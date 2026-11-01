Киевлян предупредили об опасности холеры и тифа: названа вероятная причина

Важное:
- В Киеве могут возникнуть риски распространения опасных инфекций
- Киевлянам может грозить дизентерия, брюшной тиф, гепатит А и холера
В Киеве из-за вероятности длительных перебоев с водоснабжением и канализацией могут возникнуть риски распространения опасных инфекций.
Об этом пишет LIGA.net со ссылкой на городской центр контроля и профилактики заболеваний Министерства здравоохранения.
Отмечается, что ухудшение эпидемической ситуации в городе возможно уже через семь дней после остановки систем.
При этом медики считают, что киевлянам в таком случае грозит дизентерия, брюшной тиф, гепатит А и холера.
Угроза эпидемии инфекционных заболеваний в Киеве: важное заявление
По данным эпидемиологического надзора, по состоянию на 1 ноября 2026 года вспышки холеры, дизентерии, брюшного тифа и вирусного гепатита А в Киеве не зарегистрированы, сообщили в ГУ "Киевский городской ЦКПХ МЗ" и отметили, что оценка рисков не является прогнозом эпидемии.
Медики подчеркнули, что непродолжительные отключения электричества, сопровождающиеся временными перебоями в водоснабжении, не означают автоматического ухудшения эпидемической ситуации или повышения риска распространения инфекционных заболеваний.
Специалисты, как подчеркнули в Киевском городском центре контроля и профилактики болезней, постоянно анализируют потенциальные угрозы общественному здоровью, в том числе риски распространения инфекционных заболеваний в случае нарушений работы систем водоснабжения и водоотведения.
"Это превентивная работа, направленная на предотвращение возможных угроз здоровью населения, а не свидетельство наличия эпидемической опасности в столице", - говорится в сообщении.
РФ планирует масштабные атаки на энергосистему Украины
Напомним, по информации The New York Times, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль представил европейским партнерам в Париже перехваченный российский план ударов по энергетической инфраструктуре. Документ, оказавшийся в распоряжении издания, предусматривает применение до 1000 ракет, дронов и авиабомб для поражения подстанций, ГЭС, ТЭС и котельных.
Ранее Главред писал, что российские удары по линиям электропередач могут вызывать аварийные отключения, но не создают такой же длительной проблемы, как повреждение высоковольтных подстанций.
Как сообщалось, сроки отключения электроэнергии в Киеве могут достигать почти целых суток, заявил эксперт по энергетическим вопросам, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.
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Об источнике: Министерство здравоохранения Украины
Министерство здравоохранения Украины - центральный орган исполнительной власти Украины в области здравоохранения, пишет Википедия.
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