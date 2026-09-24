"Встречи с Путиным не будет": неожиданный сценарий завершения войны

Владимир Путин не поедет на переговоры, считает Тарас Загородний.

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Раскрыта вероятность встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

Главное из заявлений Загороднего:

Путин не поедет на переговоры с Зеленским

Зеленский говорит о переговорах с Путиным для давления на Трампа

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний прокомментировал вероятность встречи президент Украины Владимира Зеленского с диктатором РФ Владимиром Путиным для завершения войны.

"Зеленский прекрасно понимает, что встречи с Путиным не будет, потому что Путин не поедет на переговоры, ведь это будет его политическим проигрышем и признанием субъектности Украины и Зеленского", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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По мнению эксперта, даже если вдруг такая встреча состоится, то Путин на ней будет говорить то же самое, что озвучивал публично.

"Хочу подчеркнуть, со стороны Зеленского просьбы, адресованные Трампу, организовать переговоры и встречу с Путиным – это давление на Трампа. Ведь если он не может это сделать, тогда нужно решать вопрос по-другому. Как – мы говорили выше", - добавил Загородний.

В ОП назвали условие, при котором боевые действия могут пойти на спад

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк допустил, что уже осенью интенсивность боевых действий способна снизиться. По его оценке, это может произойти в том случае, если российская армия не сможет выполнить задачи, которые поставила перед собой во время нынешнего летнего наступления.

Как отметил Подоляк, российское руководство рассчитывает на значительные результаты в рамках этой военной кампании и связывает с ней планы по продвижению и захвату новых территорий. Если добиться заявленных целей Москве не удастся, развитие ситуации на фронте, по словам советника ОП, может существенно измениться.

Ранее появился тревожный прогноз о завершении войны с "капитуляцией". Если Дональд Трамп подталкивает Украину к капитуляции, скорее всего, есть этот "договорняк", считает Роман Свитан.

Напомним, ране эксперт выдал прогноз о завершении войны. В ближайшее время россияне не планируют предпринимать реальные шаги для окончания войны, считает Виктор Андрусив.

Как ранее сообщал Главред, представители российской делегации на переговорах демонстрируют более прагматичный подход к поиску путей завершения войны, чем это следует из публичных заявлений Кремля.

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О персоне: Тарас Загородний Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

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