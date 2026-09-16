Больше всего диктатор боится недовольства оккупантов итогами войны в Украине.

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Окружение Путина обсуждает возможный бунт / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Что сказал Зеленский:

Путин боится окончания войны в Украине

Россия не выйдет из войны в Украине победителем

Миллион оккупантов может выступить против Путина

Кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин боится остановить войну. Об этом в интервью CBC News заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Путин боится за свою жизнь. Диктатор опасается, что война в Украине не принесла РФ желаемых результатов, поэтому если её закончить сейчас, это может разозлить оккупантов.

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"Они действительно думают, что если они остановятся прямо сейчас, это не будет победой. Это будет совсем наоборот. Поэтому, если он останется на этой позиции, он боится, что солдаты вернутся, будут разъярены и выступят против него", - отметил Зеленский.

Восстание миллиона россиян против главы Кремля считают возможным как украинская разведка, так и окружение Путина. Поэтому диктатор боится остановиться на данном этапе противостояния.

От чего зависит окончание войны в Украине

Главред писал, что, по словам руководителя Центра исследований России, дипломата, экс-министра иностранных дел Украины Владимира Огрызка, завершение российско-украинской войны зависит не от дипломатии или истощения фронта, а от одной конкретной способности Киева – наносить удары вглубь территории России.

Отечественный оборонпром сегодня сталкивается не с нехваткой идей или технологий, а с совершенно другим барьером. Большинство производителей украинского вооружения сегодня беспокоятся о том, что им не хватает денег, чтобы масштабировать эти технологии и наносить России максимально мощные удары.

Окончание войны в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что Украина допускает возобновление переговоров с Россией, однако самые сложные вопросы, в частности территориальный, могут быть окончательно урегулированы только на уровне глав государств.

Ранее сообщалось, что, по мнению Буданова, на данный момент самым реалистичным сценарием окончания войны или, по крайней мере, прекращения боевых действий является остановка на фактической линии фронта в день достижения договоренностей.

Накануне в Кремле заявили, что "защита и поддержка тех, для кого русский язык является родным", якобы является одним из приоритетов Кремля. Без решения этого вопроса урегулировать войну в Украине в долгосрочной перспективе якобы невозможно.

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Об источнике: CBC CBC (Canadian Broadcasting Corporation) - крупнейшая национальная общественная телерадиокомпания Канады. Она вещает на двух официальных языках страны: на английском языке она известна как CBC, а на французском - как Radio-Canada. CBC News - главное англоязычное новостное подразделение, включающее круглосуточный кабельный канал CBC News Network. Основную часть бюджета CBC составляют ежегодные государственные субсидии от парламента Канады, остальную часть покрывают за счет рекламы и платных подписок. Издание придерживается левоцентристских взглядов, имеет высокий рейтинг доверия и репутацию надёжного источника проверенных фактов. Корпорация была основана в 1936 году для защиты и продвижения уникальной канадской культуры и идентичности в условиях сильного влияния американских СМИ.

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