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Желуди и шишки не нужно выбрасывать: неожиданные способы применения в саду

Анна Ярославская
16 сентября 2026, 11:54
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Желуди защитят растения от слизней, а шишки пригодятся для мульчи, дорожек, кормушек и осенних поделок.
Шишки, желуди
Почему осенью не стоит выбрасывать желуди и шишки / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Читайте в материале:

  • Как использовать желуди и шишки на участке
  • Зачем шишки класть в горшки
  • Как защитить растения от слизней природными материалами

Осенью у многих садоводов под дубами скапливаются целые залежи желудей, а под хвойными деревьями - шишки. Если ваш осенний сад буквально усеян этими природными дарами, не спешите сгребать их и выбрасывать. Есть несколько простых и интересных способа применения этого бесплатного и доступного ресурса.

1. Создайте барьер от слизней и улиток.

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Слизни и улитки - постоянная проблема для многих садоводов. Они любят прогрызать листья, нанося растениям серьезный ущерб. Однако передвигаться по острым и неровным поверхностям им трудно, поэтому вредители стараются избегать растений, окруженных колючим защитным барьером, пишет Gardening Know How.

Если какие-то растения постоянно страдают от атак слизней и улиток, сделайте вокруг них естественную преграду из острых верхушек желудей, измельченных шишек и небольших целых шишек. Для заполнения промежутков можно добавить измельченную яичную скорлупу.

2. Используйте шишки как дренаж.

Слой шишек на дне горшка улучшает дренаж и делает контейнер значительно легче. Особенно полезен этот прием для больших емкостей, которые становятся очень тяжелыми, если полностью заполнить их грунтом.

При этом обязательно оставляйте достаточно места для земли, чтобы корни растений могли нормально развиваться и получать воду и питательные вещества.

Впрочем, одного слоя шишек достаточно для хорошего дренажа. Нужен качественный грунт, а в нижней части горшка обязательно должны быть дренажные отверстия.

3. Постройте домик для насекомых.

Осенью вашей помощи могут потребовать местные и полезные насекомые, в том числе опылители. Златоглазки, одиночные пчелы и осы, божьи коровки и другие насекомые нуждаются в сухом и безопасном укрытии, где смогут пережить зиму.

Небольшие полости между чешуйками шишек отлично подходят для мелких обитателей сада.

Чтобы сделать домик для насекомых, соедините шишки с другими природными материалами, создав конструкцию с отверстиями и небольшими тоннелями. Для этого подойдут полые стебли растений, кора, веточки и небольшие кусочки необработанной древесины.

Сложите материалы в коробку, горшок или другую емкость, которую можно положить набок, чтобы насекомые получили свободный доступ внутрь. Материалы должны лежать достаточно плотно, чтобы не сдвигаться.

Разместите домик в месте, защищенном от сильного дождя и ветра в течение зимы.

4. Подкормите птиц и других животных.

Помогите местным животным пережить зиму, устроив для них кормушку с желудями и шишками. В холодное время года, когда естественных источников пищи становится меньше, такая подкормка будет особенно кстати.

Желуди можно просто рассыпать в месте, где вы не против появления животных, например в тихом уголке сада.

А из шишек легко сделать подвесные кормушки для птиц. Намажьте их арахисовой пастой или несоленым салом, а затем обваляйте в корме для птиц.

Такие мини-кормушки можно подвесить на террасе, веранде, балконе, специальной стойке или прямо на ветвях деревьев. Они привлекут не только птиц, но и белок.

5. Сделайте натуральную мульчу и дорожки

Шишки отлично подходят в качестве натуральной мульчи, особенно для контейнерных растений, которым не требуется толстый слой укрытия.

Разломайте шишки на небольшие кусочки и разложите их вокруг растений в контейнерах или небольших клумбах. Можно использовать и целые шишки - они одновременно будут выполнять роль защитной мульчи и служить сезонным украшением.

Измельченные шишки, небольшие целые шишки и желуди также красиво смотрятся в качестве натурального покрытия для дорожек или бордюра между растениями, по краям клумб и между отдельными камнями садовых дорожек.

Стоит помнить, что желуди со временем прорастают. Поэтому весной их лучше убрать.

6. Осенние поделки.

Шишки отлично подходят для сезонного декора крыльца: их можно разложить в горшках или разместить рядом с тыквами и декоративными тыквами.

Из желудей и шишек также можно сделать осенние венки, подвесные украшения и гирлянды.

Если вы собираетесь использовать природные материалы в доме, предварительно просушите их в духовке и уничтожьте возможных вредителей. Запекайте желуди и шишки при температуре около 93 °C в течение одного-двух часов, проверяя каждые 15 минут, чтобы они не подгорели.

Что делать нельзя:

  1. Не рассыпайте большое количество желудей там, где вы не хотите привлекать диких животных или допускать появление новых дубков.
  2. Если желуди нужны для поделок, их можно предварительно запечь в духовке. Но если вы собираетесь использовать их как корм для животных, оставляйте желуди сырыми.
  3. Не используйте растительный материал с признаками заболеваний. Если сомневаетесь в его состоянии, лучше выбросить его вместе с садовыми отходами.

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Об источнике: Gardening Know How

Gardening Know How (@Gardeningknowhow) - это официальный YouTube-канал крупного одноименного англоязычного интернет-портала, который является одним из самых популярных ресурсов по садоводству, огородничеству и растениеводству.

На канале можно найти практические советы по садоводству, уходу за комнатными и садовыми растениями, выращиванию овощей и фруктов, борьбе с вредителями и болезнями, ландшафтному дизайну.

Канал является медиа-продолжением сайта Gardening Know How (основан в 2007 году). Контент создается командой профессиональных садоводов, агрономов, авторов книг по ботанике и ландшафтных дизайнеров.

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