблоки пролежат до весны: где их хранить и чего нельзя делать

20:15

Зачем на Андрея натирали дверь чесноком: древний обычай из Трансильвании

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
19:58

Зеленский назвал условие прекращения войны: какую роль должен сыграть Трамп

19:54

Крысы забудут дорогу к дому и саду: поможет всего одна кухонная специяВидео

19:30

Бывшая пресс-секретарь президента Мендель получила подозрение в госизмене

19:25

Вороны массово слетаются во дворы: что на самом деле означает такое поведение

Реклама
19:10

Враг бьет по доверию: Коваленко объяснил, чем опасны события на Борщаговкемнение

19:09

Как легко отчистить старую сковороду от нагара без химии: будет сиять как новаяВидео

18:58

Телевизор на стене больше не вешают: новая конструкция экономит место и упрощает быт

18:56

Жир и пыль исчезнут за 20 минут — как легко отмыть сетку вытяжки

18:38

Душевые перегородки засияют как новые: простой способ добиться идеальной чистотыВидео

18:33

Какую листву оставить в саду на зиму, а какую лучше убрать: важные правила

18:28

Четыре авиабомбы на поселок под Краматорском: погибла женщина, есть раненые

18:10

Мирные переговоры в Абу-Даби: чего хочет Украина и на что готова Россия

18:06

Время больше не на стороне Москвы: почему Путин хочет договориться о мире в Украине до января

18:02

Хозяйки часто допускают ошибки: почему чернеет квашеная капуста

17:51

Спатифиллум оживет и пустит здоровые листья: что нужно сделать в ноябре

Реклама
17:37

Будут ли дополнительные выходные в 2027 году: календарь всех праздничных дат

17:32

"Бог забрал ее на концерте": внезапно умерла известная певица

17:09

Корочки мандарина заменят несколько бытовых средств: как их использовать

16:55

Чем заменить чёрную сумку: стилистка показала 6 универсальных цветовВидео

16:43

Три знака зодиака получат шанс изменить жизнь: кому станет легче на этой неделе

16:40

Мир с РФ — не только прекращение огня: Зеленский назвал основные требования Украины

16:39

Как прочистить забитый слив без соды и уксуса: поможет неожиданное средство

16:29

В спальне будет гораздо теплее: простой трюк для сохранения тепла

16:19

Корни начнут гнить: какие популярные средства не подходят для орхидей

16:15

Доллар взлетел до нового исторического максимума: курс валют на 4 ноября

16:12

"Я сейчас бездомный": Николас Кейдж вынужден скитаться

16:07

Зачем болгары наклеивают алюминиевую фольгу на стены: неожиданный лайфхак

15:57

Киев накрыли экстренные отключения: в столице перебои со светом и транспортом

15:37

Для всех владельцев Android готовят важное нововведение: что изменитсяВидео

15:24

Гороскоп на завтра, 4 ноября: Весам — успех, Водолеям — недоразумения

14:57

Провокацию в Борщаговке готовили заранее: Буданов раскрыл неожиданные детали

14:56

Юрий Горбунов полностью поседел — как сейчас выглядит ведущий

14:36

То, что считалось невозможным: мощный шторм пробил радиационный барьер Земли

14:25

В США стартовали промежуточные выборы в Конгресс — что уже известно

13:38

58 подписей, общие доноры и гранты на миллионы: кто на самом деле требует принятия Антикоррупционной стратегии

Реклама
13:23

"Скрываться не буду": Фединчик сделал заявление о новых отношениях

13:18

Когда ударят морозы в Украине: синоптик назвала даты резкой смены погоды

13:17

Украина может противостоять баллистике РФ без "Patriot": Зеленский раскрыл план

12:32

"Обновление": Ольга Сумская сменила имидж и получила важную наградуВидео

11:41

Успеть до первых морозов: какие работы нужно сделать в саду в ноябре

11:35

Почему стоит есть бананы вечером перед сном: эксперты назвали 6 важных причин

11:30

Китайский гороскоп на завтра, 4 ноября: Петухам - смех, Обезьянам - перемены

10:43

Всё готово. Министр восстановления Калашник в отчёте депутатам выдал чужие наработки за свои — СМИ

10:43

РФ атаковала Украину в день выборов в США: Зеленский обратился к ВашингтонуФото

10:36

"Живут в трех разных странах": Егорова рассказала, чем занимаются дети Кличко

Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаСтиркаАвтоКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять