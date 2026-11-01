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Киевлян предупредили об опасности холеры и тифа: названа вероятная причина

Алексей Тесля
1 ноября 2026, 23:15
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Ухудшение эпидемической ситуации в городе возможно уже через семь дней после остановки систем.
вирус
Киевлян предупредили об опасных заболеваниях / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Важное:

  • В Киеве могут возникнуть риски распространения опасных инфекций
  • Киевлянам может грозить дизентерия, брюшной тиф, гепатит А и холера

В Киеве из-за вероятности длительных перебоев с водоснабжением и канализацией могут возникнуть риски распространения опасных инфекций.

Об этом пишет LIGA.net со ссылкой на городской центр контроля и профилактики заболеваний Министерства здравоохранения.

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Отмечается, что ухудшение эпидемической ситуации в городе возможно уже через семь дней после остановки систем.

При этом медики считают, что киевлянам в таком случае грозит дизентерия, брюшной тиф, гепатит А и холера.

Угроза эпидемии инфекционных заболеваний в Киеве: важное заявление

По данным эпидемиологического надзора, по состоянию на 1 ноября 2026 года вспышки холеры, дизентерии, брюшного тифа и вирусного гепатита А в Киеве не зарегистрированы, сообщили в ГУ "Киевский городской ЦКПХ МЗ" и отметили, что оценка рисков не является прогнозом эпидемии.

Медики подчеркнули, что непродолжительные отключения электричества, сопровождающиеся временными перебоями в водоснабжении, не означают автоматического ухудшения эпидемической ситуации или повышения риска распространения инфекционных заболеваний.

Специалисты, как подчеркнули в Киевском городском центре контроля и профилактики болезней, постоянно анализируют потенциальные угрозы общественному здоровью, в том числе риски распространения инфекционных заболеваний в случае нарушений работы систем водоснабжения и водоотведения.

"Это превентивная работа, направленная на предотвращение возможных угроз здоровью населения, а не свидетельство наличия эпидемической опасности в столице", - говорится в сообщении.

РФ планирует масштабные атаки на энергосистему Украины

Напомним, по информации The New York Times, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль представил европейским партнерам в Париже перехваченный российский план ударов по энергетической инфраструктуре. Документ, оказавшийся в распоряжении издания, предусматривает применение до 1000 ракет, дронов и авиабомб для поражения подстанций, ГЭС, ТЭС и котельных.

Ранее Главред писал, что российские удары по линиям электропередач могут вызывать аварийные отключения, но не создают такой же длительной проблемы, как повреждение высоковольтных подстанций.

Как сообщалось, сроки отключения электроэнергии в Киеве могут достигать почти целых суток, заявил эксперт по энергетическим вопросам, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

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Об источнике: Министерство здравоохранения Украины

Министерство здравоохранения Украины - центральный орган исполнительной власти Украины в области здравоохранения, пишет Википедия.

Минздрав обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДа и другим социально опасным заболеваниям, обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере создания, производства, контроля качества и реализации лекарственных средств, медицинских иммунобиологических препаратов и медицинских изделий, в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, противодействия их незаконному обороту, а также обеспечивает формирование государственной политики в сфере санитарного и эпидемического здоровья.

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