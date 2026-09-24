Осенняя обрезка деревьев: когда она пойдет на пользу, а когда наоборот навредит

Осень - лучшее время для обрезки деревьев: растение входит в состояние покоя, а крона лучше просматривается, поэтому специалисты советуют успеть до морозов.

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Обрезка деревьев / Коллаж: "Головред", фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Почему осень считается лучшим временем для обрезки

Когда осенняя обрезка наносит вред дереву

Что делать с деревьями до морозов

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Осень - оптимальный сезон для обрезки большинства деревьев, поскольку именно в это время растение входит в состояние покоя и легче всего переносит вмешательство. Такой позиции придерживаются два сертифицированных арбориста, сообщает The Spruce.

С наступлением холодов рост дерева замедляется, поэтому потеря части кроны не вызывает бурной реакции растения. Владелица компании Urban Forest Pro, сертифицированная ISA-арбористка Лиза Тадевальдт подчеркивает, что определяющим фактором здесь является именно состояние растения.

"В целом осень - лучший выбор для обрезки деревьев - ради здоровья самого дерева", - отмечает Тадевальдт.

Еще один практический аргумент - обзорность. Когда листва уже опала, крона просматривается насквозь, и становится понятно, какие ветви конкурируют между собой, а какие засохли или больны.

В то же время универсального правила не существует. Владелец сиэтлской компании Blooma Tree Experts Каустубх Део обращает внимание на то, что выбор сезона зависит от породы дерева, климата региона и объема работ: легкое санитарное прореживание в большинстве климатических зон можно проводить круглый год, а вот масштабную структурную обрезку стоит оставлять на месяцы покоя, когда растение восстанавливается быстрее.

Обрезка - это всегда травма для растения

Любое вмешательство в крону имеет свою цену, даже если в долгосрочной перспективе оно полезно. Део сравнивает это с резким ударом по системе, от которого дерево должно оправиться.

"Обрезку и подрезку можно проводить для обеспечения долгосрочного здоровья дерева, но это все равно создает кратковременный шок для системы", - отмечает он.

Трудности дерево испытывает при переживании такого шока в жаркие и засушливые месяцы, а также в периоды активности вредителей.

Впрочем, у осени есть и свои противопоказания. Ранняя осенняя обрезка - сомнительное решение, так как листва еще держится на ветвях и структура кроны не просматривается. Кроме того, вмешательство в этот момент может спровоцировать рост новой листвы именно тогда, когда дерево готовится к периоду покоя, а во влажные месяцы активизируются грибы древесной гнили, повреждающие древесину.

Когда работает весенний сценарий

Противоположная стратегия имеет смысл только при конкретной цели - ускорить вегетацию. Весной дерево пробуждается, и обрезка стимулирует появление новых побегов и ветвей.

"Обрезка весной может быть полезна, если ваша цель - стимулировать новый рост", - говорит Тадевальдт.

Обратная сторона такого подхода - качество самого прироста: новые побеги часто вырастают более слабыми и подвергают дерево риску, предупреждает арборист.

Помимо самой обрезки, специалисты советуют до наступления морозов выполнить ещё четыре пункта ухода. Обрезку следует завершить после полного опадения листьев, но до наступления минусовой температуры. Полив продолжают, хотя и в меньших объемах, чем летом, - это помогает дереву перезимовать. Под деревья вносят удобрения медленного действия, в частности органические, которые постепенно разлагаются, - эффективными считаются удобрения в форме стержней. Приствольные круги обновляют мульчей; дешевым и природным вариантом является сосновая кора. Опавшие листья у основания ствола сгребают, так как они провоцируют развитие вредных грибков и плесени.

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