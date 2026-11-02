Мир ждет редкое полное солнечное затмение: когда оно произойдет

Вы узнаете:
- Когда произойдет самое продолжительное солнечное затмение XXI века
- Где можно будет увидеть более шести минут темноты
- Когда повторится затмение такой продолжительности
2 августа 2027 года Луна полностью закроет Солнце, а в наиболее благоприятной точке темнота продлится 6 минут 23 секунды. Самая длительная полная фаза придется на окрестности египетского Луксора.
Главред узнал, что в нынешнем столетии затмения подобной продолжительности больше не будет. Об этом сообщили специалисты издания Blikk.
Похожее по масштабу явление XXI век уже видел в 2009 году. Следующего такого события придется ждать более восьми десятилетий.
"Только солнечное затмение 14 июня 2114 года будет иметь подобную продолжительность", - отметил представитель Института астрономии Чешской академии наук Павел Сухан в комментарии изданию Aktualne.cz.
Где можно будет увидеть самую длительную тьму
Полоса полной фазы пройдет через Испанию, Северную Африку и часть Ближнего Востока. Тем, кто хочет наблюдать явление как можно дольше, стоит выбрать Египет и Марокко.
По словам Сухана, эти страны привлекательны не только продолжительностью полной фазы, но и благоприятной погодой. В то же время путешественникам стоит готовиться к сильной летней жаре. В Марокко Солнце будет скрываться за Луной более четырёх минут, в Египте - более шести.
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Об источнике: Blikk
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