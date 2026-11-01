Большинство жарит грибы неправильно: когда нужно добавлять лук

Чтобы грибы хорошо подрумянились и не стали резиновыми, нужно запомнить одно простое кулинарное правило.

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Что нужно обжарить в первую очередь - грибы или лук / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как правильно жарить грибы с луком

Что жарить первым - грибы или лук

Когда солить грибы для идеального вкуса

Жареные грибы с луком кажутся простым блюдом, но даже в его приготовлении есть нюансы. Если выложить все ингредиенты на сковороду одновременно, вместо золотистых грибов с румяным луком можно получить водянистую массу.

Главред расскажет, какой ингредиент нужно жарить первым и когда добавлять соль.

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Что жарить первым - грибы или лук

Сначала на сковороду нужно выкладывать грибы, а лук добавлять позже, пишет Pysznosci. Дело в том, что грибы содержат более 80% воды и при нагревании активно выделяют влагу. Если жарить их одновременно с луком, он будет готовиться в грибном соке вместо того, чтобы подрумяниваться в масле. Из-за избытка жидкости грибы также могут стать мягкими и потерять упругость.

Чтобы этого избежать, грибы нужно выкладывать на хорошо разогретую сковороду. Её можно оставить сухой или добавить немного растительного масла. Важно не класть слишком много грибов: если они будут лежать плотно, то начнут тушиться в собственном соку. Лучше жарить их небольшими порциями, пока лишняя влага не испарится, а кусочки не начнут золотиться.

Когда добавлять лук и сливочное масло

Когда грибы подрумянятся, можно добавить немного сливочного масла для аромата и мелко нарезанный лук. Его выкладывают на свободную часть сковороды или предварительно отодвигают грибы к краям. Обычно луку достаточно 3–4 минут, чтобы размягчиться и приобрести золотистый оттенок.

После этого ингредиенты перемешивают и доводят до готовности вместе. Такая последовательность позволяет луку хорошо поджариться, а грибам - сохранить упругую текстуру. Сливочное масло рекомендуем добавлять именно в конце обжаривания грибов, поскольку при высокой температуре оно может подгореть.

Сколько нужно варить грибы / Инфографика: Главред

Когда солить жареные грибы

Соль стоит добавлять в конце приготовления. Если посолить грибы в начале, они быстрее будут выделять влагу, из-за чего им будет сложнее подрумяниться. Когда вода испарится, а лук станет мягким, можно добавить соль и черный перец.

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Об источнике: Pysznosci Pyszności - это название кулинарной книги и одноимённого сайта на польском языке, которое можно перевести как "Вкусности". Содержит рецепты и кулинарные идеи, ориентированные на приготовление разнообразных блюд и десертов.

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