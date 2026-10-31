Сикорский поставил РФ условие по энергоносителям для Европы: что должна сделать Москва

Польский министр подчеркнул, что Украина должна быть участницей любых переговорных усилий, направленных на прекращение войны.

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Сикорский поставил РФ условие по энергоносителям для Европы / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

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Сикорский назвал условие для возвращения российского газа в Европу

Сикорский высказался об участии Европы в переговорах

Россия должна прекратить войну против Украины, прежде чем сможет рассчитывать на возобновление поставок энергоносителей в Европу. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, выступивший также за скорейшее прекращение огня в Черном море.

Как сообщает Reuters, глава польского МИД поднял этот вопрос во время встречи министров иностранных дел стран "Группы двадцати" (G20). Он призвал принять срочные меры для обеспечения безопасного прохода судов с зерном через Черное море как из Украины, так и из России.

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"Я высказался за принятие срочных мер, поскольку народам стран Глобального Юга необходимо это зерно", - отметил Сикорский.

Польский министр подчеркнул, что Украина должна быть участницей любых переговорных усилий, направленных на прекращение войны. При этом, по его мнению, Европа также должна играть свою роль в этом процессе, поскольку располагает собственными инструментами влияния на Россию.

Сикорский выступил за справедливое завершение войны в Украине и связал с этим возможность возвращения российских энергоресурсов на европейский рынок.

Он напомнил, что до полномасштабной войны Европа была наиболее прибыльным рынком сбыта для российских энергоносителей. Однако Москва не должна рассчитывать на восстановление прежних поставок, пока продолжается агрессия против Украины.

Чего ожидать от нового этапа мирных переговоров - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам политолога Петра Олещука, Россия может возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной в ноябре, однако это не будет означать реального продвижения к завершению войны.

Диктатор и военный преступник Владимир Путин использует новую встречу для демонстрации дипломатического прогресса Дональду Трампу, в то время как боевые действия будут продолжаться.

Предложение Кремля возобновить контакты в 10-х числах ноября не свидетельствует о готовности России менять подход к урегулированию. Москва пытается создать для американского президента видимость результата.

Мирные переговоры - новости по теме

Напомним, Кремль назвал переговоры в Абу-Даби преждевременными. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков отказался гарантировать Абу-Даби в качестве места для трехсторонних контактов. Помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что дату проведения назовут в ближайшее время, и не подтвердил информацию о встрече 10 ноября.

Юрий Ушаков заявил, что дальнейшие планы относительно переговоров будут зависеть от обстановки на фронте и общей международной ситуации. Ушаков также отметил, что российская сторона пока не предложила конкретных сроков проведения встречи.

Аналитики Института изучения войны (ISW) указали на цели Кремля в переговорном процессе. В своём отчёте ISW отмечает, что Кремль стремится добиться уступок от США и ограничить участие европейских стран в переговорах.

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О персоне: Радослав Сикорский Польский политик, политолог и журналист. В 2005-2007 годах - министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 и с декабря 2023 года - министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска. До 2007 года состоял в партии Право и справедливость, в настоящее время является членом Гражданской платформы, пишет Википедия. 22 декабря 2023 года Сикорский прибыл в Украину. Это была его первая зарубежная поездка в должности главы польского МИДа. На брифинге в Киеве Сикорский заявил, что Польша хочет видеть Украину членом Европейского Союза в конце десятилетия – и в пределах ее международно признанных границ. Он добавил, что Польша является настоящим другом Украины, и "сейчас, когда на фронте патовая ситуация, эта ситуация является испытанием этой дружбы". "Мы также осознаем, что если Украина победит, это укрепит моральный дух не только самой Украины, но и всего свободного мира, поэтому Украина должна победить", – заявлял глава польского МИД.

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