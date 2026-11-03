Крысы забудут дорогу к дому и саду: поможет всего одна кухонная специя

Раскрыт один из необычных способов сделать территорию менее привлекательной для крыс и мышей.

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Как избавиться от грызунов / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Как использовать перец чили в саду

Что ещё поможет защитить участок от грызунов

С наступлением холодов грызуны начинают активнее искать места, где можно укрыться от мороза и найти пропитание. Поэтому садовые участки, хозяйственные постройки и кормушки для птиц нередко привлекают незваных гостей.

Один из необычных способов сделать территорию менее привлекательной для крыс и мышей - использовать обычный перец чили, пишет Express.

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Острая приправа содержит капсаицин - вещество, вызывающее раздражение у многих млекопитающих. Однако важно понимать, что чили не уничтожает грызунов и не гарантирует их исчезновения. Его можно рассматривать лишь как дополнительную меру, а не полноценное средство борьбы с вредителями.

Как использовать перец чили в саду

Защита кормушек от грызунов. Крысы и белки часто добираются до птичьего корма, поэтому садоводы ищут способы ограничить доступ к нему. Некоторые добавляют небольшое количество порошка чили в семена, рассчитывая, что птицы продолжат есть корм, а млекопитающие станут его избегать.

При этом важно соблюдать осторожность: порошок может попасть птицам в глаза и дыхательные пути, поэтому лучше не экспериментировать с его добавлением в корм. Безопаснее использовать специальные кормушки с защитой от грызунов и белок.

Обработка мест скопления вредителей. В качестве отпугивающего средства иногда применяют острые специи или их растворы. Однако эффективность таких составов нестабильна, особенно на открытом воздухе. Дождь быстро смывает нанесённое средство, поэтому рассчитывать на длительную защиту не стоит.

/ Главред

Что ещё поможет защитить участок от грызунов

Одной специи недостаточно, чтобы предотвратить появление крыс. Гораздо важнее устранить условия, которые привлекают их на территорию:

Уберите доступную пищу . Не оставляйте на земле корм для птиц, остатки еды и корм домашних животных.

. Не оставляйте на земле корм для птиц, остатки еды и корм домашних животных. Следите за чистотой участка . Регулярно убирайте мусор, опавшие плоды и пищевые отходы.

. Регулярно убирайте мусор, опавшие плоды и пищевые отходы. Ограничьте места для укрытия . Не допускайте скопления ненужных досок, коробок и другого хлама возле построек.

. Не допускайте скопления ненужных досок, коробок и другого хлама возле построек. Проверьте хозяйственные помещения . Закройте отверстия и щели, через которые грызуны могут проникать внутрь.

. Закройте отверстия и щели, через которые грызуны могут проникать внутрь. Используйте защищённые кормушки . Конструкции с ограниченным доступом к корму помогут уменьшить его потери.

Отдельное внимание следует уделить домашним животным: порошок чили способен раздражать слизистые оболочки и вызывать неприятные реакции у кошек и собак. Поэтому рассыпать его в местах, доступных питомцам, не рекомендуется.

Если грызуны появляются регулярно или обнаружены признаки серьёзного заражения, лучше обратиться к специалистам по дератизации. Они помогут определить масштабы проблемы и подобрать безопасный способ её устранения.

Смотрите видео - способ отпугнуть грызунов:

В некоторых народных рекомендациях пищевая сода фигурирует как средство борьбы с мышами. Считается, что при её попадании в пищеварительную систему возникает реакция с выделением газа, который организм грызунов не способен эффективно выводить.

Это может привести к серьёзным нарушениям здоровья и даже гибели животных. Однако такой способ не считается надёжным или гуманным методом борьбы с вредителями.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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