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Популярный в Украине овощ подорожал на 62% за неделю: в чем причина

Инна Ковенько
1 ноября 2026, 15:30
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Только с начала текущей недели огурцы подорожали в среднем на 62 %.
В Украине подорожали огурцы
В Украине подорожали огурцы / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Что известно:

  • Тепличные огурцы в Украине подорожали на 62% с начала недели
  • Сейчас килограмм огурцов стоит 95–120 гривен
  • Причиной подорожания стало сезонное сокращение предложения и высокий спрос

В Украине продолжают расти цены на тепличные огурцы. Только с начала текущей недели продукция подорожала в среднем на 62%.

Причиной стало сезонное сокращение предложения на внутреннем рынке и высокий спрос со стороны оптовых компаний и торговых сетей. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

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"Согласно данным ежедневного мониторинга проекта, сезон реализации огурцов в украинских тепличных комбинатах приближается к завершению. Хозяйства в настоящее время проводят зачистку теплиц, поэтому предлагают огурцы преимущественно мелким оптом", - говорится в сообщении.

В то же время качество огурцов в последних партиях заметно ухудшилось. Несмотря на это, производители продолжают повышать отпускные цены. В настоящее время тепличные огурцы поступают в продажу по цене 95–120 грн за килограмм ($2,08–2,63/кг).

При этом нынешние цены в Украине остаются в среднем на 10% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Продолжат ли дорожать огурцы

По оценкам аналитиков EastFruit, ситуация на внутреннем рынке может побудить импортеров уже со следующей недели начать поставки огурцов из Турции.

Появление импортной продукции может сдержать дальнейший рост цен на украинские тепличные огурцы, поскольку местным производителям придется конкурировать с более дешевым импортным предложением.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Возможен ли дефицит гречки в Украине

Руководитель аналитического отдела Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка отметил, что гречка в Украине за год подорожала примерно вдвое, а только за последний месяц прибавила в цене еще 11–12%. В октябре средняя розничная стоимость килограмма крупы составляет 82–85 грн против примерно 75 грн в сентябре.

По его словам, несмотря на скромные результаты уборки урожая, опасаться исчезновения крупы из магазинов не стоит - другой вопрос, как будет меняться баланс рынка до конца сезона.

"Физического дефицита не будет. Общее предложение в сезоне 2026/27, с учетом начальных запасов (58 тыс. тонн), оценивается в 121 тыс. тонн, тогда как внутреннее потребление составляет около 100 тыс. тонн", - подчеркнул он.

Цены на продукты - последние новости

Главред писал, что в Украине впервые с середины лета подорожал репчатый лук. Сейчас производители готовы продавать репчатый лук по 10–16 грн/кг. В конце предыдущей рабочей недели цены были в среднем на 12% ниже.

Ранее сообщалось, что хлеб в Украине продолжит дорожать и в конце года: в супермаркетах и магазинах егоцена традиционно растет на 1,5–2% ежемесячно, а в ноябре и декабре темпы роста могут ускориться. Об этом заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Напомним, что в Украине третью неделю подряд растут цены на тепличные помидоры. Сейчас местные тепличные комбинаты предлагают их по 55–80 грн за килограмм, что в среднем на 10% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

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Об источнике: EastFruit

EastFruit - это ведущая международная информационно-аналитическая платформа для овощного и фруктового бизнеса в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

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