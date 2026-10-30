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Встреча Зеленского, Трампа и Путина: в МИД рассказали о подготовке переговоров

Алексей Тесля
30 октября 2026, 21:56
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Украинская сторона рассматривает переговоры как потенциальный этап подготовки к дальнейшему диалогу.
Встреча Зеленского, Трампа и Путина: в МИД рассказали о подготовке переговоров
В МИД не исключают трехстороннюю встречу президентов / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Офис президента, facebook.com/WhiteHouse

Главное из заявлений Тихого:

  • Темами обсуждения станут вопросы безопасности и механизмы снижения напряженности
  • Среди наиболее чувствительных вопросов - ситуация вокруг Донецкой области

Украина рассчитывает, что предстоящие трехсторонние контакты с участием представителей Киева, Москвы и Вашингтона в Абу-Даби помогут продвинуться к урегулированию войны.

Украинская сторона рассматривает переговоры как потенциальный этап подготовки к дальнейшему диалогу непосредственно между лидерами государств, заявил представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на брифинге в пятницу, 30 октября, сообщает NV.

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По словам дипломата, основными темами обсуждения станут вопросы безопасности, а также возможные механизмы снижения напряженности. Киев готов рассматривать различные варианты деэскалации и ожидает аналогичной конструктивной позиции от российской стороны. Отдельное внимание планируется уделить "различным модальностям гарантий безопасности - то, как это может выглядеть".

Еще одним сложным направлением переговоров остаются территориальные разногласия. Как пояснил Тихий, среди наиболее чувствительных вопросов - ситуация вокруг Донецкой области. При этом он обратил внимание, что представители делегаций не обладают полномочиями принимать окончательные решения по территориальной проблематике. Такие договоренности, по его мнению, могут достигаться исключительно на высшем политическом уровне.

В украинском внешнеполитическом ведомстве считают, что встреча в Абу-Даби должна стать возможностью подготовить почву для переговоров с участием руководителей стран. Киев намерен использовать этот формат для продвижения процесса, однако наиболее принципиальные вопросы, как подчеркнул представитель МИД, требуют непосредственного участия лидеров.

"Мы также рассматриваем эту встречу как возможную подготовку к встрече лидеров и всё же считаем, что ряд вопросов, ряд наиболее чувствительных моментов должны обсуждаться на уровне лидеров", - сказал представитель МИД.

Тихий также сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский готов к такому формату переговоров. По его словам, при наличии аналогичной политической воли со стороны главы Кремля Владимира Путина встреча на высшем уровне могла бы состояться и принести конкретные результаты.

"Такая встреча могла бы состояться, и можно было бы действительно достичь результата", - отметил представитель украинского внешнеполитического ведомства.

Говоря о возможных сроках проведения переговоров в столице ОАЭ, дипломат подчеркнул, что украинская сторона заинтересована в их организации без промедления. Киев готов приступить к диалогу при первой возможности, однако окончательная дата зависит от ряда обстоятельств.

"Это зависит от различных факторов. Российская сторона четко заявляла, что это должно произойти после выборов в США. После этой даты, после этих выборов, будет организована эта встреча. Нужно понимать, что существует также ситуация на Ближнем Востоке, которая имеет свою динамику. Думаю, это тоже влияет на место проведения встречи. Но мы хотели бы провести ее как можно скорее в ноябре и готовы к ней", - заявил он.

В МИД Украины подчеркивают, что не рассматривают предстоящие контакты как формальность. По словам Тихого, Киев намерен подойти к ним максимально ответственно и ожидает такого же настроя от российской делегации. Результаты встречи позволят лучше понять, действительно ли Москва готова к дальнейшему продвижению в направлении мирного урегулирования или продолжит затягивать переговорный процесс.

Встреча Зеленского и Путина: мнение эксперта

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний высказался о перспективах возможной личной встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы России Владимира Путина в случае проведения переговоров о завершении войны.

По оценке Загороднего, рассчитывать на прямую встречу двух президентов пока не приходится. Он предполагает, что российское руководство может не поддержать формат переговоров с непосредственным участием Путина.

Эксперт связывает такую позицию с возможными политическими последствиями для Кремля. По его мнению, прямой разговор российского президента с украинским руководством мог бы восприниматься как определённое признание Украины и её главы самостоятельной стороной переговорного процесса.

Таким образом, Загородний считает личные переговоры Зеленского и Путина на данном этапе маловероятными. При этом речь идёт именно об оценке эксперта возможного развития ситуации, а не о подтверждённом решении или заявлении российского президента.

Как ранее сообщал Главред, ранее Зеленский заявил о готовности к личной встрече с Владимиром Путиным, если это поможет достичь реального результата для прекращения войны. Президент подчеркнул, что это не является его личным желанием, однако Украина нуждается в четких гарантиях безопасности в случае проведения таких переговоров, в частности в рамках саммита G20.

Напомним, Путин ранее в очередной раз отрицал наличие агрессивных намерений в отношении Европы, одновременно пригрозив "ответом" на потенциальные угрозы и возложив вину за отсутствие диалога на Украину.

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О персоне: Георгий Тихий

Георгий Тихий - украинский журналист, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины (2020-2024), спикер Министерства иностранных дел Украины (с 15 июля 2024 года), пишет Википедия.

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Владимир Зеленский МИД Украины Переговоры о прекращении огня
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