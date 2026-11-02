Газ РФ в обмен на перемирие: США хотят побыстрее возобновить транзит через Украину

Американские переговорщики рассчитывают, что доступ к европейскому рынку станет для Путина стимулом согласиться на "энергетическое перемирие" до зимы.

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Вашингтон предлагает возобновить транзит российского газа через Украину / Коллаж: Главред, фото: Укртрансгаз, УНИАН

Кратко:

США предлагают возобновить транзит российского газа через Украину

Выручку от продажи газа хотят хранить на счете эскроу

Европа отвергает эту идею даже в случае мирного соглашения

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Соединенные Штаты настаивают на скорейшем возобновлении поставок российского природного газа в Европу по трубопроводам через территорию Украины. Эта идея является частью переговоров об "энергетическом перемирии" перед наступлением зимы, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских, европейских и украинских чиновников.

Инициатива принадлежит представителям США Джареду Кушнеру и Стиву Виткоффу, которые озвучили её во время сентябрьских визитов в Москву и Киев. Схема предусматривает реализацию российского газа через американского посредника - это позволило бы обойти европейские санкции и в то же время открыло бы прибыльные возможности для инвесторов из США.

В прошлом месяце реализацию плана приостановили. После того как Киев временно прекратил удары по российским НПЗ, внимание американской стороны сместилось на возможность более широкого мирного соглашения. Однако с пятницы Украина вновь перешла в наступление в небе: за три дня под ударом оказались три крупных российских нефтеперерабатывающих завода.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

"Это придало новый импульс попыткам достичь более комплексного "энергетического перемирия" в преддверии трехсторонних переговоров между США, Россией и Украиной, запланированных на середину ноября в Абу-Даби. В настоящее время Россия отвергает попытки американской стороны заключить подобное соглашение", - пишет WSJ.

Джаред Кушнер / Инфографика: Главред

Газ в обмен на мир: расчет Вашингтона

Американские переговорщики убеждены, что возвращение на европейский газовый рынок стало бы для Путина весомой мотивацией пойти на соглашение. Киев, в свою очередь, получил бы крайне необходимые средства за транзит.

Чтобы выручка не пошла на финансирование войны, Белый дом, по словам представителя администрации США, предложил зачислять доходы России от продажи газа в Европу на специальный эскроу-счет в третьей стране. Европейским лидерам эту идею в Вашингтоне пытались преподнести как способ снизить цены на энергоносители перед зимой.

"Как Чемберлен": Европа против

Брюссель занимает противоположную позицию. Действующее законодательство ЕС требует полностью отказаться от закупок российского газа к концу 2027 года. Официально Евросоюз не планирует возвращаться к российскому газу даже после полноценного мирного соглашения, не говоря уже о временном перемирии, которое позволило бы Путину и дальше вести войну и финансировать армию.

В администрации Трампа рассчитывают, что сопротивление европейцев на самом деле не так твердо, как кажется на первый взгляд. Однако в частных беседах чиновники ЕС высказываются гораздо резче. Высокопоставленный представитель одной из североевропейских стран назвал эту идею противоречащей всем ценностям, которые отстаивают европейцы, а другой чиновник из крупной страны провел параллель с бывшим британским премьером Невилом Чемберленом, который уступил Чехословакию ради соглашения с Гитлером.

Впрочем, лазейка для компромисса остаётся, и ключ к ней - в руках Украины.

"По словам дипломатов, Европе было бы проще изменить свою позицию, если бы Киев одобрил продажу газа в рамках соглашения о прекращении огня. Это позволило бы предотвратить отключения энергоснабжения и возможную гуманитарную катастрофу в крупных украинских городах - ситуацию, которая в ближайшие месяцы может спровоцировать новую волну беженцев", - пишет WSJ.

Почему США и Китай не согласятся делить мир с Россией - мнение эксперта

Руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил в чате на Главреде, что США и Китай не будут делить мир с Россией, а сценарий "Новой Ялты" с участием Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина маловероятен. Даже если встреча американского и российского лидеров состоится, Кремль сможет использовать ее преимущественно в пропагандистских целях.

По словам дипломата, реальное влияние государств определяется прежде всего их экономическим потенциалом. США и Китай являются мировыми экономическими лидерами, тогда как Россия не может конкурировать с ними по этому показателю. Ядерное оружие, по мнению Огрызко, не ставит Москву на один уровень с Вашингтоном и Пекином, поскольку его применение не является реалистичным сценарием.

"Делить мир между двумя китами и обезьяной, которая прыгает между ними и мешает работать, никто не станет. Наивно думать, что так может произойти", - подчеркнул дипломат.

Он также отметил, что позиция Китая имеет решающее значение для хода войны против Украины. Огризко убежден, что без экономической и иной поддержки Пекина Россия не смогла бы продолжать боевые действия.

Мирные переговоры - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что европейские союзники оплачивают американское оружие, которое передают Украине. В то же время он критиковал предыдущую администрацию за якобы передачу ресурсов и говорил о сумме в 350 миллиардов долларов во время выступления 27 октября на митинге в Техасе.

Также президент США заявил, что в отношениях с Россией по поводу войны в Украине достигнут значительный прогресс. По его словам, в ближайшее время должна состояться встреча с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сообщил, что украинская сторона рассматривает трехстороннюю встречу как подготовку к дальнейшему диалогу. Он отметил, что подготовка переговоров в Абу-Даби должна стать поводом для продвижения процесса.

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Об источнике: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупных американских изданий, публикующее статьи по таким темам, как политика, экономика, бизнес, технологии, лайфстайл и т. д., пишет Википедия.

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