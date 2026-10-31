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Переговоры Украины, США и РФ: Буданов раскрыл главную цель Киева

Алексей Тесля
31 октября 2026, 18:29
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Глава ОП отметил усилия США по организации и продвижению переговоров.
Буданов, Украина, Россия
Кирилл Буданов рассказал о подготовке нового этапа переговоров / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Главное из заявлений Буданова:

  • Украина ожидает прогресса в ходе следующего раунда трехсторонних переговоров
  • Украина критически зависит от американской помощи в сфере безопасности

Глава Офиса президента Кирилл Буданов обсудил с председателем Комитета Сената США по вооруженным силам Роджером Викером и членом Комитета Сената по разведке Майклом Беннеттом вопросы поддержки Украины, российских атак, переговорного процесса и гарантий безопасности.

Буданов отметил усилия США по организации и продвижению переговоров. По его словам, для достижения результата необходимо создать надлежащие условия. Украина ожидает прогресса в ходе следующего раунда трехсторонних переговоров, написал он в своем Telegram-канале.

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По его словам, помощь Украине в сфере обороны следует рассматривать не как благотворительность, а как инвестицию Соединенных Штатов в собственную безопасность.

В ходе беседы сенаторы затронули актуальные вопросы, связанные с вызовами, стоящими перед Украиной на нынешнем этапе противостояния российской агрессии, а также с приоритетами двустороннего сотрудничества.

Буданов обратил внимание на усиление российских ударов по тыловым городам Украины. По его словам, обстрелы гражданской и критической инфраструктуры представляют собой систематический террор, который не имеет военной целесообразности и принципиально не меняет ситуацию на фронте.

Он также подчеркнул, что Украина критически зависит от американской помощи в сфере систем раннего предупреждения о воздушных угрозах, необходимых для защиты гражданского населения зимой.

Отдельно глава Офиса президента отметил важность гарантий безопасности. "Любое мирное урегулирование или прекращение боевых действий без четких механизмов безопасности не гарантирует устойчивого мира. Поэтому выработка надежных архитектур безопасности с участием партнеров является одним из основных приоритетов Украины", - отметил он.

Буданов добавил, что соответствующие договоренности нужно рассматривать "не как одностороннюю благотворительность, а как прагматичную инвестицию США в укрепление оборонного потенциала и собственную безопасность".

Новый раунд переговоров: ждать ли реальных шагов к завершению войны

Ранее издание "Главред" сообщало, что политолог Пётр Олещук допускает возобновление трёхсторонних контактов между Украиной, США и Россией уже в ноябре. Однако сам факт возвращения сторон за стол переговоров ещё не говорит о том, что мирное урегулирование стало ближе.

По мнению эксперта, Владимир Путин может использовать предстоящую встречу прежде всего в дипломатических целях - чтобы убедить Дональда Трампа в наличии определённого прогресса и продемонстрировать готовность Москвы к диалогу. При этом рассчитывать на прекращение боевых действий в ближайшее время не приходится.

Инициатива Кремля провести очередной раунд переговоров в первой половине ноября, по оценке политолога, не означает изменения российской позиции. Москва, скорее, стремится создать впечатление конструктивного диалога и показать американскому президенту видимые результаты дипломатических усилий, не меняя при этом своего подхода к войне.

Мирные переговоры - новости по теме

Как сообщалось, Кремль назвал переговоры в Абу-Даби преждевременными. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков отказался гарантировать Абу-Даби в качестве места для трехсторонних контактов. Помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что дату проведения назовут в ближайшее время, и не подтвердил информацию о встрече 10 ноября.

Напомним, Юрий Ушаков заявил, что дальнейшие планы относительно переговоров будут зависеть от обстановки на фронте и общей международной ситуации. Ушаков также отметил, что российская сторона пока не предложила конкретных сроков проведения встречи.

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) указали на цели Кремля в переговорном процессе. В своём отчёте ISW отмечает, что Кремль стремится добиться уступок от США и ограничить участие европейских стран в переговорах.

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О персоне: Кирилл Буданов

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 года – до 2 января 2026 года), генерал-лейтенант.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис Президента Украины.

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