Мир ждет редкое полное солнечное затмение: когда оно произойдет

Самая продолжительная полная фаза будет наблюдаться вблизи одного из городов Египта.

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Когда ожидается солнечное затмение в 2027 году и чем оно будет особенным / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube (иллюстративные)

Вы узнаете:

Когда произойдет самое продолжительное солнечное затмение XXI века

Где можно будет увидеть более шести минут темноты

Когда повторится затмение такой продолжительности

2 августа 2027 года Луна полностью закроет Солнце, а в наиболее благоприятной точке темнота продлится 6 минут 23 секунды. Самая длительная полная фаза придется на окрестности египетского Луксора.

Главред узнал, что в нынешнем столетии затмения подобной продолжительности больше не будет. Об этом сообщили специалисты издания Blikk.

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Похожее по масштабу явление XXI век уже видел в 2009 году. Следующего такого события придется ждать более восьми десятилетий.

"Только солнечное затмение 14 июня 2114 года будет иметь подобную продолжительность", - отметил представитель Института астрономии Чешской академии наук Павел Сухан в комментарии изданию Aktualne.cz.

Где можно будет увидеть самую длительную тьму

Полоса полной фазы пройдет через Испанию, Северную Африку и часть Ближнего Востока. Тем, кто хочет наблюдать явление как можно дольше, стоит выбрать Египет и Марокко.

По словам Сухана, эти страны привлекательны не только продолжительностью полной фазы, но и благоприятной погодой. В то же время путешественникам стоит готовиться к сильной летней жаре. В Марокко Солнце будет скрываться за Луной более четырёх минут, в Египте - более шести.

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