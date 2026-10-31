The Economist подсчитал возможные потери России в войне против Украины

Потери России в войне против Украины могут превысить 2 млн военных.

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The Economist подсчитал возможные потери России в войне / Коллаж: Главред, фото: ГУР Минобороны Украины, Генеральный штаб ВСУ/Facebook

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Как The Economist подсчитывает потери российской армии

Какие потери РФ фиксирует Генштаб ВСУ

С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия могла потерять от 374 до 770 тысяч военнослужащих убитыми. Если учитывать раненых, общее число потерь РФ может достигать 2,1 млн человек.

Об этом сообщает издание The Economist, которое представило обновленные оценки российских потерь.

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По подсчетам журналистов, число погибших и раненых российских военных существенно увеличилось по сравнению с предыдущими оценками:

Июль 2025 года: от 190 до 350 тысяч погибших, от 900 тысяч до 1,3 млн убитых и раненых.

Май 2026 года: от 280 до 518 тысяч погибших, от 1,1 до 1,5 млн общих потерь.

Октябрь 2026 года: от 374 до 770 тысяч погибших, от 1,4 до 2,1 млн убитых и раненых.

Таким образом, только с мая нижняя граница оценки числа погибших увеличилась на 94 тысячи, а верхняя - на 252 тысячи. За последние 15 месяцев минимальная оценка практически удвоилась, а максимальная выросла в 2,2 раза.

Как The Economist подсчитывает потери российской армии

Россия не публикует достоверную официальную статистику своих военных потерь. Поэтому The Economist использует статистическую модель, которая объединяет сведения западных разведок, оборонных ведомств и независимых исследователей.

Полученные данные сопоставляют с собственным трекером боевых действий издания. При расчетах учитываются интенсивность столкновений и смены на линии фронта.

Какие потери РФ фиксирует Генштаб ВСУ

О масштабах потерь российской армии свидетельствуют и данные украинского Генерального штаба. По его подсчетам, только с начала октября по 29 октября российские войска потеряли 49 040 военнослужащих. Это самый высокий месячный показатель с начала полномасштабной войны, хотя до завершения октября на тот момент оставалось еще три дня.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в декабре 2024 года, когда потери оккупантов составили 48 670 человек.

Значительную часть российских военных выводят из строя украинские беспилотники. По данным украинской стороны, с начала 2026 года Силы обороны Украины с помощью дронов уничтожили или ранили 302 тысячи российских военнослужащих.

При этом Москва продолжает скрывать реальные масштабы своих потерь и не обнародует актуальную статистику.

Почему Россия не способна нарастить численность армии

Главред писал, что, по словам директора программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павла Лакийчука, враг подготовил законодательную и нормативную базу, в частности в отношении мобилизационных действий и подготовки силовиков.

Но сама исполнительная машина остаётся без изменений. Полигоны, склады, которые должны обеспечить подготовку этого контингента. Она сейчас остаётся прежней, в размере 300–350 тысяч.

Пополнение армии РФ - последние новости

Напомним, Главред писал, что российские власти подготовили очередные изменения в законодательство, которые позволят привлекать к военной службе еще больше осужденных.

Ранее сообщалось, что Россия перешла к фактически принудительному набору на войну против Украины: мужчин призывного возраста задерживают на улицах, возле мест работы или под предлогом проверки документов, поскольку добровольная вербовка прекратилась.

Накануне стало известно, что российские власти продолжают создавать предпосылки для возможного объявления мобилизации и одновременно готовятся к вероятным внутренним беспорядкам.

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Об источнике: The Economist The Economist - влиятельный еженедельный англоязычный журнал. Публикуется в Англии с 1843 года. 2006 тираж превысил миллион экземпляров, более половины которых была продана в Северной Америке. Из-за глобальной ориентации The Economist не считается исключительно британским изданием. Традиционно издание считает себя газетой и не подписывает публикации, пишет Википедия.

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