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Как используют уксус в стиральной машине: о хитром фокусе знают единицы

Алексей Тесля
2 ноября 2026, 23:40
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Одно доступное средство способно освежать ткани, помогать справляться с загрязнениями и смягчать полотенца, постельное бельё и другие вещи.
стиральная машина
Зачем добавляют уксус в стиральную машину / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

  • Безопасно ли добавлять уксус при стирке
  • Почему уксус может заменить привычный кондиционер
  • Чем ещё можно очистить стиральную машину без дорогой химии

Обычный белый уксус может стать неожиданно полезным помощником в домашнем хозяйстве. Его используют не только для уборки кухни и ванной комнаты, но и для ухода за одеждой.

Это доступное средство способно освежать ткани, помогать справляться с загрязнениями и смягчать полотенца, постельное бельё и другие вещи без применения привычных кондиционеров, сообщает Express.

видео дня

Кроме того, уксус нередко используют для очистки самой стиральной машины. Благодаря кислотным свойствам он помогает растворять известковые отложения и удалять некоторые загрязнения, которые постепенно накапливаются внутри техники.

Безопасно ли добавлять уксус при стирке

Вопрос о применении уксуса в стиральной машине вызывает немало споров. Главный аргумент противников этого способа заключается в том, что кислота при определённых условиях способна повреждать металлические поверхности и вызывать коррозию.

Однако инженер Райан объясняет, что многое зависит от концентрации средства, продолжительности контакта и способа его использования. По его рекомендации, если уксус применяется в качестве дополнительного средства для стирки, его следует наливать в предназначенный для моющего состава отсек, а не непосредственно в барабан.

Специалист обращает внимание на то, что барабан современных стиральных машин обычно изготовлен из нержавеющей стали, обладающей устойчивостью к коррозии. Для серьёзного повреждения металла потребовался бы продолжительный непосредственный контакт с кислотой, а не кратковременное воздействие разбавленного средства во время обычного цикла стирки.

При этом пролитый уксус способен постепенно повредить наружные поверхности техники, если подобные ситуации повторяются регулярно. Сам инженер утверждает, что пользуется этим способом уже много лет, причём аналогичный опыт есть и у его клиентов, которые не сталкивались с проблемами.

Почему уксус может заменить привычный кондиционер

Одно из преимуществ белого уксуса заключается в том, что он не оставляет на волокнах ткани плотного смягчающего слоя, характерного для некоторых кондиционеров. Благодаря этому вещи после стирки могут оставаться более свежими на ощупь, а внутри машины не накапливается дополнительный слой кондиционирующих компонентов.

Некоторые специалисты также обращают внимание на недостатки традиционных кондиционеров для белья. Их остатки способны накапливаться в дозаторе, барабане и других элементах стиральной машины. При определённых условиях это создаёт благоприятную среду для появления неприятного запаха, развития плесени и размножения бактерий.

Поэтому неудивительно, что многие хозяйки рассматривают уксус как более доступную альтернативу промышленным средствам. Тем не менее важно учитывать рекомендации производителя техники: регулярное применение кислоты может быть нежелательным для отдельных моделей и материалов.

Чем ещё можно очистить стиральную машину без дорогой химии

Тем, кто предпочитает не экспериментировать с уксусом, стоит обратить внимание на другой популярный помощник в домашней уборке - кальцинированную соду, известную также как стиральная сода.

Это недорогое средство давно применяется для удаления сложных бытовых загрязнений. Оно хорошо справляется с жиром, помогает растворять остатки моющих составов и удалять накопившиеся отложения.

При использовании подходящего средства для конкретной модели стиральной машины очистку проводят на программе с высокой температурой. Нагрев воды до 60 градусов и выше способствует удалению жировых загрязнений и остатков моющих средств с внутренних поверхностей, резинового уплотнителя и других доступных для очистки элементов.

Особенно полезна такая профилактика для техники, которая преимущественно работает на низкотемпературных программах или с жидкими средствами для стирки. При подобных условиях остатки загрязнений могут постепенно накапливаться внутри машины.

Таким образом, для поддержания чистоты стиральной машины необязательно постоянно покупать дорогостоящие специализированные составы. Однако выбирать домашние средства следует осторожно: уксус и кальцинированная сода не подходят для универсального применения, а перед их использованием необходимо проверить инструкцию производителя бытовой техники.

Как использовать уксус - советы экспертов

Уксус считается одним из самых доступных и эффективных домашних помощников в борьбе с различными загрязнениями. Его часто применяют для очистки сантехники, удаления известковых отложений и устранения застарелых пятен. Но у привычного способа использования есть существенный минус: жидкость плохо удерживается на вертикальных поверхностях и быстро стекает вниз, сокращая время воздействия.

Чтобы решить эту проблему, специалисты по домашней уборке предлагают интересный бытовой лайфхак - превратить обычный уксус в замороженные кубики, разлив его по формочкам для льда.

Смотрите видео - рекомендации для стирки:

В ролике автор делится практическими рекомендациями, которые помогут продлить жизнь любимым вещам и сохранить их первоначальный внешний вид. Особое внимание уделяется подготовке белья к стирке: одежду советуют предварительно сортировать, учитывая оттенки, тип ткани и степень загрязнения.

Также важно выбирать подходящую программу стирки, ориентируясь на материал изделий и рекомендации по уходу. Такой подход помогает избежать деформации, выцветания и быстрого изнашивания тканей, благодаря чему одежда дольше остаётся аккуратной и привлекательной.

Ранее сообщалось о том, что делать, если стиральная машина не отжимает. Не все понимают, почему машина не набирает обороты во время отжима, хотя допускают самую элементарную ошибку во время стирки.

Напомним, ранее Главред писал о том, в какой отсек стиральной машины заливать порошок. Одна женщина рассказала, как правильно пользоваться стиральной машиной.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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