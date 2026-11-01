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ВСУ установили два рекорда, которые стали серьёзным ударом для РФ - Зеленский

Руслана Заклинская
1 ноября 2026, 15:23
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В октябре Россия потеряла более 54 тысяч военнослужащих, погибших и получивших тяжелые ранения.
ВСУ установили два рекорда, которые стали серьёзным ударом для РФ — Зеленский
ВСУ освободили больше территорий, чем захватил враг / Коллаж: Главред, фото: 92-я отдельная штурмовая бригада им. кошевого атамана Ивана Сирка, Сухопутные войска ВС Украины

Ключевые тезисы Зеленского:

  • В октябре Россия потеряла 54 400 военнослужащих
  • Силы обороны вернули 96,2 кв. км
  • РФ может остановить потери, согласившись на прекращение огня и дипломатические переговоры

В октябре российская армия потеряла убитыми и тяжелоранеными 54 400 оккупантов. В то же время Силы обороны Украины освободили больше территории, чем российские оккупанты смогли захватить. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

"За один месяц Россия потеряла убитыми и тяжелоранеными 54 400 своих военных. Это рекорд за все месяцы полномасштабной войны. Есть рекорд и по суточным потерям: 2250 человек армия РФ потеряла 21 октября", - рассказал глава государства.

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Президент также сообщил, что в октябре украинские Силы обороны освободили 96,2 квадратных километра территории. Это на 10,4 квадратных километра больше, чем российским оккупантам удалось захватить за тот же период.

"Россия терпит потери. Мы удерживаем позиции, освобождаем территорию и делаем так, чтобы каждый день войны обходился агрессору как можно дороже", - заявил Зеленский.

Глава государства поблагодарил украинских защитников и защитниц, бригады и подразделения за результаты на фронте. Он также подчеркнул, что для прекращения потерь России достаточно согласиться на прекращение огня и дипломатическое урегулирование.

На какие города нацелились россияне - мнение эксперта

Полковник ВСУ в отставке Сергей Грабский в эфире Радио NV рассказал, что Доброполье и Константиновка могут оказаться под контролем российских оккупантов, если Силы обороны не получат дополнительное пополнение личного состава. Стратегическая задача Кремля остается неизменной - захватить весь Донбасс.

Доброполье
Доброполье / Инфографика: Главред

По словам эксперта, сокращение количества направлений активного российского наступления не означает, что угроза миновала. Несмотря на значительные потери, российские войска будут продолжать продвигаться вперед.

"Я очень осторожно говорю о стабилизации, я далек от эйфории. Когда мы говорим о сужении участков, на которых противник ведет наступательные боевые действия, то совершенно естественно, что они понесли огромные потери, но при этом поставленная задача не была отозвана и не изменилась", - подчеркнул Грабский.

Он отметил, что для предотвращения прорыва необходимо усиливать украинские подразделения дополнительными ресурсами и личным составом. В то же время без надлежащего пополнения эксперт не берется гарантировать удержание позиций в Константиновке, на окраинах Часового Яра и в Доброполье.

Ситуация на фронте - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, немецкое издание BILD со ссылкой на украинских военных сообщило о возможном использовании перемирия для подготовки наступления. В материале отмечается, что россияне непрерывно перебрасывают "КамАЗы" с боевыми группами, приближают подразделения беспилотников к Днепру и устанавливают противодроновые сетки, в частности вокруг Каховки.

Аналитики проекта DeepState зафиксировали продвижение российских сил в Харьковской области вблизи приграничного села Гранов. В сообщении отмечается, что обновление карты произошло 30 октября и что враг расширил зону контроля возле Гранова в Дергачевской общине.

Институт изучения войны (ISW) в отчете констатировал, что украинские силы продолжают локальное продвижение по нескольким направлениям. В отчете ISW указано, что ВСУ недавно продвинулись к северо-востоку от Боровой и провели контратаки вблизи Лимана и Славянска.

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О персоне: Сергей Грабский

Сергей Грабский – украинский военный эксперт, полковник запаса ВСУ и общественный деятель. Он родился 14 июня 1966 года в городе Тернополь. В период с 1998 по 1999 год работал в составе верификационной миссии ОБСЕ в Косово. Там он занимался обеспечением жизнедеятельности и сопровождением конвоев миссии. В марте 2009 года в составе тренировочной миссии НАТО отправился в Ирак. Стал первым среди граждан Украины, удостоенным медали Альянса "За особые заслуги". Принимал участие в подготовке миротворческих контингентов ВСУ, пишет Википедия.

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