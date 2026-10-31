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Комната будет прогреваться быстрее: что нужно поставить над батареей

Мария Николишин
31 октября 2026, 12:22
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Главное - оставить зазор 10–15 см и не перекрывать термостатический клапан.
Комната будет прогреваться быстрее: что нужно поставить над батареей
Что поможет лучше обогреть комнату / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Почему полка над батареей ускоряет обогрев комнаты
  • На каком расстоянии от радиатора её лучше крепить

В холодное время года многие люди задумываются о том, как сделать комнату теплее, но при этом сократить расходы на отопление. Секрет кроется в одном предмете, который помогает перенаправлять теплый воздух.

Главред решил разобраться, как повысить температуру в комнате, экономя на отоплении.

видео дня

Что нужно поставить над батареей

Полка, закрепленная над радиатором, изменяет траекторию теплого воздуха: он не уходит прямо под потолок, а расходится по комнате. В результате помещение прогревается более равномерно, тепло быстрее доходит до его центральной части, а жильцы чувствуют комфорт уже через несколько минут, пишет Deccoria.

Это исключение из общего правила. Обычно батареи рекомендуется не загораживать крупной мебелью и не сушить на них одежду: такие препятствия блокируют циркуляцию, комната остывает, а на обогрев уходит больше энергии.

Особенно полезна полка, когда радиатор стоит у окна: она не дает теплу скапливаться за шторами. Раньше эту функцию выполняли широкие подоконники, однако в современных домах их часто не делают вовсе или размещают батареи в других частях комнаты.

"Даже такое незначительное изменение, как установка полки над радиатором, может существенно повлиять на экономию средств в вашем доме. Конечно, сам предмет мебели не уменьшает потребность в отоплении", - отмечают эксперты.

Какое расстояние и материал необходимы

Ключевое условие - правильная высота крепления. Между батареей и полкой рекомендуется оставлять 10–15 см: такого зазора достаточно, чтобы воздух свободно циркулировал по помещению.

Ширина полки должна соответствовать размеру радиатора - оптимально, если они почти совпадают или полка немного шире. Не менее важен материал: некоторые покрытия под воздействием высоких температур деформируются, поэтому лучше выбирать массив дерева или металл.

В то же время увлекаться не стоит. Если плотно заставить пространство над батареей и не оставить рядом свободного места, поток тёплого воздуха будет полностью перекрыт - и эффект окажется противоположным.

Почему батарея горячая, а в комнате холодно
Почему батарея горячая, а в комнате холодно / Инфографика: Главред

Чего не стоит делать с полкой над батареей

На каждом радиаторе есть термостатический клапан, с помощью которого регулируется температура. Накрывать его нельзя: иначе он перестанет правильно работать.

Саму полку также не следует использовать в качестве подставки. Следует избегать любых предметов, прежде всего легковоспламеняющихся украшений из бумаги или ткани, а также электроники, которую нагрев может повредить.

Что делать, если батарея плохо греет – видео:

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Об источнике: Deccoria

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